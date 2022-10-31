Символическая антисборная 15-го тура РПЛ. Спартак из «Химок» и без «Локомотива»

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вчера, 18:57

Редкий случай, когда «железнодорожники» не попали в тоннель неудач.

Вратарь

Виталий Гудиев («Химки»)

Гогниев просит вратаря играть ногами, вот тот и играет. Да, отдает передачи на соперников, но с кем не бывает? Например, с голкиперами более высокого класса. Лантратова нет в основе, а Гудиев пропустил 6 мячей после 8 ударов с «Динамо». Конечно, были мячи, которые невозможно вытащить, но опытный голкипер должен руководить защитой, а Глушакову, Никитину и Волкову слова Гудиева не указ. У «Химок» много странного, вратари не виноваты во всем, но ни Илья, ни Виталий не выручают.

Защитники

Даниил Пенчиков («Пари НН»)

Зачем эти глупые фолы в центре поля? Пенчиков снес Витюгова, имея желтую карточку, хотя никакого стратегического смысла нарушение правил не несло. Понятно, что в меньшинстве «Пари НН» подсел, доигрался до двух голов в добавленное время против «Крыльев Советов». Маховик поражения запустил именно правый латераль команды, которому стоило не бросаться в грубый подкат. Глядишь, отсиделись бы в защите и получили важные три очка.

Евгений Морозов («Факел»)

Морозов позволил Марину, который на 17 сантиметров ниже, забить головой. Защитник просто стоял в стороне и не сумел отразить мяч, летевший в ближний угол. Затем Морозов смотрел, как Сычевой бил пяткой, а Марин заносил мяч в пустые ворота. Евгений вообще не ловил футболистов в своей зоне правее центра. Мансилья и компания легко убегали в контратаки, находили возможность для удара или комбинации.

Алексей Никитин («Химки»)

Не хочется издеваться над ветераном, но в этом и нет никакого смысла – футболисты «Динамо» с циничной задачей успешно справились без слов. Глупо перечислять, сколько раз Никитин ошибался против московского соперника. Скажем лишь, что счет мог легко быть 8:0, но Гудиеву несколько раз крупно повезло. А вот его обороне чаще доставалось по полной программе, во многих случаях речь шла о комбинациях до верного, о работе разных игроков в штрафной площади «Химок». Так играть нельзя.

Сергей Божин («Факел»)

Пасуешь в ноги сопернику – получай место в этом составе. Божин пытался сыграть здорово, ведь умеет, но оборону «Факела» ребята из «Оренбурга» разобрали четко. Не похвалим центральных полузащитников или латералей из Воронежа, они тоже отработали плохо, но Морозов и Божин чудили ярче. Сычевой, Марин и Мансилья делали всё, что хотели, а все три центральных защитника «Факела» разочаровали. Суслов тоже ошибался, просто не влез в этот состав.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Опытный и видный защитник команды Галактионова сначала неудачно покинул штрафную площадь, очень грубо сбил Пиняева, за что получил заслуженную карточку. Потом на опыте держался без явных фолов, но когда его команда осталась вдесятером, то не выдержал. Сначала Евгеньев со второй попытки сравнял счет рикошетом от Гоцука (первый гол Романа отменили из-за попадания мяча в руку), а затем защитник «Пари НН» сам неудачно сыграл рукой. Пенальти пошел бить Бейл, чью красную карточку в прошлом туре отменили. Голландец не промахнулся, «Пари НН» проиграл.

Полузащитники

Денис Глушаков («Химки»)

Не поддерживает методы Гогниева, если они строятся на тотальном неуважении ко всем участникам матча – судьям, соперникам и собственным игрокам, но полностью понимаем решение тренера снять Глушакова до конца первого тайма. Капитан команды смотрит, как соперник забивает один мяч, а потом второй. Ничего не делает, никак на игру своей безутешной вдовы тренерских идей Юрана не влияет. До замены Глушакова счет по ударам был 7:2 в пользу «Динамо». Замена центрального полузащитника логичная, пускай и фланги у «Химок» тоже хромали на обе ноги.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

По-прежнему сложно понять, чем Мендес занимается на поле. Федотов снял чилийца после первого тайма. Если бы Обляков мог сыграть не слева, а в центре, то вряд ли вообще стоило выпускать Виктора в основе. Понятно, что какие-то плюсы у хавбека есть, но совсем не помогал Мухину в защите – только карточку в раздевалку заработал, не связывал линии – Карраскаль и Медина сами организовали единственный гол, и поэтому был справедливо заменен. «Локомотив» в первом тайме разогнал 9 атак с ударами по воротам, а Мендес просто наблюдал.

Егор Ушаков ( ЦСКА )

Ярко появился на поле. Провел мало минут, но нужен в этом составе, поскольку поведение молодого человека — урок для всех юных футболистов. Егор прилично выходит на замену, но его рвение оказалось опасным для ЦСКА . Сначала Ушаков пустил кровь Баринову, размахивая локтями в голевой атаке, когда огорчил Гильерме ударом с острого угла. Гол справедливо отменили, а затем в середине поля Ушаков невероятно грубо подкатился под Едвая. Сыграл в ноги сопернику, это чистая вторая желтая карточка. Егору повезло, что «Локомотив» не затолкал ответный мяч.

Нападающие

Владислав Сарвели («Сочи»)

Команда Владислава вышла вперед после реализованного пенальти, но за сыгранный тайм у Сарвели ни одного полезного действия. Вся основная линия атаки Гаранина может похвастаться хотя бы одним точным ударом против «Урала». Если бы не гол защитника Сиссако, который вышел на замену, то у «Сочи» было бы новое, очередное поражение. У Сарвели один гол в восьми последних матчах РПЛ . Очень скромно, принял участие лишь в разграблении поезда против «Локомотива».

Иван Сергеев («Зенит»)

Малком бегал сумбурно, но с желанием. Клаудиньо пасовал пятками в Краснодаре. Вендел спотыкался – плохо был готов физически, устал, но что-то там создал, пасы выдумывал. Никто в этом списке не принес столько пользы, как Кузяев, который сделал результат. Но до пенальти у «Зенита» был выход на ворота от Сергеева, Иван запорол прекрасный шанс вывести гостей вперед. Шел классический матч Семака, в котором ждали счет 0:0 – чистая награда сопернику за правильный прессинг разной высоты. Иногда Сергеева в основе держит только плохая форма Кассьерры или его травма, как сейчас. Не худший россиянин в «Зените», но должен помнить судьбу коллег – многие местные игроки торчат в глубоком резерве.

Главный тренер

Спартак Гогниев («Химки»)

Сквернословие – грех, как напомнили в «Химках». Но причина включения Гогниева в этот состав не в мате, который можно услышать на всех футбольных матчах в России без исключения. Дело в классе тренера и адекватности его поведения. Нервы, как у Гогниева, редко бывают свободным выбором человека. Наставнику «Химок» давно нужно было работать с врачами, проверить уровень гормонов и заняться собой. «Динамо» разнесло «Химки». Москвичи классно сыграли в атаке, а хуже всего для аутсайдера, что соперник еще и сострадание проявил, не считая напористого Гладышева. У Гогниева ничего не получается. А если в «Химках» не платят зарплаты – кстати, тоже грех в православии, как и сквернословие, то одну вылетевшую команду знаем после первого круга.