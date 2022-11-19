Мексика — Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Мексика — Польша, который состоится 22 ноября 2022 года
Мексика
Тринадцатое место занимают «зелёные» в рейтинге ФИФА. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием сборной Мексики. С минимальным счётом «трёхцветные» одержали победу над перуанцами. Выигрывая в два мяча после первого тайма, мексиканцы не удержали преимущество и проиграли колумбийцам. Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «майя» взяли верх над иракской сборной.
Со счётом 1:2 сборная Мексики уступила шведам.
Польша
«Белые орлы» из Польши в рейтинге ФИФА находятся на двадцать шестой строчке. Ознакомимся с последними играми польской сборной перед чемпионатом мира в Катаре. Из шести игр в Лиге наций поляки выиграли только в двух встречах. Валлийцев «бело-красные» обыграли как дома, так и на выезде. Бельгийцам сборная Польши уступила в обоих матчах. «Заводным апельсинам» на своём поле «белые орлы» проиграли, а в гостях разошлись миром.
В товарищеской встрече с чилийцами поляки одержали победу со счётом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Мексика – 2.80
- Ничья – 3.05
- Победит Польша – 2.75
- Победит Польша с форой -1 – 4.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.43
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54
Статистика
- В четырёх матчах из десяти крайних мексиканцы обыграли своих оппонентов
- За тот же период польская сборная взяла верх над своими соперниками в пяти поединках
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три крайние очные встречи.
Прогноз
Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд в данной паре. Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода данного футбольного матча. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.54.