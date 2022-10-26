Прощальный мундиаль для Месси, Роналду и Модрича. В Катаре уйдёт эпоха

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вчера, 18:21

Последний танец одного из величайших поколений.

Катарский турнир подведет черту в истории чемпионатов мира. Целое поколение великолепных мастеров примет решение о завершении выступлений за сборные. Роналду уже заявил, что дотерпит до Евро-2024, но Модрич официально объявил о своем решении. Конечно, знаем примеры, когда великие группы десять лет катаются в прощальных турах, но в футболе все завязано на возрасте. До турнира в Канаде, США и Мексике не дотерпит даже Роналду, не говоря о Месси.

Вратари

Мануэль Нойер (Германия)

Один из самых сильных вратарей в истории. Сильнее, чем был Оливер Кан – при всем уважении к большому начальнику «Баварии» и его банановому футболу. Возможно, поскольку Нойер задал новый вектор вратарского развития, активно играя ногами, Мануэля можно поставить выше самого Зеппа Майера. А почему бы и нет? Другой чемпион мира был великим стражем ворот, но и Мануэль выиграл все – Лигу чемпионов, мундиаль в Бразилии и Бундеслигу сто два раза.

Альтернатива: Кейлор Навас (Коста-Рика); Уго Льорис (Франция).

Защитники

Сезар Аспиликуэта (Испания)

У Карвахаля есть шанс дотерпеть до следующего чемпионата мира, если не будет шалить его нездоровое сердце. У Дани Алвеса невысокие шансы попасть в заявку Бразилии, хотя в «Пумас» ветеран играет достаточно результативно – тут все зависит от Тите. Нужен ли ему дядька, которого уважает Неймар? А вот Аспиликуэта если не справа, то в центре обороны у Энрике вполне может сыграть. И для него турнир в Катаре точно будет последним.

Альтернатива: Кайл Уокер (Англия); Хуан Куадрадо (Колумбия).

Тиаго Силва (Бразилия)

Серхио Рамос мечтает о чемпионате мира – турнир в России для него закончился поражением от Дзюбы и Акинфеева в плей-офф, но Луис Энрике пока думает. С одной стороны, в ПСЖ ветеран набрал форму, с другой – появление Рамоса это всегда встряска для команды. Пике тоже сидит дома, а вот Тиаго Силва в 38 лет – основной напарник защитника ПСЖ Маркиньоса в сборной Бразилии. Понятно, что в 42 года легенды на мундиале не будет.

Альтернатива: Матс Хуммельс (Германия); Калиду Кулибали (Сенегал).

Пепе (Португалия)

Ван Дейк теоретически еще может играть в футбол до 35-летия и поехать в Канаду, США или Мексику. А для 39-летнего Пепе, который впервые сыграл на крупном турнире в далеком 2008 году, поездка в Катар точно станет последней гастролью. Защитник «Порту» умудряется составлять пару в центре с Диашем, и хотя у него появились интересные конкуренты, Сантуш может поставить на опыт. Для Алдервейрелда и Година предстоящий мундиаль тоже будет последним.

Альтернатива: Диего Годин (Уругвай); Тоби Алдервейрелд (Бельгия).

Гарет Бэйл (Уэльс)

Вспомним молодость Бэйла и поставим на позицию, где валлиец раньше выступал. Первый в карьере Бэйла чемпионат мира станет для него последним. Гарет вывел любимый Уэльс на турнир, сыграв по пути в Катар намного лучше, чем выступал за «Реал» в последние годы. Бэйл остается опасным, когда хочет играть в футбол. Было бы забавно, если бы на мундиале предстал с короткой стрижкой и проплешиной на темечке, как у Зидана в 1998 году – трюк в стиле челки Роналдо.

Альтернатива: Жорди Альба (Испания); Ян Вертонген (Бельгия).

Полузащитники

Лионель Месси (Аргентина)

Месси вернулся. Полноценно, красиво, с душой. Лионель показывает, что любит Аргентину – пускай на расстоянии, пускай Испания тоже стала спутницей жизни, но именно «серебряная» сборная ему важнее всех команд мира после «Барселоны». Месси выиграл Кубок Америки, чему был рад, а теперь прицельно готовится к чемпионату в Катаре. Редкий в истории футбола игрок, способный выбить из подобного состава футболиста класса 31-летнего Де Брюйне.

Альтернатива: Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Лука Модрич (Хорватия)

Напарник Модрича по «Реалу» — Кроос, завершил выступления в сборной после Евро-2020. Выступил против турнира в Катаре, ведь в этой маленькой стране рабочие жили в рабских бараках без кондиционеров на сорокаградусной жаре. А когда бедняги умирали сотнями, то их родственникам нагло врали, что дело в «естественных причинах». Ну да, тысячи молодых мужчин взяли и умерли еще до коронавируса просто так. Кроос не поедет в Катар, а Модрич будет представлять Хорватию. В последний раз, зато с прошлым мундиалем связаны теплые чувства – добрались до финала.

Альтернатива: Серхио Бускетс (Испания); Жоау Моутинью (Португалия).

Неймар (Бразилия)

Сам тридцатилетний форвард заявил, что этот турнир станет для него последним. Вряд ли у него хватит сил и духа продолжать играть в футбол до 2026 года – слова «десятки» ПСЖ и сборной Бразилии. Неймар моложе соседей по этому составу, но учтите, сколько у него было мелких травм. Не забывайте, что в начале февраля – в один день с Роналду, ему стукнет 31 год. Тяжело себе представить, что в тридцать четыре с половиной года Неймар еще будет играть в Европе и представлять «селесао» в основе. Отсюда вывод – покажет максимум в Катаре.

Альтернатива: Томас Мюллер (Германия).

Криштиану Роналду (Португалия)

Дела у Роналду идут плохо, но по его собственной вине. Уходя – уходи, иначе не получается, поэтому его конфликт с тен Хагом читался. Эрик проявил мудрость, быстро вернул португальца в первый состав, а теперь ход форварда. Пора ему хорошо играть в футбол. С одной стороны, это никак не влияет на будущее в Катаре – на крупные турниры для сборных приезжали из борделей, отпусков, больниц, но показывали класс. Роналду точно разозлился из-за неудач в МЮ , последнее танго в Катаре – его шанс улучшить себе настроение.

Альтернатива: Эден Азар (Бельгия); Анхель Ди Мария (Аргентина).

Нападающие

Роберт Левандовски (Польша)

Французы двоякие, показывали как глубину и смелость, так и проявляли шокирующую трусость в разных сферах. Не выдать «Золотой мяч» Левандовскому, который выиграл Лигу чемпионов – преступление против футбола. Но Роберт без этой награды остается прекрасным футболистом, который располагается высоко в мировом рейтинге самых результативных в истории. Можно утверждать, что именно Левандовски – сильнейший футболист Польши в её богатой истории. И для него мундиаль в Катаре будет последним.

Альтернатива: Эдинсон Кавани (Уругвай).

Карим Бензема (Франция)

Для истории именно сборной Франции, хотя звучит это парадоксально, важнее фигура другого ветерана, для которого мундиаль станет последним – Жиру стал чемпионом мира, будучи форвардом, который защищал Гризманна и Мбаппе от прессинга. Бензема пропустил несколько больших турниров из-за причин, не связанных с футболом – принял участие в шантаже Вальбуэна секс-видео. А теперь взялся за футбол, снова выиграл ЛЧ , помогал «Реалу», заслуженно выиграл «Золотой мяч». Теперь попробует завершить год ударной игрой в Катаре.

Альтернатива: Луис Суарес (Уругвай).

Прощаемся с целой эпохой, причем отсутствие Италии, или травмы знаменитых игроков, вроде Канте и Погба, расширяют список тех, кого после окончания турнира в Катаре на чемпионатах мира больше не увидим. Крутость поколений, которые уходят, прекрасно иллюстрирует запас этой сборной – Суарес, Азар, Бускетс, Мюллер и Де Брюйне являются легендами европейского клубного футбола и мирового спорта на уровне сборных.