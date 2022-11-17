«Ахмат» — «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года

«Ахмат»

Команда из Грозного смогла набрать шесть очков в четырех турах кубка России и на данный момент находится на втором месте, отставая от лидера «Динамо» на один пункт. Тем не менее, все еще может поменяться, поэтому предстоящая встреча становится для обеих команд одной из решающих, а победа в ней даст хорошее преимущество перед заключительным туром. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание большого количества болельщиков.

11 ноября «Ахмат» проиграл в РПЛ на выезде «Пари НН» (2:3), а пятого числа неожиданно обыграл «Зенит» на выезде (2:1).

«Динамо» Москва

«Динамо» в последних матчах показало хороший уровень игры и понемногу возвращается в себя после серии провалов еще месяц назад. Коллектив вышел на пятое место в турнирной таблице, а в кубке России идет на первом месте с восемью баллами. Однако, коллективу рано расслабляться, и чтобы не оказаться в роли догоняющих, не могут проигрывать в этой встрече. Данный поединок выглядит одним из самых интересных в этот игровой день.

13 ноября «Динамо» Москва обыграло на своем поле ЦСКА (2:1), а шестого ноября уступило на выезде «Ростову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.45

Ничья – 3.8

Победит «Динамо» Москва – 2.6

Статистика

«Динамо» Москва выиграло три из пяти последних встреч с «Ахматом» при двух поражениях

Московский клуб выиграл только два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Грозненские футболисты неплохо выступают на своем стадионе и постараются добиться победы, тем самым выбиться в лидеры группы.