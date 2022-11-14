Катар — Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Катар — Эквадор, который состоится 20 ноября 2022 года
Катар
«Бордовые» в рейтинге ФИФА занимают пятидесятое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием катарской сборной. Пять матчей подряд сборная Катара не уступает своим оппонентам. В последнее время команда принимает участие в товарищеских встречах. Всухую, поразив дважды ворота соперника, катарцы обыграли гватемальцев. С минимальным счётом в пользу «бордовых» завершился матч со сборной Гондураса. В игре с панамской сборной катарская команда также оказалась сильнее.
Со счётом 1:0 сборная Катара взяла верх над «горными орлами» из Албании.
Эквадор
Сорок четвёртую строчку рейтинга ФИФА занимают «триколоры». Освежим в памяти матчи эквадорской сборной за последнее время. С минимальным счётом сборная Эквадора одержала победу над «африканскими бразильцами» из Нигерии. Ничейным исходом завершилась встреча с мексиканцами. Сборную Кабо-Верде эквадорцы обыграли. С пенальти Кайседо забил единственный победный гол в поединке.
Нулевые ничьи раскатали «триколоры» со сборными командами Саудовской Аравии, Японии и Ирака.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Катар – 3.35
- Ничья – 3.15
- Победит Эквадор – 2.29
- Победит Эквадор с форой -1.5 – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56
Статистика
- В двух матчах из десяти последних катарцы проиграли
- Эквадорцы не уступают своим соперникам в семи играх подряд
- Единственная очная товарищеская встреча команд завершилась исходом «тотал больше 4.5 голов за игру».
Прогноз
Принимая во внимание статистику последних матчей эквадорской сборной, ожидать от южноамериканской сборной результативной игры в матче с катарской командой не стоит. Компания Pinnacle на победу Катара предлагает коэффициент 3.35. Хозяева мундиаля возьмут верх над гостями.