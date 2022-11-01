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Агент Клоппа высказался о будущем специалиста

вчера, 21:13

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, высказался о будущем своего клиента.

Уверяю, Юрген Клопп не планирует покидать «Ливерпуль».

Владельцы понимают, что из-за тяжелого прошлого сезона в этом сезоне проблемы вероятны. Руководство поддерживает Юргена и общается с ним. Он любит клуб, свою команду и болельщиков и твердо намерен продолжить работу в клубе, успешно завершить период в «Ливерпуле».

Он не зря продлил свое соглашение до 2026 года.

Ранее стало известно, что в «Ливерпуле» возникла проблема с общением.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 22:58, ред.
Клопп и клуб дальше продлят соглашения, даже не оспаривается, клуб и тренер великие. Это конечно не Бавария с их ежегодным опустошением клубов в Бундеслиги, ни МС с тратами за миллиард по хотелкам Пепа, но победить в ЛЧ как не смогли, так и не получится, ни Реал, самый удачный клуб мира, кто бы мог подумать, к примеру, в прошлом году, что все с кем Реал ни играл были фаворитами, но Реал победил. Как говорится в ЛЧ много шикарных команд, но побеждает всегда Реал.
Да насчет Ливера, с Клоппом клуб будет вместе на долгие года, и еще много красивой и победительной игры от них увидим, ну приболел немного клуб, так вылечится. Все мы люди.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:49
Ливерпулю надо подумать над будущим Клоппа, но проблема в том, что нет нормальной замены
7u8t888uyxmc
7u8t888uyxmc
вчера в 21:35
Над Клоппом нависают дождевые облака...
pomor45
pomor45
вчера в 21:34
Клопп - не клоп. Легко не раздавишь.
tcspvhssx665
tcspvhssx665
вчера в 21:25
Ливерпулю нужен новый тренер.
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