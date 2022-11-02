Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико»

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вчера, 17:49

Мадридский «Атлетико» может возглавить нынешний главный тренер сборной Испании .

Руководство клуба уже связалось с Энрике. Испанец покинет национальную команду после чемпионата мира в Катаре.

Проблемой для клуба может стать действующий контракт , который заканчивается в 2024 году. Возможно, «Атлетико» придётся заплатить аргентинцу неустойку в размере 14 миллионов евро.

«Атлетико» занял последнее место в группе B Лиги чемпионов, набрав 5 очков. В чемпионате Испании «матрасники» находятся на 3-м месте после 12-го тура, имея в активе 23 очка.