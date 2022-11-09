«Альмерия» — «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» — «Хетафе», который состоится 9 ноября 2022 года

«Альмерия»

В чемпионате Испании «красно-белые» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей с участием «Альмерии». Уже после первого тайма в матче с «Жироной» команда из Альмерии выигрывала в три мяча. Два гола гостей во второй половине встречи не повлияли на исход поединка. В гостях «Альмерия» уступила с разницей в один гол «Вильярреалу» в 11-ом туре Примеры. Проигрывая в один мяч после первого тайма, «красно-белые» взяли верх над «Альмерией».

На прошлых выходных «Барсе» со счётом 0:2 «красно-белые» уступили.

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в Ла Лиге на данный момент находятся на одну строчку выше «Альмерии». Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «Атлетиком» из Бильбао в 10-ом туре чемпионата Испании. С «Сельтой» команда также раскатала ничью в игре следующего тура. Победой «Хетафе» закончилась игра с «Эльче» на выезде с минимальным счётом. Унал забил победный гол в начале второго тайма.

Разошлись миром «тёмно-синие» с «Кадисом» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 2.22

Ничья – 3.15

Победит «Хетафе» – 3.65

Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Из десяти матчей в семи «Альмерия» проиграла своим соперникам

Пять игр подряд «Хетафе» не уступает

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Встречи команд обычно не радуют своих болельщиков обилием голов. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.51. В условиях, когда непросто выбрать фаворита пары, ставка на тотал является оптимальным вариантом.