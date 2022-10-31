Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСимволические антисборныеСимволические сборныеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Символическая антисборная 15-го тура РПЛ. Спартак из «Химок» и без «Локомотива»

вчера, 18:57
Гогниев
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Сергеев Иван
Сергеев Иван
Нападающий
Сарвели Владислав
Сарвели Владислав
Нападающий
00:00 / 00:00

Редкий случай, когда «железнодорожники» не попали в тоннель неудач.

Вратарь

Виталий Гудиев («Химки»)

Гогниев просит вратаря играть ногами, вот тот и играет. Да, отдает передачи на соперников, но с кем не бывает? Например, с голкиперами более высокого класса. Лантратова нет в основе, а Гудиев пропустил 6 мячей после 8 ударов с «Динамо». Конечно, были мячи, которые невозможно вытащить, но опытный голкипер должен руководить защитой, а Глушакову, Никитину и Волкову слова Гудиева не указ. У «Химок» много странного, вратари не виноваты во всем, но ни Илья, ни Виталий не выручают.

Защитники

Даниил Пенчиков («Пари НН»)

Зачем эти глупые фолы в центре поля? Пенчиков снес Витюгова, имея желтую карточку, хотя никакого стратегического смысла нарушение правил не несло. Понятно, что в меньшинстве «Пари НН» подсел, доигрался до двух голов в добавленное время против «Крыльев Советов». Маховик поражения запустил именно правый латераль команды, которому стоило не бросаться в грубый подкат. Глядишь, отсиделись бы в защите и получили важные три очка.

Евгений Морозов («Факел»)

Морозов позволил Марину, который на 17 сантиметров ниже, забить головой. Защитник просто стоял в стороне и не сумел отразить мяч, летевший в ближний угол. Затем Морозов смотрел, как Сычевой бил пяткой, а Марин заносил мяч в пустые ворота. Евгений вообще не ловил футболистов в своей зоне правее центра. Мансилья и компания легко убегали в контратаки, находили возможность для удара или комбинации.

Алексей Никитин («Химки»)

Не хочется издеваться над ветераном, но в этом и нет никакого смысла – футболисты «Динамо» с циничной задачей успешно справились без слов. Глупо перечислять, сколько раз Никитин ошибался против московского соперника. Скажем лишь, что счет мог легко быть 8:0, но Гудиеву несколько раз крупно повезло. А вот его обороне чаще доставалось по полной программе, во многих случаях речь шла о комбинациях до верного, о работе разных игроков в штрафной площади «Химок». Так играть нельзя.

Сергей Божин («Факел»)

Пасуешь в ноги сопернику – получай место в этом составе. Божин пытался сыграть здорово, ведь умеет, но оборону «Факела» ребята из «Оренбурга» разобрали четко. Не похвалим центральных полузащитников или латералей из Воронежа, они тоже отработали плохо, но Морозов и Божин чудили ярче. Сычевой, Марин и Мансилья делали всё, что хотели, а все три центральных защитника «Факела» разочаровали. Суслов тоже ошибался, просто не влез в этот состав.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Опытный и видный защитник команды Галактионова сначала неудачно покинул штрафную площадь, очень грубо сбил Пиняева, за что получил заслуженную карточку. Потом на опыте держался без явных фолов, но когда его команда осталась вдесятером, то не выдержал. Сначала Евгеньев со второй попытки сравнял счет рикошетом от Гоцука (первый гол Романа отменили из-за попадания мяча в руку), а затем защитник «Пари НН» сам неудачно сыграл рукой. Пенальти пошел бить Бейл, чью красную карточку в прошлом туре отменили. Голландец не промахнулся, «Пари НН» проиграл.

Полузащитники

Денис Глушаков («Химки»)

Не поддерживает методы Гогниева, если они строятся на тотальном неуважении ко всем участникам матча – судьям, соперникам и собственным игрокам, но полностью понимаем решение тренера снять Глушакова до конца первого тайма. Капитан команды смотрит, как соперник забивает один мяч, а потом второй. Ничего не делает, никак на игру своей безутешной вдовы тренерских идей Юрана не влияет. До замены Глушакова счет по ударам был 7:2 в пользу «Динамо». Замена центрального полузащитника логичная, пускай и фланги у «Химок» тоже хромали на обе ноги.

Виктор Мендес (ЦСКА)

По-прежнему сложно понять, чем Мендес занимается на поле. Федотов снял чилийца после первого тайма. Если бы Обляков мог сыграть не слева, а в центре, то вряд ли вообще стоило выпускать Виктора в основе. Понятно, что какие-то плюсы у хавбека есть, но совсем не помогал Мухину в защите – только карточку в раздевалку заработал, не связывал линии – Карраскаль и Медина сами организовали единственный гол, и поэтому был справедливо заменен. «Локомотив» в первом тайме разогнал 9 атак с ударами по воротам, а Мендес просто наблюдал.

Егор Ушаков (ЦСКА)

Ярко появился на поле. Провел мало минут, но нужен в этом составе, поскольку поведение молодого человека — урок для всех юных футболистов. Егор прилично выходит на замену, но его рвение оказалось опасным для ЦСКА. Сначала Ушаков пустил кровь Баринову, размахивая локтями в голевой атаке, когда огорчил Гильерме ударом с острого угла. Гол справедливо отменили, а затем в середине поля Ушаков невероятно грубо подкатился под Едвая. Сыграл в ноги сопернику, это чистая вторая желтая карточка. Егору повезло, что «Локомотив» не затолкал ответный мяч.

Нападающие

Владислав Сарвели («Сочи»)

Команда Владислава вышла вперед после реализованного пенальти, но за сыгранный тайм у Сарвели ни одного полезного действия. Вся основная линия атаки Гаранина может похвастаться хотя бы одним точным ударом против «Урала». Если бы не гол защитника Сиссако, который вышел на замену, то у «Сочи» было бы новое, очередное поражение. У Сарвели один гол в восьми последних матчах РПЛ. Очень скромно, принял участие лишь в разграблении поезда против «Локомотива».

Иван Сергеев («Зенит»)

Малком бегал сумбурно, но с желанием. Клаудиньо пасовал пятками в Краснодаре. Вендел спотыкался – плохо был готов физически, устал, но что-то там создал, пасы выдумывал. Никто в этом списке не принес столько пользы, как Кузяев, который сделал результат. Но до пенальти у «Зенита» был выход на ворота от Сергеева, Иван запорол прекрасный шанс вывести гостей вперед. Шел классический матч Семака, в котором ждали счет 0:0 – чистая награда сопернику за правильный прессинг разной высоты. Иногда Сергеева в основе держит только плохая форма Кассьерры или его травма, как сейчас. Не худший россиянин в «Зените», но должен помнить судьбу коллег – многие местные игроки торчат в глубоком резерве.

Главный тренер

Спартак Гогниев («Химки»)

Сквернословие – грех, как напомнили в «Химках». Но причина включения Гогниева в этот состав не в мате, который можно услышать на всех футбольных матчах в России без исключения. Дело в классе тренера и адекватности его поведения. Нервы, как у Гогниева, редко бывают свободным выбором человека. Наставнику «Химок» давно нужно было работать с врачами, проверить уровень гормонов и заняться собой. «Динамо» разнесло «Химки». Москвичи классно сыграли в атаке, а хуже всего для аутсайдера, что соперник еще и сострадание проявил, не считая напористого Гладышева. У Гогниева ничего не получается. А если в «Химках» не платят зарплаты – кстати, тоже грех в православии, как и сквернословие, то одну вылетевшую команду знаем после первого круга.

Символическая сборная 15-го тура. Неудержимый Промес и стабильный Кузяев
Вчера, 11:38Вадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии7
Прощальный мундиаль для Месси, Роналду и Модрича. В Катаре уйдёт эпоха
26 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии9
В России любят бразильцев. Паспорт может получить хавбек из «Барселоны», есть ещё примеры
26 октябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
Символическая антисборная 14-го тура. Разгромленный «Сочи» и банда удалённых
26 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии7
Символическая сборная 14-го тура. Монстры из «Зенита», Селихов времён ЛЕ и Гайич в чужой футболке
25 октябряМаксим Тарасов в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
Заболотный, Бакаев и Агаларов в глубоком запасе. Россияне, у которых не складывается сезон
20 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 23:49
Марин почему отсутствует ? Вор тура, а то и всего 1-го круга
Ев17
Ев17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:48
100% ! Баринов переколотил с добрый десяток игроков РПЛ, а то и больше, и тут нёсся на Ушакова сам, как танк, чисто игровой момент, но выпросил штраф
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Автор хоть фамилию Ушакова узнал...Его можно было вполне заменить в данном варианте великим бразильцем -сорокамиллионным МАлкомом,ничего не сделавшим для победы "Зенита".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NYJ (раскрыть)
вчера в 20:24
В конце очень грубо. Да еще и сзади
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:23
Дело в том, что практически все футболисты при попустительстве судей от малейшего касания лица. шеи, головы валятся как при нокдауне. Судьи так приучили, т.к. не умеют различать касание лица и удар по лицу, по голове, по шее. Но валятся дружно все. Со стороны Ушакова не было удара по лицу Баринову. Он просто отстал и коснувшись руки парня , рухнул. да еще изобразил муки.
NYJ
NYJ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02
Жаль такой гол не засчитан, но в конце он сыграл на грани прямой кк
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:52
Сергеев нулевой, может только слабым забивать в упор
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:50
Респект автору, я бы ещё Рамиреса добавил, но понимаю, там больше судья виноват.
По Ушакову в точку, надеюсь ему добавят дискву, это ведь ни в какие ворота, сломать двоих за минуту.
А по Сергееву мне Джек писал до матча, а сейчас ему наверно стыдно)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:46
Добавил бы в этот список правого защитника Сочи Миладиновича. На 41 -ой мин, по-моему, обвел одного игрока Урала и вместо того, чтобы отдать пас партнёрам, пошел обводить второго, в итоге потеряв мяч получили опасный момент у своих ворот. Ну и пенальти на его совести, когда рукой дёрнул за рукав соперника уронив того, если не изменяет память.Были ещё моменты, ни рыба, ни мясо.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 19:22
Круто просто. Мало того, что у Ушакова судья отобрал чистый гол, мало того, что его удалили ни за что - так он ещё и в антисборной. Хотя видя Соболева и Сафонова в сборной - чему удивляться?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Привет Анатолий. Полностью согласен с оценкой игры Ушакова.
На оф. сайте ЦСКА его признали болельщики лучшим игроком тура.
Будь здрав Друг.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:14
Уважаемый. вы забываете старую как мир истину. Кому много дано, с того и спрашивается много. Те условия, что созданы Зениту, должны обеспечивать постоянно уровень игры на уровне ПСЖ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:12
Ушакова зря включили. Парень отлично вошел в игру и, если бы Баринов. видя, что проигрывает на скорости, не рухнул как убитый, там ничего бы не было и был бы чистый гол. Баринов с недавних пор стал сам хамоватым, почти в каждой игре красные надо давать, так еще и симуляцией увлекся.
pomor45
pomor45
вчера в 19:11
На счёт Сергеева и Кассьерры не согласен. В Зените многие из основы впереди конкурента всего лишь на волосок. В этом и состоит глубина его состава.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 