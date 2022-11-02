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Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико»

вчера, 17:49

Мадридский «Атлетико» может возглавить нынешний главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Руководство клуба уже связалось с Энрике. Испанец покинет национальную команду после чемпионата мира в Катаре.

Проблемой для клуба может стать действующий контракт Диего Симеоне, который заканчивается в 2024 году. Возможно, «Атлетико» придётся заплатить аргентинцу неустойку в размере 14 миллионов евро.

«Атлетико» занял последнее место в группе B Лиги чемпионов, набрав 5 очков. В чемпионате Испании «матрасники» находятся на 3-м месте после 12-го тура, имея в активе 23 очка.

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 09:43
Лучше бы Тухеля взяли на пару лет.
dok66
dok66
вчера в 19:57
Давайте дождемся итогов ЧМ . Тогда высвободится масса тренеров , и не факт , что Энрике будет первым кандидатом .
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:30, ред.
Неужели Атлетико будет играть в красивый,комбинационный футбол!?

Да, тактика Симеоне давала свои плоды, помогала заваёвывать трофеи, Диего сделал команду, с которой все считались, уважали, побаивались, но многие уже научились играть против этий колючей команды, и возможно идеи Симеоне уже "устарели", а нового ничего внести он пока не может.

Луис Энрике вполне хороший вариант, так как он отлично знает многих игроков за которыми его тренерский штаб постоянно следит для отбора игроков в сборную, так что он может построить новую команду и привить ей совершенно другой стиль игры нежели тот что был при Диего!
karnager
karnager ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 18:35
и его причиндалы, которые он на эмоциях теребит
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:33
Вроде же новость была, что контракт с Диего будут продлевать. А так, да, уже зарос мхом старина Симеоне.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:27
Симеоне сдулся? Может в Италию хочет?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:11
Я только за!
Köln
Köln
вчера в 17:52
Это уже интересно!
Гость
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