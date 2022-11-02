Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» может возглавить нынешний главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
Руководство клуба уже связалось с Энрике. Испанец покинет национальную команду после чемпионата мира в Катаре.
Проблемой для клуба может стать действующий контракт Диего Симеоне, который заканчивается в 2024 году. Возможно, «Атлетико» придётся заплатить аргентинцу неустойку в размере 14 миллионов евро.
«Атлетико» занял последнее место в группе B Лиги чемпионов, набрав 5 очков. В чемпионате Испании «матрасники» находятся на 3-м месте после 12-го тура, имея в активе 23 очка.
Да, тактика Симеоне давала свои плоды, помогала заваёвывать трофеи, Диего сделал команду, с которой все считались, уважали, побаивались, но многие уже научились играть против этий колючей команды, и возможно идеи Симеоне уже "устарели", а нового ничего внести он пока не может.
Луис Энрике вполне хороший вариант, так как он отлично знает многих игроков за которыми его тренерский штаб постоянно следит для отбора игроков в сборную, так что он может построить новую команду и привить ей совершенно другой стиль игры нежели тот что был при Диего!
Да, тактика Симеоне давала свои плоды, помогала заваёвывать трофеи, Диего сделал команду, с которой все считались, уважали, побаивались, но многие уже научились играть против этий колючей команды, и возможно идеи Симеоне уже "устарели", а нового ничего внести он пока не может.
Луис Энрике вполне хороший вариант, так как он отлично знает многих игроков за которыми его тренерский штаб постоянно следит для отбора игроков в сборную, так что он может построить новую команду и привить ей совершенно другой стиль игры нежели тот что был при Диего!