«Крылья Советов» — «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, который состоится 23 ноября 2022 года

«Крылья Советов»

«Крыльям Советов» однозначно не повезло с группой и на данный момент вполне закономерно, что команда уступает в группе «Зениту» и «Спартаку». Клуб набрал шесть баллов и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому только победа оставит шансы команде побороться за плей-офф. Тем не менее, в случае неудачи самарский коллектив сможет попасть в путь регионов и продолжить бороться за трофей.

12 ноября «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» (1:3), а шестого ноября переиграли на выезде «Торпедо» (2:0).

«Спартак» Москва

Московский «Спартак» провел хорошую половину сезона и идет вторым в чемпионате с отставанием от «Зенита» в шесть очков. В кубке России «Спартак» обходит «Зенит» на три балла и уже гарантировал себе плей-офф. Тем не менее, «народная команда» будет играть на победу в этой встрече, чтобы с хорошим настроением приблизиться к зимнему перерыву, а также закончить групповой этап на первом месте.

12 ноября «Спартак» Москва обыграл на выезде «Локомотив» (2:1), а пятого числа разошелся миром с «Сочи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.45

Ничья – 3.8

Победит «Спартак» Москва – 2.6

Статистика

«Крылья Советов» выиграли четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Московский клуб уступил только в двух выездных матчах во всех турнирах из последних десяти

«Крылья Советов» проиграли девять последних матчей «Спартаку»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. «Красно-белые» находятся в хорошей форме и уверенно проведут два оставшихся тура кубка России. Прогнозируем победу гостей в этой встрече в 1-2 мяча.