«Кёльн» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» — «Байер», который состоится 9 ноября 2022 года

«Кёльн»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы занимают «красно-белые» в чемпионате Германии. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей «Кёльна». В 5-ом туре группового этапа Лиги конференций с минимальным счётом «козлы» одержали победу над командой «Словацко». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с «Хоффенхаймом». Проигрывая в два мяча после первого тайма, «Кёльн» разошёлся миром с «Ниццей».

В 13-ом туре Бундеслиги со счётом 0:2 «козлы» проиграли «Фрайбургу».

«Байер»

«Фармацевты» находятся на две строчки ниже «красно-белых» в турнирной таблице Бундеслиги. С мадридским «Атлетико» леверкузенская команда раскатала ничью в 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов. В позапрошлом туре чемпионата Германии, пропустив по голу в каждом из таймов, «львы» уступили «РБ Лейпцигу». Нулевую ничью раскатал «Байер» на своём поле с «Брюгге» в игре следующего тура Лиги чемпионов.

Со счётом 5:0 «фармацевты» разгромили на прошлых выходных берлинский «Унион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 3.15

Ничья – 3.65

Победит «Байер» – 2.24

Победит «Байер» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

В трёх играх из десяти последних «Кёльн» уступил своим оппонентам

За аналогичный период в двух поединках «Байер» проиграл.

Прогноз

После неожиданной победы с разгромным счётом над «Унионом» в предстоящем поединке для «фармацевтов» нет ничего невозможного. Компания Pinnacle на победу «Байера» предлагает коэффициент 2.24.