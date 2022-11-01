Агент Клоппа высказался о будущем специалиста

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, высказался о будущем своего клиента.
Уверяю, Юрген Клопп не планирует покидать «Ливерпуль».
Владельцы понимают, что из-за тяжелого прошлого сезона в этом сезоне проблемы вероятны. Руководство поддерживает Юргена и общается с ним. Он любит клуб, свою команду и болельщиков и твердо намерен продолжить работу в клубе, успешно завершить период в «Ливерпуле».
Он не зря продлил свое соглашение до 2026 года.
Ранее стало известно, что в «Ливерпуле» возникла проблема с общением.
Да насчет Ливера, с Клоппом клуб будет вместе на долгие года, и еще много красивой и победительной игры от них увидим, ну приболел немного клуб, так вылечится. Все мы люди.
Да насчет Ливера, с Клоппом клуб будет вместе на долгие года, и еще много красивой и победительной игры от них увидим, ну приболел немного клуб, так вылечится. Все мы люди.