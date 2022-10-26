В России любят бразильцев. Паспорт может получить хавбек из «Барселоны», есть ещё примеры

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вчера, 15:15

Два зенитовских легионера станут россиянами.

Слухи о российском гражданстве для двух игроков из «Зенита» как-то быстро становятся крайне предметными. Малком не скрывает желания получить паспорт и рассказывает, как проходит процесс. Клаудиньо пока отмалчивается, но опровержений не дает. В их лице сборная России получила бы значительное усиление (правда, когда получится им воспользоваться в турнирах, — вопрос). Рассказываем о ситуации с легионерами «Зенита» и вспоминаем о бразильцах, которые прошли через этот процесс – их немало.

Малком и Клаудиньо («Зенит»)

Наиболее свежий пример натурализации легионеров. И тот, и другой в России выступают не первый год. Клаудиньо пришел из «Ред Булл Брагантино», сразу закрепился в основе, выдал внушительные 8 голов и 4 голевые передачи в 23-ти матчах минувшего чемпионата. Малком проводит в «Зените» четвертый сезон – до этого он не смог проявить себя в «Барселоне». На первых порах получалось у него не очень, зато со временем бразилец стал важной частью системы Семака. Уже к 15-му туру текущего сезона в РПЛ он установил личный рекорд результативности.

Об их смене гражданства заговорили ближе к концу сентября. СМИ сообщали, что мотивацией является желание уменьшить выплаты по налогам, чтобы больше зарабатывать «чистыми». Процесс к этому моменту уже был запущен.

Значительно чаще на эту тему высказывается экс-каталонец. Момент с выгодой от понижения налоговой ставки он опускает, но отмечает – в плюсе от смены гражданства будет и он, и клуб. Для сине-бело-голубых освободится еще одно место под легионера, мотивы самого бразильца понятны. При этом возможности примерить футболку сборной России Малком не отрицает – это «вопрос какого-то будущего».

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Голкипер «железнодорожников» — первопроходец среди натурализованных легионеров, сыгравших за российскую сборную. Он перешел в «Локо» еще в 2007-м, а непрерывно выступать за красно-зеленых начал с 2009 года.

После завершения процесса в ноябре 2015 года новоиспеченный гражданин РФ отмечал:

За эти годы я обжился в России, проживаю здесь с семьёй и давно чувствую себя как дома. Решение стать гражданином России — осознанный выбор, который я сделал не вчера. Рад стать частью великой страны.

И для национальной команды Маринато стал доступен очень вовремя – перед чемпионатом Европы 2016. С этого момента Гильерме на себе почувствовал, каково быть вечно вторым за спиной Игоря Акинфеева.

После того как легенда ЦСКА завершила карьеру в сборной, главный тренер начал выбирать нового первого номера – на тот момент выбор делался между Шуниным и Гильерме, где-то неподалеку созревали Сафонов, Максименко и другие перспективные голкиперы. На отборе к Евро-2020 футболист «Локомотива» провел 9 из десяти матчей. Но его триумф в национальной команде оказался недолгим.

Уже на континентальном первенстве основным стал Матвей Сафонов. Зная талант воспитанника «Краснодара», этот статус за ним закрепился надолго. Уже 36-летнему Гильерме остается доигрывать в «Локо» и готовить к смене Даниила Худякова.

Марио Фернандес (приостановил карьеру)

Бразильский латераль с российским паспортом – важная часть истории ЦСКА . Он защищал красно-синие цвета на протяжении десяти лет и стал лидером национальной команды. Вместе с Марио россияне пережили взлет на домашнем чемпионате мира, успешно прошли отбор на Евро-2020 и заняли в финальном турнире последнее место.

Отличное здоровье позволяло каждый сезон проводить по 20+ матчей в чемпионате страны (исключение – кампания 2013/14), трижды завоевать золото Премьер-лиги и столько же – серебро первенства.

Однако тяга на родину оказалась сильнее – в Бразилии у Фернандеса осталась семья и беременная жена, к тому же все сильнее давила усталость. После оглашения решения защитник сообщил, что у него накопилось колоссальное изнеможение.

При этом двери в ЦСКА остаются открыты – Марио готов вернуться после паузы, если почувствует необходимость в себе.

Жоазиньо («Сочи»)

Еще один возрастной экс-легионер. Он попал в первую волну натурализации вместе с Гильерме и Фернандесом.

К слову, произошло это, когда Жоазиньо не показывал былой результативности. Лучшими в России для него стали 2011-2015 год. Позже он перешел в «Динамо», а теперь выступает за «Сочи».

В разное время наставники сборной России так и не увидели надобности в бразильском вингере, за национальную команду он так и не сыграл. Остается готовиться к завершению карьеры в городе-курорте. Контракт Жоазиньо с сочинцами истекает следующим летом, продлят его разве что на год.

Ари («Атлетико Сеаренсе»)

Главный патриот России среди бразильцев. Сейчас он играет в клубе из низших дивизионов чемпионата Бразилии, хотя в прошлом выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Как и в случае с Жоазиньо, получение российского паспорта – не гарантия попадания в национальную команду. Статистика в сборной крайне жидкая – два матча, один из них товарищеский, «сухие» поражения от Германии (0:3) и Швеции (0:2).

Если Малком и Клаудиньо в итоге окажутся в сборной России, можно говорить о своеобразной смене легионерских поколений. Большинство натурализованных иностранцев уже близки к завершению карьеры (те же Рауш, Нойштедтер) и уже не получат вызов. Зато бразильцы из «Зенита» в самом расцвете сил.