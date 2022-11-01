Агент Клоппа высказался о будущем специалиста

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» , высказался о будущем своего клиента.

Уверяю, Юрген Клопп не планирует покидать «Ливерпуль».

Владельцы понимают, что из-за тяжелого прошлого сезона в этом сезоне проблемы вероятны. Руководство поддерживает Юргена и общается с ним. Он любит клуб, свою команду и болельщиков и твердо намерен продолжить работу в клубе, успешно завершить период в «Ливерпуле».

Он не зря продлил свое соглашение до 2026 года.