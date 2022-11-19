Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Мексика — Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:42
Мексика — Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Мексика — Польша, который состоится 22 ноября 2022 года

Мексика

Тринадцатое место занимают «зелёные» в рейтинге ФИФА. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием сборной Мексики. С минимальным счётом «трёхцветные» одержали победу над перуанцами. Выигрывая в два мяча после первого тайма, мексиканцы не удержали преимущество и проиграли колумбийцам. Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «майя» взяли верх над иракской сборной.

Со счётом 1:2 сборная Мексики уступила шведам.

Польша

«Белые орлы» из Польши в рейтинге ФИФА находятся на двадцать шестой строчке. Ознакомимся с последними играми польской сборной перед чемпионатом мира в Катаре. Из шести игр в Лиге наций поляки выиграли только в двух встречах. Валлийцев «бело-красные» обыграли как дома, так и на выезде. Бельгийцам сборная Польши уступила в обоих матчах. «Заводным апельсинам» на своём поле «белые орлы» проиграли, а в гостях разошлись миром.

В товарищеской встрече с чилийцами поляки одержали победу со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Мексика – 2.80
  • Ничья – 3.05
  • Победит Польша – 2.75
  • Победит Польша с форой -1 – 4.65
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.43
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

  • В четырёх матчах из десяти крайних мексиканцы обыграли своих оппонентов
  • За тот же период польская сборная взяла верх над своими соперниками в пяти поединках
  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три крайние очные встречи.

Прогноз

Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд в данной паре. Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода данного футбольного матча. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.54.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 