Мексика — Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Мексика — Польша, который состоится 22 ноября 2022 года

Мексика

Тринадцатое место занимают «зелёные» в рейтинге ФИФА . Рассмотрим крайние несколько матчей с участием сборной Мексики. С минимальным счётом «трёхцветные» одержали победу над перуанцами. Выигрывая в два мяча после первого тайма, мексиканцы не удержали преимущество и проиграли колумбийцам. Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «майя» взяли верх над иракской сборной.

Со счётом 1:2 сборная Мексики уступила шведам.

Польша

«Белые орлы» из Польши в рейтинге ФИФА находятся на двадцать шестой строчке. Ознакомимся с последними играми польской сборной перед чемпионатом мира в Катаре. Из шести игр в Лиге наций поляки выиграли только в двух встречах. Валлийцев «бело-красные» обыграли как дома, так и на выезде. Бельгийцам сборная Польши уступила в обоих матчах. «Заводным апельсинам» на своём поле «белые орлы» проиграли, а в гостях разошлись миром.

В товарищеской встрече с чилийцами поляки одержали победу со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Мексика – 2.80

Ничья – 3.05

Победит Польша – 2.75

Победит Польша с форой -1 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.43

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

В четырёх матчах из десяти крайних мексиканцы обыграли своих оппонентов

За тот же период польская сборная взяла верх над своими соперниками в пяти поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три крайние очные встречи.

Прогноз

Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд в данной паре. Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода данного футбольного матча. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.54.