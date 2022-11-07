Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Юный Пиняев, покорители «Зенита» и ЦСКА

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вчера, 21:46

Удивительный тур, пять фаворитов потеряли очки.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – возвращение тура

Песьяков не позволил «Динамо» навредить «Ростову». Худяков снова выручал «Локомотив», без сэйвов Даниила светило поражение. Понравилось, что Шелия и Нигматуллин не паниковали в гостях против «Зенита» и ЦСКА . Но если искать голкипера, чья игра точно определила результат матча, то это именно Лантратов. Вышел с капитанской повязкой и показал сильный футбол, как и некоторые его коллеги. Вратарь взял восемь ударов, минимум два были крайне непростыми.

Защитники

Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

Бейл обживается на левом фланге, а справа появился Костанца. Это был всего первый выход Фернандо в основе в новом сезоне, ведь с июля был в лазарете, но если бразилец продолжит играть так же сильно – забил симпатичный победный мяч, чётко шел в отбор, перехватывал мячи и страховал защитников, то будет в основе справа, а его голландский коллега останется слева. Заика из «Сочи» тоже был хорош, но Костанца впечатлил сильнее.

Марат Быстров («Ахмат»)

У «Ахмата» командная победа, но есть герои. Давление было невероятным – Сантос, Клаудиньо и Вендел играли против Быстрова. Потом ещё и Мостовой появился. Но даже гол Андрея не мешает выделить Марата. Казах хорошо сыграл справа, но и в центре подчищал напарников. Когда кто-то может успешно выступить против Дугласа Сантоса, то это сразу кандидат на сборную тура. А если речь о выездной победе над «Зенитом» — и подавно.

Виктор Александров («Пари НН») – безжалостность тура

Человек с именем и фамилией, как у злодея из плохого боевика, сделал больно Акинфееву ударом головой. Но это ключевой эпизод, в остальных случаях защитник прилежно отбивался от попыток Мойзеса и Карраскаля огорчить гостей. «Пари НН» стал первой за несколько десятилетий командой в чемпионате, которая выиграла после одного удара по воротам. Александров безжалостно реализовал свой момент, Федотов заметно отпустил «Зенит» в таблице.

Наир Тикнизян («Локомотив») – перехваты недели

Пять раз Тикнизян читал чужую игру верно. Ещё несколько раз отнимал мячи у соперников. Хотя игроком матча назвали ветерана Кулакова, сделали это до развязки на 94-й минуте, когда действия Наира в атаке привели к ничьей вместо поражения «Локомотива». Статистика сезона доказывает, что Тикнизян отвечает за выход своей команды в атаку, но в этот раз доказательства пользы на табло – реализовал один из двух своих ударов.

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив»)

«Урал» рассчитывал на победу, когда Газинский снова отличился, Ранджелович снова играл классно, а Филипенко удачно сыграл у чужих ворот на 90-й минуте матча. Все шесть сэйвов Худякова мог перечеркнуть тот удар. Но у «Локомотива» нашлись герои. Миранчук, который отыграл по всему полю – в том числе, много встречал мяч на своей половине, к голу на старте матча добавил ассист на Тикнизяна. Без помощи Антона «Локомотив» мог идти в таблице рядом с «Торпедо».

Ираклий Квеквескири («Факел») – ветеран тура

Центральный полузащитник, который в 32 года впервые оказался в РПЛ , запомнит матч против «Краснодара». Ираклий забил два мяча. В первом случае идеально приложился, а во втором пробил коварно и хлёстко. Выбор позиции и сила ударов впечатляют, перекрывают ошибки Квеквескири без мяча, которые тоже были. Но не сказать, что оппоненты из «Краснодара» провели идеальный поединок в зоне действий грузинского хавбека. Последнее слово за «Факелом» — ничья.

Сергей Пиняев («Крылья Советов») – юниор тура

Атакующему хавбеку всего восемнадцать, но теперь проводит больше времени на поле, ведь делает разницу. Пиняев забил второй мяч в РПЛ – должен благодарить Ежова за возможность, а до этого огорчил «Торпедо», когда адресовал мяч напарнику. Пиняев справился со Смольниковым на фланге, но также активно искал ударные позиции в штрафной площади и смещался на правый фланг. По игровому интеллекту один из самых интересных молодых игроков в РПЛ .

Нападающие

Мохамед Конате («Ахмат») – прессинг тура

Прессинг, который Конате навязал Чистякову, привёл к победному мячу. Но форварду мало было просто завладеть мячом. Важно было перебросить голкипера, с чем Мохамед справился. Понятно, что в основном нападающий из Буркина-Фасо прессинговал соперников, выполнял разнообразную черновую работу, ведь «Ахмат» отдавал мяч. Но хорошего нападающего выделяет эффективность. Конате выжал гол из одного точного удара.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Заработал два пенальти, забил «Факелу». Сам боится идти бить, поскольку не раз промахивался в РПЛ . Возможно, Кордобе стоило продемонстрировать самоуверенность, пойти исполнять судейский приговор вместо Рамиреса. Без ещё одного правильного удара Джона «Краснодар» не сумел забить четвёртый мяч в гостях, и в результате в Воронеже увидели весёлую ничью 3:3. Весёлую мировую для «Факела», а «Краснодар» потерял четыре очка против новичка за сезон. Но Кордоба сделал, что мог.

Николай Комличенко («Ростов») – хитрость недели

«Динамо» играло лучше, до первого гола по ударам счёт был 14:0 в пользу москвичей. Но что делать форварду, если ему не создают моменты? На Комличенко не пасовали, несчастного навеса от Уткина не дождался. Николай нашёл выход, сам стал плеймейкером, которого «Ростову» давно не хватает. Сначала выиграл борьбу и выкатил мяч на Щетинина – удобный пас, хавбеку осталось только забить. А позже передача Комличенко на Глебова привела к финту и голу капитана «Ростова».

Главный тренер

Сергей Ташуев («Ахмат»)

«Зенит» последний раз дома в РПЛ проигрывал в девятнадцатом веке. Грешно не отметить успех Ташуева. Гогниев на расстоянии был полезнее для «Химок», чем вблизи, «Пари НН» простился с Галактионовым победой над ЦСКА в гостях – тренер выбрал низкий блок и «автобус», но тактика сработала. У «Ахмата» тоже была игра от обороны, но другая, с высоким прессингом в начале, учётом слабостей «Зенита» и убаюкивающим спокойствием в концовке матча.

Камбэк тура. «Факел» — «Краснодар»

Рамирес забивает пенальти – фаворит ведёт 1:4, это путь к победе. Вместо этого увидели не только сэйв голкипера «Факела», но и дубль ветерана Квеквескири. Уже классическое шоу в Воронеже, но не надоедает, ведь скромная по составу команда дерётся за прописку в элите изо всех сил, что вызывает уважение.

Событие тура. Победа «Ахмата» в Санкт-Петербурге