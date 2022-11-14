Катар — Эквадор: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Катар — Эквадор, который состоится 20 ноября 2022 года

Катар

«Бордовые» в рейтинге ФИФА занимают пятидесятое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием катарской сборной. Пять матчей подряд сборная Катара не уступает своим оппонентам. В последнее время команда принимает участие в товарищеских встречах. Всухую, поразив дважды ворота соперника, катарцы обыграли гватемальцев. С минимальным счётом в пользу «бордовых» завершился матч со сборной Гондураса. В игре с панамской сборной катарская команда также оказалась сильнее.

Со счётом 1:0 сборная Катара взяла верх над «горными орлами» из Албании.

Эквадор

Сорок четвёртую строчку рейтинга ФИФА занимают «триколоры». Освежим в памяти матчи эквадорской сборной за последнее время. С минимальным счётом сборная Эквадора одержала победу над «африканскими бразильцами» из Нигерии. Ничейным исходом завершилась встреча с мексиканцами. Сборную Кабо-Верде эквадорцы обыграли. С пенальти Кайседо забил единственный победный гол в поединке.

Нулевые ничьи раскатали «триколоры» со сборными командами Саудовской Аравии, Японии и Ирака.

Котировки БК Pinnacle

Победит Катар – 3.35

Ничья – 3.15

Победит Эквадор – 2.29

Победит Эквадор с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

В двух матчах из десяти последних катарцы проиграли

Эквадорцы не уступают своим соперникам в семи играх подряд

Единственная очная товарищеская встреча команд завершилась исходом «тотал больше 4.5 голов за игру».

Прогноз

Принимая во внимание статистику последних матчей эквадорской сборной, ожидать от южноамериканской сборной результативной игры в матче с катарской командой не стоит. Компания Pinnacle на победу Катара предлагает коэффициент 3.35. Хозяева мундиаля возьмут верх над гостями.