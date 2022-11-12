Ничья с «Реалом» и неудача в Стамбуле. «Ювентус» уже проваливался в Лиге чемпионов

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вчера, 18:23

Шансы были до последнего.

«Ювентус» текущего сезона вряд ли радует глаз болельщика «бьянконери», привыкшего к титулам и постоянным успехам клуба. В группе с ПСЖ , «Бенфикой» и «Маккаби» итальянский клуб не смог зарезервировать себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, теперь остается утешительный приз — стыковой раунд Лиги Европы, если команда Массимилиано Аллегри в принципе захочет пополнить коллекцию трофеев Кубком УЕФА . В прошлом десятилетии клуб уже вылетал из группы ЛЧ — путь вышел тернистым, сюжетов хватало. Перенесемся же в 2013 год.

Два разных «Юве»

Действующий чемпион Италии вошел в новый сезон национального первенства так же мощно, как и ранее — первое поражение случилось лишь в октябре — от «Фиорентины», а второе аж в марте. В остальных матчах Серии А «Юве» ждал успех, если оставить за скобками 3 ничейных результата. В Лиге чемпионов все шло не так здорово. В той команде играли Тевес, Маркизио, Пирло и много других известных исполнителей. «Бьянконери» попали в группу В с «Реалом», «Галатасараем» и «Копенгагеном». Перед матчем в Дании победная серия «Юве» прервалась ничейным исходом в игре с «Интером» (1:1), возможно, это как-то сказалось на парнях Конте перед поездкой в Данию. На 14-й минуте уже все пошло не по плану: Николай Йоргенсен заставил домашние трибуны ликовать, посеяв в душах гостей недоумение. Первый тайм остался за подопечными Столе Сольбаккена, чье возвращение на тренерский мостик «львов» началось довольно ярко. Итальянцы-таки соорудили ответный гол на 54-й минуте — Фабио Квальярелла вернул равенство на табло. Наставник «бьянконери» после игры выразил вполне понятную досаду:

Опыт показал: без забитых голов победить нельзя. Нам стоит закрепить следующее: неважно, сколько моментом мы создаём, главное их реализовать. Не припоминаю, когда у нас было столько же острых моментов, как сегодня. Что удивляет, шли разговоры, будто у голкипера «Копенгагена» сейчас непростой период, но он спас свою команду 11 раз. Но все равно мы должны были лучше себя проявить. Результат очень неприятный.

В параллельной игре победил «Реал» — да еще и со счетом 6:1. Немного сглаживал углы тот факт, что в следующем туре «Ювентус» дома играет с «Галатасараем». Но легкую прогулку никто не обещал — стамбульцы, ведомые Роберто Манчини, привезли в Турин крепкий коллектив с Дрогба, Снейдером и крепкими местными игроками. Дрогба воспользовался неразберихой в обороне «Юве» и голом на 36-й минуте обозначил намерение своей команды реабилитироваться после 1-го тура группового этапа. Попытки итальянцев уйти на перерыв при равенстве в счете успеха не встретили. Во второй половине встречи «Юве» старался бить издалека, заходить в штрафную соперника, и одна из этих вылазок завершилась пенальти в ворота хозяев — Артуро Видаль на 78-й оказался точен. На 87-й Квальярелла перевернул игру, но уже через минуту Умут Булут установил окончательный счет — 2:2. Квальярелла это прокомментировал после игры:

Не прошло и двух минут, кажется, секунд 30 (между голами «Юве» и «Галатасарая»). Мы разочарованы, так как были в четырех минутах от волевой победы, что уже само по себе стало бы достижением. «Галатасарай» создал два с половиной момента и забил два мяча. «Ювентус» был лучше, особенно во втором тайме, и заслуживал победы.

Испытание Мадридом

Поездка в Мадрид после двух ничьих — настоящий стресс. Тем более у «Мадрида» на тот момент в ЛЧ была разница мячей 10:1. Но ничего не попишешь — групповой этап подходил к своему экватору, пора создавать задел для выхода в следующий раунд.

С самого начала команды играли в высоком темпе, а уже на 4-й минуте проникающий пас на Роналду позволил португальцу переиграть Буффона. На 22-й Фернандо Льоренте добил мяч после сейва Касильяса, однако на 29-й Роналду реализовал удар "с точки”, продолжив победную серию «сливочных». «Ювентус» терпит поражение, да еще и Джорджо Кьеллини схватил красную карточку. Была ли в этом какая-то магия, история умалчивает. Все это значило лишь одно — в Турине Конте должен превратиться в волшебника и каким-то образом остановить банду Карло Анчелотти.

Матч 4-го тура начался в довольно атакующей манере, хотя команды в некоторых эпизодах старались действовать аккуратнее. Подкат Варана под Погба на 41-й минуте очень сильно взбудоражил Конте, последовавший пенальти вывел хозяев вперед — Видаль снова забил с 11 метров. Во втором тайме изящная комбинация испанцев привела ко взятию ворот соперника — Роналду опять оказался злым гением «старой синьоры». Через несколько минут Гарет Бэйл своим мячом напомнил, за что «Реал» прошлым летом заплатил около 90 миллионов евро. А на 65-й «бьянконери» сообщили о наличии в своем составе грозы «сливочных» — Льоренте, замкнувшем плавный навес.

Анчелотти оценил игру «Мадрида»:

Я остался доволен нашей игрой во втором тайме. Мы правильно отреагировали. После перерыва мы были более решительны и агрессивны. В первом тайме мы глубоко оборонялись, чтобы сдержать Погба и Маркизио, но затем все поменялось. После возобновления матча мы улучшили свою игру.

Да начнется гонка

Первую строчку в группе Конте заполучить было в том сезоне не судьба — но шансы на плей-офф оставались – «Галатасарай» тоже играл нестабильно, побороться было можно. Но игра с турецким коллективам осталась на 6-й тур, а пока – «Копенгаген».

Три очка в четырех играх — не самая убедительная заявка на евровесну, в 5-м туре нужна была победа. У «Галатасарая» на 1 пункт больше, но им предстояла игра в Мадриде. У «Копенгагена», кстати, тоже было 4 балла — битва за плей-офф нешуточная.

«Юве» задал тон в игре — на 29-й Видаль забил с пенальти, но Олаф Мелльберг на 56-й подарил датчанам шансы на евровесну. «Львам» тоже отступать было некуда — в заключительном туре ждал «Реал» — шансов на успех не особо много. Но уже через несколько минут Видаль снова продолжил традицию точных ударов «с точки». Через три минуты чилиец оформил хет-трик, подняв «бьянконери» сразу на 2-е место, в Стамбуле достаточно было просто не проиграть.

Матч в Турции прервался уже на 30-й минуте — резко начавшийся снегопад не позволил командам продолжить выяснять еврокубковые отношения. Счет открыт не был, доигрывать предстояло на следующий день. Датчане в параллельной игре уступили «Реалу», а значит 11 декабря «Галатасарай» и «Ювентус» сами распоряжались своей судьбой.

На следующий день игру возобновили с того места, на котором остановились. Довольно осторожный матч с поправкой на погодные условия и банальное невезение у обоих коллективов — мяч порой просто не «ложился» на ногу. На 85-й минуте Уэсли Снейдер продлил футбольный праздник для стамбульцев, переведя всю вечеринку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда отпразднует этот гол в небольшом сугробе — но жара на трибунах вряд ли позволила кому-то замерзнуть. «Бьянконери» под конец игры спохватились, но в итоге чуть не пропустили вторую «банку». «Ювентус» вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

Голландец не скрывал счастья после игры:

Без сомнений, я на седьмом небе от счастья. Это знаменательный вечер не только для команды, клуба и болельщиков, но и всего турецкого футбола. Здорово, что я забил, но для меня было важнее помочь коллективу. Мы заслуживаем похвалы, как и болельщики, не испугавшиеся погоды.