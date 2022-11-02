Общие кубки Роналдиньо, Тевеса и Кафу. Давид Луис теперь рядом с легендами

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вчера, 21:38

Триумф «Фламенго» подарил 14-го «избранного».

В истории Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес – главных кубковых клубных международных турниров в истории футбола, немного пересечений. Например, наставники из Южной Америки не большие специалисты по победам в Европе. Жезуш – редкий европеец с Кубком Либертадорес. Его «Фламенго» выиграл в 2019-м, а теперь тот же клуб опередил в финале «Атлетико Паранаэнсе». Соперника тренирует Сколари, на поле были Фернандиньо и Витиньо, но кубок в руках у Айртона и Давида Лиуса благодаря голу Габигола. Кучерявый защитник дает повод вспомнить легенд. В истории теперь 14 футболистов, которые выиграли и Лигу чемпионов, и Копа Либертадорес. Список словно составляли нарочно – много легенд, полноценный состав.

Вратарь

Нельсон Дида («Крузейро» и «Милан»)

Настоящий отец Мбаппе был великолепным вратарем. Дида сыграл много классных сезонов за «Милан», и хотя пережил камбэк в Стамбуле, до этого успел выиграть Кубок Либертадорес с «Крузейро». А позже в серии пенальти обыграл Буффона в финале ЛЧ против «Ювентуса». Кроме бразильца, ещё один голкипер из Южной Америки выиграл ЛЧ и КЛ. Его успехи вспомнить намного сложнее, хотя самого вратаря прекрасно знаете. Это Кабальеро, Вилли был в заявках «Бока Хуниорс» и «Челси» в победных сезонах.

Защитники

Данило («Сантос» и «Реал»)

Не раз играл в центре защиты, будет правым центральным в схеме «3-4-3». Данило – недооцененный игрок. Попал в «Реал» из «Порту», но когда рядом есть Карвахаль, а до крайнего защитника в центре ещё не добрались, то Данило остается роль сменщика. Так он выиграл два кубка чемпионов. А ещё на заре карьеры вместе с Неймаром взял Кубок Либертадорес с «Сантосом», обыграв по сумме двух матчей «Пеньяроль». Причем Данило забил тогда победный мяч.

Давид Луис («Челси» и «Фламенго»)

Если бы концентрация Давида Луиса на футболе была такой, как его природный талант, то могли получить легенду. Вместо этого есть квалифицированный защитник, который выдавал разный по качеству футбол. Давид в Европе играл за «Бенфику», «Челси», ПСЖ и «Арсенал», а в прошлом году вернулся на родину. В первом большом бразильском клубе его ждал успех. Если «спартаковец» Айртон вышел на замену, то Луис сыграл в финале с первых минут.

Вальтер Самуэль («Бока Хуниорс» и «Интер»)

В 2000-м с «Бока Хуниорс» выиграл кубок после серии пенальти. Рикельме и Палермо забили, а вот Асприлья и Роке Жуниор (кстати, ещё один победитель и Лиги чемпионов, и Кубка Либертадорес) не справились с задачей. Спустя десять лет опытный Самуэль представлял в большом финале «Интер» Моуриньо. Вальтер вместе с Лусио остановили Олича, Мюллера и Роббена, а вот Диего Милито с помощью Демикелиса и Ван Бюйтена немцам поймать не удалось.

Полузащитники

Кафу («Сан-Паулу» и «Милан»)

Правый латераль мечты. Чемпион мира в составе «россонери» выиграл Лигу чемпионов. До этого на фланге «Сан-Паулу» взял Кубок Либертадорес, затем выиграл с «Ромой» Серию А – сенсационная победа Капелло. Кафу невероятно тонко понимал футбол, по резкости мог тягаться с профессиональными бегунами, технически не менее совершенный, чем Роберто Карлос. Кстати, о латералях. Еще два кубка выигрывал Рафинья, тот что из «Баварии».

Рамирес («Челси» и «Палмейрас»)

Ещё один бразилец, который играл за «Бенфику» и «Челси», как Давид Луис. Рамирес помог команде Ди Маттео добраться до финала. В решающем матче против «Баварии» не сыграл вместе с Ивановичем и Терри. Но без ряда основных игроков «Челси» показал характер. Дрогба сравнял счет, Роббен не забил Чеху пенальти по ходу матча, Олич и Швайнштайгер – в серии пенальти. Рамирес взял кубок, а спустя восемь лет бегал за «Палмейрас» в Кубке Либертадорес. Завершил карьеру, и уже без него команда выиграла трофей, но медаль ветерану вручить не забыли.

Сантьяго Солари («Ривер Плейт» и «Реал»)

Победитель Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» оказался в «Атлетико», а потом перебрался в «Реал». В составе Галактикос тяжело получать игровую практику, даже если тебя зовут Хосе Мария Гутьеррес, а не Сантьяго Солари. Но разок Лигу чемпионов с «Реалом» атакующий полузащитник выиграл. Солари оказался средним тренером – долго не продержался, но играл в футбол симпатично.

Хуан Пабло Сорин («Ювентус» и «Бока Хуниорс»)

У Сорина удивительная история. Взял два главных трофея в один год. К победе «Ювентуса» над «Аяксом» Сорин прямого отношения не имеет, но играл в ЛЧ за туринцев по ходу турнира. Затем перешёл в «Ривер Плейт». С легендарным клубом из Аргентины включился. Креспо, Ортега, Франческоли, Алмейда и Бургос были его напарниками. Причем Хуан Пабло тогда, в отличие от ПСЖ или «Вильярреала», выступал также в полузащите, не только как левый латераль.

Нападающие

Неймар («Барселона» и «Сантос»)

Поскольку дядя Роналдо, известный миру как Роналдиньо, будет на левом фланге в атаке, то Неймар идет направо. Жуниора в «Сантосе» смешно вспоминать, уже тогда капризничал, спорил с арбитрами и много падал. Но водился классно, выходил на позиции второго форварда и в атаке. Забил во втором финале, а спустя четыре года в составе трио атаки мечты – с Месси и Суаресом, огорчал в финале ЛЧ «Ювентус».

Карлос Тевес («Бока Хуниорс» и МЮ )

Карлитос завершил карьеру в этом году, хотя ушёл чуть раньше. Жаль, что не сыграл в безумной развязке чемпионата Аргентины. «Бока Хуниорс» стал чемпионом, поскольку «Ривер Плейт» в параллельной игре не поддался «Расингу». Тевес тоже умел поучаствовать в футбольных перипетиях. С «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов в Москве – с Роналду, Скоулзом, Видичем, Фердинандом, ван дер Саром и Руни. А дома организовал успех «Бока Хуниорс» в 2003-м, помогал Дельгадо в команде Карлоса Бьянки.

Роналдиньо («Барселона» и «Атлетико Минейро»)