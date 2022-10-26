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В России любят бразильцев. Паспорт может получить хавбек из «Барселоны», есть ещё примеры

вчера, 15:15
Малком
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Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Малком
Малком
Нападающий
Гильерме
Гильерме
Вратарь

Два зенитовских легионера станут россиянами.

Слухи о российском гражданстве для двух игроков из «Зенита» как-то быстро становятся крайне предметными. Малком не скрывает желания получить паспорт и рассказывает, как проходит процесс. Клаудиньо пока отмалчивается, но опровержений не дает. В их лице сборная России получила бы значительное усиление (правда, когда получится им воспользоваться в турнирах, — вопрос). Рассказываем о ситуации с легионерами «Зенита» и вспоминаем о бразильцах, которые прошли через этот процесс – их немало.

Малком и Клаудиньо («Зенит»)

Наиболее свежий пример натурализации легионеров. И тот, и другой в России выступают не первый год. Клаудиньо пришел из «Ред Булл Брагантино», сразу закрепился в основе, выдал внушительные 8 голов и 4 голевые передачи в 23-ти матчах минувшего чемпионата. Малком проводит в «Зените» четвертый сезон – до этого он не смог проявить себя в «Барселоне». На первых порах получалось у него не очень, зато со временем бразилец стал важной частью системы Семака. Уже к 15-му туру текущего сезона в РПЛ он установил личный рекорд результативности.

Об их смене гражданства заговорили ближе к концу сентября. СМИ сообщали, что мотивацией является желание уменьшить выплаты по налогам, чтобы больше зарабатывать «чистыми». Процесс к этому моменту уже был запущен.

Значительно чаще на эту тему высказывается экс-каталонец. Момент с выгодой от понижения налоговой ставки он опускает, но отмечает – в плюсе от смены гражданства будет и он, и клуб. Для сине-бело-голубых освободится еще одно место под легионера, мотивы самого бразильца понятны. При этом возможности примерить футболку сборной России Малком не отрицает – это «вопрос какого-то будущего».

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Голкипер «железнодорожников» — первопроходец среди натурализованных легионеров, сыгравших за российскую сборную. Он перешел в «Локо» еще в 2007-м, а непрерывно выступать за красно-зеленых начал с 2009 года.

После завершения процесса в ноябре 2015 года новоиспеченный гражданин РФ отмечал:

За эти годы я обжился в России, проживаю здесь с семьёй и давно чувствую себя как дома. Решение стать гражданином России — осознанный выбор, который я сделал не вчера. Рад стать частью великой страны.

И для национальной команды Маринато стал доступен очень вовремя – перед чемпионатом Европы 2016. С этого момента Гильерме на себе почувствовал, каково быть вечно вторым за спиной Игоря Акинфеева.

После того как легенда ЦСКА завершила карьеру в сборной, главный тренер начал выбирать нового первого номера – на тот момент выбор делался между Шуниным и Гильерме, где-то неподалеку созревали Сафонов, Максименко и другие перспективные голкиперы. На отборе к Евро-2020 футболист «Локомотива» провел 9 из десяти матчей. Но его триумф в национальной команде оказался недолгим.

Уже на континентальном первенстве основным стал Матвей Сафонов. Зная талант воспитанника «Краснодара», этот статус за ним закрепился надолго. Уже 36-летнему Гильерме остается доигрывать в «Локо» и готовить к смене Даниила Худякова.

Марио Фернандес (приостановил карьеру)

Бразильский латераль с российским паспортом – важная часть истории ЦСКА. Он защищал красно-синие цвета на протяжении десяти лет и стал лидером национальной команды. Вместе с Марио россияне пережили взлет на домашнем чемпионате мира, успешно прошли отбор на Евро-2020 и заняли в финальном турнире последнее место.

Отличное здоровье позволяло каждый сезон проводить по 20+ матчей в чемпионате страны (исключение – кампания 2013/14), трижды завоевать золото Премьер-лиги и столько же – серебро первенства.

Однако тяга на родину оказалась сильнее – в Бразилии у Фернандеса осталась семья и беременная жена, к тому же все сильнее давила усталость. После оглашения решения защитник сообщил, что у него накопилось колоссальное изнеможение.

При этом двери в ЦСКА остаются открыты – Марио готов вернуться после паузы, если почувствует необходимость в себе.

Жоазиньо («Сочи»)

Еще один возрастной экс-легионер. Он попал в первую волну натурализации вместе с Гильерме и Фернандесом.

К слову, произошло это, когда Жоазиньо не показывал былой результативности. Лучшими в России для него стали 2011-2015 год. Позже он перешел в «Динамо», а теперь выступает за «Сочи».

В разное время наставники сборной России так и не увидели надобности в бразильском вингере, за национальную команду он так и не сыграл. Остается готовиться к завершению карьеры в городе-курорте. Контракт Жоазиньо с сочинцами истекает следующим летом, продлят его разве что на год.

Ари («Атлетико Сеаренсе»)

Главный патриот России среди бразильцев. Сейчас он играет в клубе из низших дивизионов чемпионата Бразилии, хотя в прошлом выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Как и в случае с Жоазиньо, получение российского паспорта – не гарантия попадания в национальную команду. Статистика в сборной крайне жидкая – два матча, один из них товарищеский, «сухие» поражения от Германии (0:3) и Швеции (0:2).

Если Малком и Клаудиньо в итоге окажутся в сборной России, можно говорить о своеобразной смене легионерских поколений. Большинство натурализованных иностранцев уже близки к завершению карьеры (те же Рауш, Нойштедтер) и уже не получат вызов. Зато бразильцы из «Зенита» в самом расцвете сил.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:48
Вообще изначально в футболе легионером назывался иностранный игрок, выступающий за отечественный клуб не имеющий право выступать за сборную даже если он в последствии получил второе гражданство страны где играешь.
Так же были лимиты на легионеров. Но в начале 90-х прошлого века на сцену вышел Жан-Марк Босман и давай вершить революции в футболе.
Причём он подавал в суд на УЕФА и выигрывал иски.
Одно такое выигранное дело и привело к переделу понятия легионер. Было признано, что лимит на иностранных футболистов не может распространяться на граждан стран, входящих в Европейский союз. Так же было пересмотрены правила «натурализованных» игроков.
Вслед за Босманом Симутенков добил понятие легионер в Европе.
Кому интересно почитайте "Дело Симутенкова", я уверен многие будут в шоке от данной информации.
У нас тоже пошли по этому пути. Начались двойные гражданства, а сейчас наподобие Евросоюзу у нас не считаются легионерами граждане Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) и там ожидается расширение, так, что скоро турки и многие не будут легионерами.
Ну и конечно «натурализованный» игрок не будет считаться легионером, даже если он не будет выступать за сборную.

Тут есть два выхода.
Первый считать легионером того, кто заигран за другую сборную, те кто получил гражданства в случае отказа от вызова в сборную переходит в ранг легионера.
Второе отменить тогда лимит на легионеров совсем и не устраивать подобный цирк с получением паспортов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:15
Паспорт дать можно, если осторожно. Главное, чтобы 3.14 не были.
volga.kot
volga.kot ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:43
Красноречиво!!!! От истины никуда не уйти
DXTK
DXTK
вчера в 17:36
Дают паспорта кому попало. А какой в этом смысл, сборная все равно нигде не играет, и не понятно когда вообще станет, А условные товарники со сборной дворников или таксистов и наши пешеходы смогут. Вон недавно Кое как затолкали 2-1. Такой футбол даже во дворе не увидишь. Ни желания ни мотивации, отбыли номер и да и ладно. Бризильцы также будут ходить пешком, и получать за свои услуги будут в 1.5 раза больше простого российского игрока, если Карпин будет тренером надеюсь он их вызывать не будет, тогда его сменят на Семака.
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:27
Своих то вырастить не можем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:18
Я против натурализации...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 16:16
Легенда Акинфеев закончил а не закончилА
volga.kot
volga.kot ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:58
Всего ничего в понимании тех людей, которые воротят этими делами!
nubom
nubom
вчера в 15:56
Интересно, и сколько мы будем за это им должны?
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