«Крылья Советов» — «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года
«Крылья Советов»
«Крыльям Советов» однозначно не повезло с группой и на данный момент вполне закономерно, что команда уступает в группе «Зениту» и «Спартаку». Клуб набрал шесть баллов и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому только победа оставит шансы команде побороться за плей-офф. Тем не менее, в случае неудачи самарский коллектив сможет попасть в путь регионов и продолжить бороться за трофей.
12 ноября «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» (1:3), а шестого ноября переиграли на выезде «Торпедо» (2:0).
«Спартак» Москва
Московский «Спартак» провел хорошую половину сезона и идет вторым в чемпионате с отставанием от «Зенита» в шесть очков. В кубке России «Спартак» обходит «Зенит» на три балла и уже гарантировал себе плей-офф. Тем не менее, «народная команда» будет играть на победу в этой встрече, чтобы с хорошим настроением приблизиться к зимнему перерыву, а также закончить групповой этап на первом месте.
12 ноября «Спартак» Москва обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а пятого числа разошелся миром с «Сочи» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 2.45
- Ничья – 3.8
- Победит «Спартак» Москва – 2.6
Статистика
- «Крылья Советов» выиграли четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Московский клуб уступил только в двух выездных матчах во всех турнирах из последних десяти
- «Крылья Советов» проиграли девять последних матчей «Спартаку»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. «Красно-белые» находятся в хорошей форме и уверенно проведут два оставшихся тура кубка России. Прогнозируем победу гостей в этой встрече в 1-2 мяча.