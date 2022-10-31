Символическая сборная 15-го тура. Неудержимый Промес и стабильный Кузяев

1667205483

вчера, 11:38

А еще игроки «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА .

Вратарь

Александр Довбня («Торпедо») – магнит тура

Без Николая Заболотного «Сочи» светило 4-е поражение в 5 последних турах. «Ногу Бога» от Акинфеева в дерби тоже учтем, но Довбня пахал чаще, чем его коллеги. Александр специально вышел против «Спартака». Против этой команды получает десятки ударов в створ, но пропускает редко. Отразил 7 из 8 попыток игроков «Спартака» — в том числе красивый дальний удар Джикии, но пропустил в итоге от Промеса. Впрочем, вины вратаря нет, выход один на один.

Защитники

Александр Сильянов («Ростов»)

Во-первых, играли в Грозном, где даже Абаскалю и Семаку было непросто набрать очки. Во-вторых, Александр работал против Бериши и Богосоваца – этот дуэт один из самых сильных в РПЛ среди левофланговых. В-третьих, Сильянов четко открылся после навеса Осипенко и забил победный мяч. Кстати, Максим виноват в первом пропущенном голе – реабилитировался, а вот его коллега хорошо сыграл и в атаке, и в защите.

Кайо («Краснодар»)

Тот случай, когда человек, которого не раз по делу критиковали, сыграл здорово. Кайо не виноват, что в ворота Сафонова назначили пенальти в конце матча, зато до этого бразилец не только грамотно прервал опасный прострел с правого фланга, но и надежно держал Сергеева, у которого было мало моментов – лишь разок мог отличиться, но пробил мимо дальнего угла. Кайо играл просто, как и Сорокин, но эффективно. По воротам Сафонова нанесли всего четыре точных удара, и не все были опасными.

Бахтиер Зайнутдинов ( ЦСКА ) – старательность тура

Не пропускали «Зенит» и «Спартак», но у ЦСКА другой расклад. «Локомотив» рассердился, подсобрался и является неудобным соперником для команды Федотова, что доказывает ход матча. ЦСКА слишком часто играл без мяча. Отмечаем достойное появление в обороне юного Лукина. Неплохой выход в центре полузащиты молодого Мухина тоже не остался незамеченным. Но все-таки универсал Зайнутдинов полезнее многих – 7 выносов мяча, 4 отбора и 2 перехвата.

Гленн Бейл («Крылья Советов») – джокер недели

Бейла не должно было быть на поле, ведь в прошлом туре получил красную карточку. Но специалисты из ЭСК РФС пересмотрели эпизод и пришли к выводу, что специальная игра рукой Бейла не является единственной причиной, почему мяч не попал в ворота, поэтому красную карточку отменили. Голландец вышел не справа, а слева. Его оппонент по флангу получил красную карточку, а затем сам латераль реализовал решающий пенальти на последних секундах.

Полузащитники

Хесус Медина ( ЦСКА )

Редкий в составе «армейцев» футболист, который сыграл аккуратно и пытался созидать, невзирая на то, что «Локомотив» намного чаще владел мячом. Хесус забил после четкого навеса Карраскаля головой. На счету парагвайца 3 из 10 ударов команды, 3 из 6 передач под удар. В матче, в котором ЦСКА сыграл не идеально, именно Хесус обеспечил победу. Чалов попал в штангу со штрафного, но все три удара в створ – авторства именно Медины.

Далер Кузяев («Зенит») – стабильность месяца

Герой матча в Краснодаре, ведь заработал и реализовал пенальти в концовке. Хотя Сафонов справился с первым ударом Далера с игры, полузащитник не унимался – попал мячом в руку Рамиресу, арбитр указал на «точку». Хотя на поле хватало бразильцев, именно Кузяев взял ответственность на себя. Пробил несильно, но низом, Сафонов на доли секунды не успел к мячу. У Кузяева 5 мячей и 2 ассиста в сезоне, отличился результативными действиями в трех матчах подряд.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

В матче «Оренбурга» и «Факела» случился прикол. Марин ради своего дубля отобрал у Сычевого гол, ведь добил мяч, который уже летел в пустые ворота. Мансилья ничем таким не занимался. Реализовал пенальти, но это не единственное удачное действие аргентинца у чужих ворот. Еще создал гол для Флорентина. Крепкий парень хорошо дополняет игру остальных латиноамериканцев и Сычевого. Бил по воротам, много менял позиции и обыгрывал соперников. Продуктивный матч от Мансильи.

Николя Муми Нгамалё («Динамо»)

Нгамалё быстро принимает простые, но эффективные решения. Если соперник дарит возможность забить, то Николя дважды не думает. Получается выполнить навес или прострел – камерунец не медлит. «Химки» Николя победил еще до тридцатой минуты матча. Дальше Захарян обводил защитников, а Тюкавин и Гладышев забавляли публику, но три очка обеспечили первых два гола. В создании обоих принял участие Нгамалё.

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо») – джокер тура

У «Динамо» почти все из группы атаки герои. У основной тройки по голу, а у Захаряна голевой пас. Но запасные Грулёв, Тюкавин и Гладышев тоже не ушли с поля без результативных действий. У Константина гол плюс пас, но отметим Гладышева. Умудрился нанести 3 из 8 ударов «Динамо» в створ, а из четырех попыток две реализовал. В девятнадцать лет дубли за пару минут в РПЛ мало кто делает, эффективность Ярослава впечатлила.

Квинси Промес («Спартак») – класс сезона

Соболев помог Промесу организовать гол, но победу на классе над «Торпедо» заполучили благодаря Квинси. Голландцу немного повезло с отскоками мяча, ведь не всегда тот так удобно ляжет, но Промес пытался подыграть себе пяткой, опередил защитников, проскочил Довбню, который пережил в своей жизни много ударов судьбы и «Спартака». Квинси сделал все шикарно. На его счету создание шести моментов в дерби с «Торпедо».

Главный тренер

Марцел Личка («Оренбург»)

После матча Личка отметил, что команда показала характер против «Факела». Рад победе и не будет разделять успех по авторам. Но если вспомнить, что Марцелу не очень удавались поединки против «Факела» — было три поражения и одна победа до новой игры, то разгром 4:1 является прекрасным результатом. Личка не повторил ошибки нескольких фаворитов, которые отдавали «Факелу» очки. Его группа атаки, латерали и хавбеки сыграли шикарно. Да, Абаскаль выбрал план на игру, Йоканович не мешал «Динамо» радоваться жизни, но разгромную тренерскую победу против неудобного соперника одержал именно Личка.

Достижение первого круга. «Зенит» без поражений