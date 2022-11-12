«Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Астон Вилла», который состоится 13 ноября 2022 года

«Брайтон»

«Чайки» на данный момент занимают седьмое место в Премьер-лиге. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «сине-белых». В 13-ом туре чемпионата Англии «Брайтон» на выезде проиграл «небесно-голубым» из Манчестера. Дома в матче следующего тура «чайки» реабилитировались перед своими болельщиками, обыграв с большим счётом «Челси». На выезде «сине-белые» одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона.

В 1/16 Кубка английской лиги «Брайтон» взял верх над «канонирами» на их поле.

«Астон Вилла»

В чемпионате Англии «львы» из Бирмингема находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько игр «вилланов» за последнее время. «Астон Вилла» обыграла всухую «пчёл» на своём поле, поразив четыре раза ворота соперника. «Ньюкаслу» с большим счётом «Астон Вилла» проиграла в игре следующего тура. На прошлых выходных «бордово-голубая армия» взяла верх над « МЮ ».

«Красным дьяволам» со счётом 2:4 «львы» уступили через четыре дня в матче Кубка английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.86

Ничья – 3.70

Победит «Астон Вилла» – 4.30

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «чайки» выиграли своих оппонентов

За аналогичный период «вилланы» обыграли своих соперников в трёх играх

Три крайние очные встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Два года «чайки» не выигрывают у «львов» и в матче 16-го тура у «сине-белых» есть возможность исправить ситуацию. Компания Pinnacle на победу «Брайтона» предлагает коэффициент 1.86.