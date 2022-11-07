Символическая антисборная 16-го тура РПЛ. Народ из «Зенита», ЦСКА и «Спартака»

1667816320

сегодня, 13:18

Один из самых мощных составов антисборной тура в истории.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

У Матвея пять сэйвов, привычно была работа, как и у Свинова. Но коллега из «Факела» один пенальти «привез», а от последствий второго спас – отразил удар Рамиреса. А Сафонов привез гол бездумным пасом на соперника, ошибался на выходе, а в конце матча пропустил в ближний угол. «Факел» был смелым, удар Квеквескири был прекрасным, но вратарь класса Сафонова мог сделать шаг вправо перед прыжком. Бардак в обороне «Краснодара» влияет на Матвея, он превращается в Де Хеа – и тащит, и ошибается.

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА )

Караваев из «Зенита» играл плохо, его сняли в перерыве. Но что делал Гайич в матче против «Пари НН»? Когда соперник забивал победный мяч, то Милан странно выбрал позицию, оставил молодому напарнику борьбу против автора решающего удара. В атаке Гайич тоже не помог. Ни одного удара, ни одной последней передачи. Сравнение с Фернандесом серб не выдерживает. Без Марио правое крыло «армейцев» разрядилось, как старая батарейка.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Маричал не находит причал в РПЛ . «Краснодар» и «Факел» ужасно обороняются. «Торпедо» не держит удар. Но в этом туре получали голы в свои ворота также фавориты и команды, которые чаще хвалим по ходу сезона. Будь у «Оренбурга» такая же защита, как атака, то шли бы в первой пятерке. А так Сиваков и Гойкович умудрились проиграть команде, которая не знала вкуса победы с августа. Причем у «Химок» не было много моментов, просто Руденко и Магомедову не помешали.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Что тут скажешь? Семак и Медведев нашли «козла отпущения». Такую политику не поддерживаем, у тренера и руководства любого клуба РПЛ больше системных и локальных ошибок, чем у любого футболиста. Чистяков весной был хорош правее центра, а теперь его засунули на позицию левого центрального. «Ахмат» предсказуемо нажал на эту зону и получил сначала неочевидную ошибку Дмитрия, а потом явный «привоз». Но отстранение Чистякова от основы удивляет, надо уметь проигрывать.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Один из лучших левых защитников РПЛ в этом сезоне. Особенно если выносить Дугласа Сантоса в отдельную категорию, а Рамиреса сравнивать с остальными. Но против «Факела» Кристиан, которому соперник разрешал часто бить по воротам, забыл о командной игре. Не создавал моменты для напарников, наблюдал, как этим занимаются Кордоба и Кривцов. А вот когда Джон заработал второй пенальти, то Кристиан решил его исполнить. И уступил Свинову. Из-за Рамиреса «быкам» снова подпилили рога.

Полузащитники

Хесус Медина ( ЦСКА )

По классу Медина, конечно, не Ахмед Муса. И даже с Эджуке не всегда сможет тягаться в активности. Про Влашича не будем, хорват точно сильнее. Но Хесус – добротный исполнитель, если ему выдать немножко пространства у чужих ворот. Против «Пари НН» атакующий хавбек часто упирался в линию защиты соперника. Итогом стал матч без единого удара в сторону чужих ворот, хотя и с созданными моментами. Хесус может играть намного сильнее и эффективнее.

Вендел («Зенит»)

Недавно играл как лидер, но после роскошного отрезка, когда Вендела можно было назвать лучшим футболистом чемпионата, бразилец выдал серию противоречивых матчей. Понятно, что статистику набивает, пасует с точностью, как у Тони Крооса. До сих пор контракт Вендела – одни из самых лакомых лотов на рынке РПЛ для иностранного покупателя. Но против «Ахмата» увидели один удар бразильца по воротам, лишь раз создал момент для напарника, хотя провел на поле весь матч.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Отправили в полузащиту, где сыграл так, как мог бы вратарь Максименко в поле. Абаскаль на удивление упрямый молодой человек. Хотя понятно, что Игнатов пока не готов к основе «Спартака» — возможно, будет в будущем, кто знает, Гильермо старается окончательно сломать психику футболисту. Игнатова бросают на сложных и неудобных соперников. Михаил очень быстро наиграл на замену, был серьезный брак в пасах, одно действие в атаке и заслуженная критика фанатов «Спартака». Увы, ничего нового.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

С такой игрой в сборную Колумбии не возьмут. Хорхе не впервые слабо выступает в сложном для ЦСКА матче. До этого против «Ростова», «Торпедо», «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга» у талантливого футболиста не было результативных действий, и во всех поединках ЦСКА потерял очки. Против «Локомотива» голевой навес Хорхе здорово выручил, но в новом туре увидели, почему Карраскаль достался Бабаеву, а не спортивному директору одного из футбольных грандов.

Нападающие

Иван Сергеев («Зенит»)

Чалов плохо сыграл против «Пари НН», но Сергеева окружают более сильные напарники. Восемьдесят девять минут на поле, «Ахмат» часто играл просто, без мяча. Сергеев – крепкий форвард, который много в жизни побегал в небесных лигах, где автобусы-призраки до сих пор норма. И что Иван показал против «Ахмата» и Шелии? Ни одного точного удара за всю игру. Всего две попытки в целом. Верным напарником для Клаудиньо и Малкома тоже не стал, всего один созданный момент.

Шамар Николсон («Спартак»)

Агент футболиста настаивал, что его клиент заслуживает больше игрового времени. Но Николсон на поле словно доказывает, что пора больше доверять Мелешину. Молодой нападающий заменил Шамара во втором тайме, но за отведенное ему время повторил результат опытного коллеги по ударам – один выстрел, тоже неточный. Николсону отдают штрафную площадь, Промес и Соболев не жадные форварды. Но Шамар пропадает надолго, плохо открывается и предлагает борьбу вместо мысли.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Йоканович и Федотов могли быть активнее, чтобы не проиграть в матчах, где их команды работали первым номером. Абаскаль поразил упрямством, из-за него нестабильный «Сочи» отобрал очки у «Спартака». Но самый большой прокол тура – домашнее поражение «Зенита». Важным соавтором этого результата является Сергей Богданович. Не готовил свою команду к сопернику. Когда нет запасного тренерского плана, а изначальная методика не сработала, то идут истеричные замены, а поражение неизбежно.

Безумие тура. Фавориты синхронно потеряли очки