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«Крылья Советов» — «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:21
«Крылья Советов» — «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года

«Крылья Советов»

«Крыльям Советов» однозначно не повезло с группой и на данный момент вполне закономерно, что команда уступает в группе «Зениту» и «Спартаку». Клуб набрал шесть баллов и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому только победа оставит шансы команде побороться за плей-офф. Тем не менее, в случае неудачи самарский коллектив сможет попасть в путь регионов и продолжить бороться за трофей.

12 ноября «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» (1:3), а шестого ноября переиграли на выезде «Торпедо» (2:0).

«Спартак» Москва

Московский «Спартак» провел хорошую половину сезона и идет вторым в чемпионате с отставанием от «Зенита» в шесть очков. В кубке России «Спартак» обходит «Зенит» на три балла и уже гарантировал себе плей-офф. Тем не менее, «народная команда» будет играть на победу в этой встрече, чтобы с хорошим настроением приблизиться к зимнему перерыву, а также закончить групповой этап на первом месте.

12 ноября «Спартак» Москва обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а пятого числа разошелся миром с «Сочи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Крылья Советов» – 2.45
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Спартак» Москва – 2.6

Статистика

  • «Крылья Советов» выиграли четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Московский клуб уступил только в двух выездных матчах во всех турнирах из последних десяти
  • «Крылья Советов» проиграли девять последних матчей «Спартаку»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. «Красно-белые» находятся в хорошей форме и уверенно проведут два оставшихся тура кубка России. Прогнозируем победу гостей в этой встрече в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:22
А Спартак может и не выиграть этот матч
Гость
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