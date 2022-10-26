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Прощальный мундиаль для Месси, Роналду и Модрича. В Катаре уйдёт эпоха

вчера, 18:21
Лионель Месси
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Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
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Неймар
Нападающий
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Последний танец одного из величайших поколений.

Катарский турнир подведет черту в истории чемпионатов мира. Целое поколение великолепных мастеров примет решение о завершении выступлений за сборные. Роналду уже заявил, что дотерпит до Евро-2024, но Модрич официально объявил о своем решении. Конечно, знаем примеры, когда великие группы десять лет катаются в прощальных турах, но в футболе все завязано на возрасте. До турнира в Канаде, США и Мексике не дотерпит даже Роналду, не говоря о Месси.

Вратари

Мануэль Нойер (Германия)

Один из самых сильных вратарей в истории. Сильнее, чем был Оливер Кан – при всем уважении к большому начальнику «Баварии» и его банановому футболу. Возможно, поскольку Нойер задал новый вектор вратарского развития, активно играя ногами, Мануэля можно поставить выше самого Зеппа Майера. А почему бы и нет? Другой чемпион мира был великим стражем ворот, но и Мануэль выиграл все – Лигу чемпионов, мундиаль в Бразилии и Бундеслигу сто два раза.

Альтернатива: Кейлор Навас (Коста-Рика); Уго Льорис (Франция).

Защитники

Сезар Аспиликуэта (Испания)

У Карвахаля есть шанс дотерпеть до следующего чемпионата мира, если не будет шалить его нездоровое сердце. У Дани Алвеса невысокие шансы попасть в заявку Бразилии, хотя в «Пумас» ветеран играет достаточно результативно – тут все зависит от Тите. Нужен ли ему дядька, которого уважает Неймар? А вот Аспиликуэта если не справа, то в центре обороны у Энрике вполне может сыграть. И для него турнир в Катаре точно будет последним.

Альтернатива: Кайл Уокер (Англия); Хуан Куадрадо (Колумбия).

Тиаго Силва (Бразилия)

Серхио Рамос мечтает о чемпионате мира – турнир в России для него закончился поражением от Дзюбы и Акинфеева в плей-офф, но Луис Энрике пока думает. С одной стороны, в ПСЖ ветеран набрал форму, с другой – появление Рамоса это всегда встряска для команды. Пике тоже сидит дома, а вот Тиаго Силва в 38 лет – основной напарник защитника ПСЖ Маркиньоса в сборной Бразилии. Понятно, что в 42 года легенды на мундиале не будет.

Альтернатива: Матс Хуммельс (Германия); Калиду Кулибали (Сенегал).

Пепе (Португалия)

Ван Дейк теоретически еще может играть в футбол до 35-летия и поехать в Канаду, США или Мексику. А для 39-летнего Пепе, который впервые сыграл на крупном турнире в далеком 2008 году, поездка в Катар точно станет последней гастролью. Защитник «Порту» умудряется составлять пару в центре с Диашем, и хотя у него появились интересные конкуренты, Сантуш может поставить на опыт. Для Алдервейрелда и Година предстоящий мундиаль тоже будет последним.

Альтернатива: Диего Годин (Уругвай); Тоби Алдервейрелд (Бельгия).

Гарет Бэйл (Уэльс)

Вспомним молодость Бэйла и поставим на позицию, где валлиец раньше выступал. Первый в карьере Бэйла чемпионат мира станет для него последним. Гарет вывел любимый Уэльс на турнир, сыграв по пути в Катар намного лучше, чем выступал за «Реал» в последние годы. Бэйл остается опасным, когда хочет играть в футбол. Было бы забавно, если бы на мундиале предстал с короткой стрижкой и проплешиной на темечке, как у Зидана в 1998 году – трюк в стиле челки Роналдо.

Альтернатива: Жорди Альба (Испания); Ян Вертонген (Бельгия).

Полузащитники

Лионель Месси (Аргентина)

Месси вернулся. Полноценно, красиво, с душой. Лионель показывает, что любит Аргентину – пускай на расстоянии, пускай Испания тоже стала спутницей жизни, но именно «серебряная» сборная ему важнее всех команд мира после «Барселоны». Месси выиграл Кубок Америки, чему был рад, а теперь прицельно готовится к чемпионату в Катаре. Редкий в истории футбола игрок, способный выбить из подобного состава футболиста класса 31-летнего Де Брюйне.

Альтернатива: Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Лука Модрич (Хорватия)

Напарник Модрича по «Реалу» — Кроос, завершил выступления в сборной после Евро-2020. Выступил против турнира в Катаре, ведь в этой маленькой стране рабочие жили в рабских бараках без кондиционеров на сорокаградусной жаре. А когда бедняги умирали сотнями, то их родственникам нагло врали, что дело в «естественных причинах». Ну да, тысячи молодых мужчин взяли и умерли еще до коронавируса просто так. Кроос не поедет в Катар, а Модрич будет представлять Хорватию. В последний раз, зато с прошлым мундиалем связаны теплые чувства – добрались до финала.

Альтернатива: Серхио Бускетс (Испания); Жоау Моутинью (Португалия).

Неймар (Бразилия)

Сам тридцатилетний форвард заявил, что этот турнир станет для него последним. Вряд ли у него хватит сил и духа продолжать играть в футбол до 2026 года – слова «десятки» ПСЖ и сборной Бразилии. Неймар моложе соседей по этому составу, но учтите, сколько у него было мелких травм. Не забывайте, что в начале февраля – в один день с Роналду, ему стукнет 31 год. Тяжело себе представить, что в тридцать четыре с половиной года Неймар еще будет играть в Европе и представлять «селесао» в основе. Отсюда вывод – покажет максимум в Катаре.

Альтернатива: Томас Мюллер (Германия).

Криштиану Роналду (Португалия)

Дела у Роналду идут плохо, но по его собственной вине. Уходя – уходи, иначе не получается, поэтому его конфликт с тен Хагом читался. Эрик проявил мудрость, быстро вернул португальца в первый состав, а теперь ход форварда. Пора ему хорошо играть в футбол. С одной стороны, это никак не влияет на будущее в Катаре – на крупные турниры для сборных приезжали из борделей, отпусков, больниц, но показывали класс. Роналду точно разозлился из-за неудач в МЮ, последнее танго в Катаре – его шанс улучшить себе настроение.

Альтернатива: Эден Азар (Бельгия); Анхель Ди Мария (Аргентина).

Нападающие

Роберт Левандовски (Польша)

Французы двоякие, показывали как глубину и смелость, так и проявляли шокирующую трусость в разных сферах. Не выдать «Золотой мяч» Левандовскому, который выиграл Лигу чемпионов – преступление против футбола. Но Роберт без этой награды остается прекрасным футболистом, который располагается высоко в мировом рейтинге самых результативных в истории. Можно утверждать, что именно Левандовски – сильнейший футболист Польши в её богатой истории. И для него мундиаль в Катаре будет последним.

Альтернатива: Эдинсон Кавани (Уругвай).

Карим Бензема (Франция)

Для истории именно сборной Франции, хотя звучит это парадоксально, важнее фигура другого ветерана, для которого мундиаль станет последним – Жиру стал чемпионом мира, будучи форвардом, который защищал Гризманна и Мбаппе от прессинга. Бензема пропустил несколько больших турниров из-за причин, не связанных с футболом – принял участие в шантаже Вальбуэна секс-видео. А теперь взялся за футбол, снова выиграл ЛЧ, помогал «Реалу», заслуженно выиграл «Золотой мяч». Теперь попробует завершить год ударной игрой в Катаре.

Альтернатива: Луис Суарес (Уругвай).

Прощаемся с целой эпохой, причем отсутствие Италии, или травмы знаменитых игроков, вроде Канте и Погба, расширяют список тех, кого после окончания турнира в Катаре на чемпионатах мира больше не увидим. Крутость поколений, которые уходят, прекрасно иллюстрирует запас этой сборной – Суарес, Азар, Бускетс, Мюллер и Де Брюйне являются легендами европейского клубного футбола и мирового спорта на уровне сборных.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:04
Вырастим новых Месси в Спартаке, зените, локо, динамо!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:25
А время то бежит
edubokom
edubokom
вчера в 21:50
Один момент меня сильно задел. "Редкий в истории футбола игрок, способный выбить из подобного состава футболиста класса 31-летнего Де Брюйне." и это про Месси! Это серьёзно что ли? Я не продвигаю Месси, скажу честно, что ставлю Роналду немного повыше . Но это просто трындец!!! Автор, вы забыли, кто такие Месси и Роналду? Эти люди 15 лет держали планку на том уровне, который был доступен только им. Никто даже рядом не стоял. Да, были яркие игроки. Кевин, Левандовски, Неймар, Суарес, пара вратарей. Пара полузащитников Челси. Пара полузащитников Барсы. Дрогба наверно. Но всё это было в эпоху Месси и Роналду. Их время уходит, но то, что они нам подарили не забудется. Я застал Марадону, а Пеле нет. Но люди старше меня чтят и помнят лучшего футболиста своего поколения, а может быть и всех времен. Тут я не могу судить. Но из того, что я видел Марадона, Роналдо, Месси, Роналду. Ни Зидана, ни Роналдинью я в этот ряд поставить не могу. Надеюсь всё ещё на Мбаппе, но боюсь, что он повторит судьбу Неймара. Ну и конечно же Холланду желаю всю карьеру пройти без травм и с мотивацией.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:02
Пока они играют, мы спорим, кто лучше. А вот закончат и будут все равны, все уважаемые легенды... И будет жаль, что их больше нет на поле...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:03, ред.
Любая эпоха рано или поздно заканчивается.

Если рассматривать кто с какой сборной может закончить на мажорной ноте, ну это прежде всего Месси с Аргентиной, Нойер с Германией, Тиагу Силва с Бразилией, Карим Банзема с Францией, Сесар Аспиликуэта с Испанией.

Пожалуй тут подбор игроков и сборных соответствуют чтобы бороться за самые высокие места на мундиале.

Другие мало на что могут рассчитывать, только лишь исполнить "лебединую песню" в виде участия на турнире.

Неймара я не стал определять никуда, так как не смотря на слова, что это последний для него чемпионат мира, он может в последствии передумать.

В любом случае будем за этим списком следить особенно тщательно, надеюсь разочаровании будем меньше чем восхищении.
DXTK
DXTK
вчера в 19:51
Я надеюсь ЧМ выиграет не европейская сборная....Бразилия или Аргентина.......
adekvat
adekvat
вчера в 18:52
Никто не вечен, всему когда либо приходит конец. Появятся новые звезды.
Гость
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