Битвы с «Реалом» и «Ювентусом». Вспоминаем дебютный сезон «Зенита» в Лиге чемпионов

1666506335

23 октября 2022, 09:25

Переносимся в сезон 2008/09.

После победы в Кубке УЕФА «Зенит» вошел в новую веху клубной истории. Дебют в Лиге чемпионов стал неплохим экзаменом для парней Адвоката. «Соккер.ру» вспоминает ЛЧ на «Петровском» и за его пределами.

2008 год — знаковый в истории «Зенита». Первая поступь в Лиге чемпионов вполне логична в контексте развития клуба. Особо расслабиться у клуба возможности не было, новая еврокампания начиналась уже осенью.

Группа Н — «Реал», «Ювентус» и БАТЭ

Отгремел Кубок УЕФА , чемпионат Европы. В июле возобновили розыгрыш РФПЛ , а уже в августе «сине-бело-голубые» играли тот самый матч с «Манчестер Юнайтед». Летний отрезок российского первенства прошел для подопечных Дика Адвоката относительно ровно: в этот период уместились убедительные победы над «Томью» (5:1) и «Химками» (4:1), но и поражения были — «Спартак-Нальчик» (3:4) и «Рубин» (1:4), который несся на всех порах к новой чемпионской сенсации. В клуб пришли Себастьян Пюигренье и рекордный трансфер тех лет — Данни из «Динамо» за 30 миллионов евро. Михаил Кержаков уехал в «Волгу» на правах аренды. В остальном состав оставался тем же: Погребняк, Аршавин, Денисов, Тимощук, Радимов, Анюков, Губочан и др.

Первый матч ЛЧ петербуржцам предстояло провести в Турине на Олимпийском стадионе — «Ювентус» временно играл на стадионе «Торино», пока новая арена «бьянконери» не была введена в эксплуатацию.

«Юве» выставил на игру таких звезд, как Недвед, Трезеге, Дель Пьеро, Кьеллини и Буффон. Команда прошла огонь, воду и Серию В, поэтому туринский клуб был очень мотивирован на отличное выступление. Гости сразу решили взять быка за рога: скидка Погребняка на Данни могла завершиться голом, но экс-динамовец оказался неточен. Команды остро атаковали ворота друг друга, но до 75-й минуты оборона и той, и другой команды испытывала лишь легкий испуг. А потом забил Дель Пьеро — мастерски положил со штрафного настоящий футбольный шедевр. Денисов через пять минут мог низом поразить ворота Буффона, но мяч вильнул в сторону и ушел «в молоко». Автор единственного гола в матче после игры высказал восторг:

Я забил замечательный гол. Во время исполнения штрафного удара я обратил внимание на вратаря «Зенита». Он слегка шагнул вправо, а я поймал его на противоходе. Но радоваться рано. Это лишь начало турнира, «Зенит» доказал, что является добротным коллективом.

Матч против «Реала» стал дебютным для «Петровского» в ЛЧ . Россияне подходили к игре в неплохом настроении, ибо за несколько дней до этого удалось переиграть «Локомотив» (3:0). «Сливочные» под руководством Бернда Шустера приехали в ранге действующего чемпиона Испании, но в прошлой еврокампании они вылетели от «Ромы» уже в 1/8 финала, нужно было реабилитироваться. А обеспечить положительный для мадридцев исход постарались Касильяс, Пепе, Рамос, Роббен и ван Нистелрой.

Автогол Губочана открыл счет в самом начале игры, петербуржцы оказались в ранге догоняющих, хотя в поединке с таким соперником и следовало ожидать трудностей. Данни в середине первого тайма сравнял счет, подарив надежду Северной столице. Но ван Нистелрой через короткое время вновь вернул Мадрид на лидирующие позиции в матче. Нельзя сказать, что атакующая инициатива была лишь на стороне «Реала» — один удар Домингеса в штангу чего стоит. Но счет в матче не изменился. После двух матчей у «Зенита» не было набранных баллов, в играх с БАТЭ срочно нужно было исправлять ситуацию.

Но все пошло не по плану. Текке постучал по штанге, Данни — по перекладине. Гости тоже хотели взять свое — на 52-й минуте Павел Нехайчик открыл счет. Текке смог сравнять счет лишь за 10 минут до конца встречи. Первый балл все-таки петербуржцы взяли, но особой радости это не принесло, ибо шансов на лигочемпионскую весну почти не оставалось. Команда Виктора Ганчаренко смогла неплохо себя проявить в игре с непростым соперником. Дик Адвокат охарактеризовал эту встречу:

БАТЭ очень хорошая и быстрая команда, действующая агрессивно и плотно, любящая играть на контратаках. Они это показали еще в матче с «Ювентусом». Мы играли хорошо, но что-то у нас не получалось, когда создаешь такие моменты, надо забивать.

Ответная игра проходила в Минске. С самого начала гости рванули в атаку, что привело ко взятию ворот на 34-й минуте, отличился Погребняк. Но стандартные положения в исполнении борисовцев непременно несли опасность воротам Малафеева. Удаление Пюигренье только усложнило ситуацию, однако «сине-бело-голубые» в самом конце поставили точку — Данни протащил мяч в штрафную и воспользовался шансом. Голкипер россиян оценил итоги той встречи:

Мы знали, что БАТЭ сделает ставку на стандартные положения, но полностью ликвидировать опасность у наших ворот не получалось. Мы играли на контратаках, понимая, что БАТЭ будет идти вперед, и нам удалось подловить соперника. Перед матчем все понимали, что проигравший потеряет шансы на выход из группы. Обе команды не хотели играть на ничью. Теперь «Зенит» продолжает борьбу за второе место. Все в наших руках, осталось два матча. Если прибавим, добьемся своего.

После этого в Петербург пожаловал «Юве», уже решивший задачу по выходу в плей-офф. Прошлая игра «Зенита» с этой командой вышла на встречных курсах, дома можно было и попытаться одержать вторую победу подряд в турнире. Сезон Премьер-Лиги завершился на мажорной ноте для подопечных Адвоката — победа над «Спартаком» в Москве (3:1). По итогам того сезона петербуржцы заняли 5-е место в РФПЛ , что предоставляло право на участие в следующей Лиге Европы со стадии отбора.

В этом матче командам приходилось бороться не только друг с другом, но и с ноябрьским холодом. Команды разогрели осенний вечер обоюдоострым футболом, но забитых мячей зрители так и не увидели. «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. БАТЭ отстал на 3 очка, но имел математические шансы на выход в Кубок УЕФА . Заключительный матч группового этапа «Зениту» предстояло провести в Мадриде. «Сливочные» уже давно обеспечили себе выход в 1/8 финала, но стоял вопрос о том, с какого места столичный коллектив отправится в путь за главным клубным евротрофеем. Дубль Рауля и мяч Роббена, однако, не помогли «Реалу» взять в квартете 1-е место — «Юве» обошел испанцев по дополнительным показателям. В параллельной игре итальянцы и белорусы разошлись без голов, что оставило БАТЭ на последней строчке.

Евровесна в Петербурге

Зимой на берега Невы прибыли защитник Фернанду Мейра из «Галатасарая», Саболч Хусти и динамовец Игорь Семшов. Алехандро Домингес вернулся в «Рубин», который входил в новый сезон в ранге действующего чемпиона, Аршавин уехал в «Арсенал», Горшков и Радимов повесили бутсы на гвоздь.

В 1/16 финала «Зениту» выпал жребий в виде «Штутгарта». Путь немецкой команды был довольно длинным — «швабы» стартовали со 2-го квалификационного раунда, где разгромили венгерский «Дьёр» (6:2 общий счет), а после прошли не без труда болгарский «Черно Море» (4:3). В группе С немецкий клуб финишировал вторым, пропустив вперед бельгийский «Стандард». Позади остались «Сампдория», «Севилья» и «Партизан».

Гости привезли добротный коллектив, в котором нашлось место Марио Гомесу, Сами Хедире, Чиприану Марике, а также Сердару Таски, который потом будет посещать Петербург в составе «Спартака». А ворота защищал Йенс Леманн — тот самый, который брал с «канонирами» золотые медали АПЛ в 2004 году. У голкипера вышла довольно яркая карьера хотя и после нее интересных моментов хватало. Руководил командой экс-игрок сборной Германии Маркус Баббель. Болельщики «Зенита» встретили гостей весьма смелым баннером:

Рене Адлер — 1:4 Оливер Кан — 0:4 Йенс Леманн, ты следующий!!!

Возможно, это возымело свой эффект, поскольку российская команда открыла счет уже на 2-й минуте. После стремительной атаки своим дебютным голом за клуб отличился Хусти. Но на 15-й Гомес сравнял счет после ошибочного паса Романа Широкова. Гости очень остро действовали на контратаках. Петербуржцы тоже в сторонке не стояли, их атакующие действия неоднократно озадачивали оборону гостей. С ударом Тимощука из-за пределов штрафной площади, впрочем, немцы не справились. Первый тайм завершился в пользу хозяев. В середине второй половины встречи Зырянов мог увеличить разрыв в счете, но страж гостевых ворот хладнокровно нейтрализовал угрозу. Леманн еще неоднократно спасал свою команду, но атака немцев еще один мяч в тот вечер забить не сумела. В самой концовке встречи Гомес мог оформить дубль, но Малафеев действовал четко и полезно. В гостях петербуржцы добились аналогичного результата. Семшов открыл счет на 42-й, Гебхарт под конец матча сравнял, но Виктор Файзулин на 86-й забил победный гол, тем самым позволив своей команде выйти в 1/8 финала.

На этой стадии «Зениту» вновь предстояло посетить Италию — на сей раз Удине. Встреча с коллективом Ди Натале, Хандановича и Асамоа обещала быть напряженной, так оно и произошло. А еще там играл Александар Лукович, который вскоре перейдет в клуб из Санкт-Петербурга. Первый удар зенитовцев произошел лишь на 31-й минуте, итальянцы же с самого начала взяли курс на острые атаки: один только крученый удар Квальяреллы чего стоит. Во втором тайме арбитр усмотрел опасную игру и Крыжанаца, после чего хозяева не смогли реализовать свободный удар. В конце встречи наставника «черно-белых» Паскуале Марино удалили с тренерской скамейки за чересчур бурное негодование, это, видимо, как-то помогло итальянцам. Удар Квальяреллы достиг цели на 85-й минуте, а на 90+2-й Ди Натале реализовал пенальти.

Перед матчем в России было понятно, что «Зениту» будет сложно решить задачу по выходу в четвертьфинал. Сложно, но возможно — прошлый матч был довольно ровным по игре, лишь в концовке «сине-бело-голубые» ослабили хватку. В самом начале встречи арбитр Аткинсон не назначил пенальти в ворота итальянской команды, был толчок в спину — спорный момент. Потом Квальярелла подыграл рукой в своей штрафной — свистка не последовало, хотя Адвокат очень сильно негодовал. На 34-й Тимощук головой переправил мяч в ворота, но Ханданович удар отразил, впрочем, судья смог увидеть, что мяч уже пересек линию ворот — счет открыт. Под конец первой половины игры инициативой явно владел «Зенит». Во втором тайме атаковал больше «Удинезе», голов однако не последовало. «Зенит» не смог защитить титул обладателя Кубка УЕФА .

Сезон продолжается

Дик Адвокат после матча был доволен игрой своей команды, но не результатом. Поражение он посчитал незаслуженным, а на вопрос о шансах «Удинезе» в Кубке УЕФА он ответил:

Если вы можете обыграть нас, то вы можете обыграть кого угодно.

Прогноз не оправдался: итальянцы вылетели уже в следующем раунде, уступив «Вердеру». А победителем турнира стал «Шахтер». Следующая еврокампания петербуржцев была очень короткой — вылет от «Насьоналя» в квалификации уже нового турнира — Лиги Европы.