У «Барселоны» восемь неудач в ЛЧ подряд. Рано мечтать о возвращении в элиту

История, в которой мелькает имя будущего тренера команды.
Раньше фанаты «Ювентуса» спрашивали, почему их клуб не считают фаворитом Лиги чемпионов? В финалах были, вечными победителями Серии А тогда являлись. А посмотрите на тех, от кого позже вылетали. «Аякс», «Лион», «Порту» и «Вильярреал». Таких соперников гранду надо побеждать. Теперь Аллегри вылетел от прелестной «Бенфики». У «Барселоны» такой же опыт, но часто на пути «Интер», и раньше нередко выбирались из групп до ухода Месси. Но после победы Луиса Энрике над «Ювентусом» важно проследить путешествие каталонцев по волнам ЛЧ. Поучительная получается история.
Сезон 2015/16. Вылет от «Атлетико»
Здесь еще респектабельная команда Луиса Энрике. Безумный Суарес забивал больше, чем Месси и Неймар. Есть Иньеста. Но даже со второй попытки – вылетали от Симеоне за два года до этого, мощный состав Энрике не прошел «Атлетико» с Гризманном. Два гола Антуана шокировали команду нервных звезд. И хотя тренер остался, а легенды думали, что это случайность, великая «Барселона» как полнокровный фаворит ЛЧ умерла еще 13 апреля 2016-го года, просто Бартомеу был недостаточно умным, что это засечь и пресечь.
Сезон 2016/17. Вылет от «Ювентуса»
Видите, от кого тогда вылетали? От клубов из финалов, но без побед. Причем если с «Атлетико» можно было вести дискуссии – выиграли первый поединок, то «Ювентус» в 2017-м уничтожил «Барселону» благодаря дублю Дибалы и голу Кьеллини. Состав по-прежнему был роскошным, но теперь упрямые и не самые зрелищные соперники находили ключи к воротам каталонцев. В двух матчах против туринцев Месси, Суарес и Неймар не забили ни разу. Это было начало конца для великого трио в ЛЧ.
Сезон 2017/18. Вылет от «Ромы»
Случился перелом благодаря команде Ди Франческо. Если Симеоне и Аллегри выводили на поле финалистов ЛЧ, то «Рома» слабее. Итальянцы не рвались в финал, более того – «волков» уничтожили в Барселоне. Победа 4:1 с двумя автоголами Де Росси и Маноласа пыталась убедить мир, что Вальверде подходит «Барселоне», а этот ваш предатель Неймар никому не нужен, сбежал и ладно. На деле гостевой гол Джеко открыл путь к сенсации и унижению фаворита. Во втором матче Эдин, Де Росси и Манолас снова забивали, но в нужные ворота. Алиссон тащил мячи без разбора, итальянцы пошли дальше. И вы уже знаете, что тот камбэк ничему «Барселону» не научил…
Сезон 2018/19. Вылет от «Ливерпуля»
Вальверде упивался мощью Месси, дерзкого Клоппа поставили на место в Барселоне. На «Камп Ноу» Алиссон пропустил трижды, один раз от старого знакомого «Ливерпуля» — Суареса, дважды от Месси. Затем Клопп шесть дней промывал игрокам «Ливерпуля» мозги. Играли без Салаха, но Ориги сделал дубль. И Вейналдум, вышедший на замену в перерыве вместо Робертсона, забил дважды. «Барселона» чванливо ждала, а ребенок из академии «Ливерпуля» быстро бросил мяч Александер-Арнольду, Трент без подготовки разыграл угловой. Вынимай, тер Штеген! Когда камбэки соперников ставят на поток, умный град задумывается, в чем глубинная проблема? «Барселоной» руководили не настолько ловкие ребята, хотя клуб планировал первым выйти на миллиардный оборот за год.
Сезон 2019/20. Вылет от «Баварии»
Чистейшее, на зависть Леопольду фон Захер-Мазоху унижение. Из-за мировой пандемии в плей-офф играли один матч вместо двух. «Барселона» нарвалась на «Баварию» Флика. Тренер, который готовит непонятную пока Германию к чемпионату мира, выпустил Кракена, который щупальцами разорвал команду Пике, Альбы, Бускетса, Месси и Суареса. «Барселона» в тот вечер могла проиграть 1:10, никого бы это не удивило. Уступили «всего» 2:8, четыре гола до 31-й минуты поставили точку в игре, где Сетьен показал свой тренерский класс, а банда Левандовского обозначила право на победу в Лиге чемпионов.
Сезон 2020/21. Вылет от ПСЖ
«Барселона» раньше нередко пересекалась с фаворитами – «Ливерпуль», «Бавария» и ПСЖ. Но после первого матча в серии стало ясно, что каталонцы больше не равны соперникам такого уровня. Месси забил в Париже – ПСЖ не обыграл будущего футболиста с первой попытки. Но сильная игра «Барселоны» стала неконтролируемой опцией. Куман не мог включить футбол, когда нужно. Следовательно, на «Камп Ноу» великий клуб пережил боль – хет-трик Мбаппе поставил точку в притязаниях на финал ЛЧ. Проиграли 1:4, а Месси в феврале 2021-го понял, где продолжится его карьера. ПСЖ забрал не просто путевку в следующий раунд, присвоил себе Лионеля.
Сезон 2021/22. Вылет от «Бенфики»
Каталонский клуб до сих пор среди главных растратчиков в футболе. По умолчанию их состав не может быть ужасным. Но как не умели заставить Коутиньо выдать хотя бы один сильный важный матч – как бразилец сделал, когда громил «Барселону» в составе «Баварии», так после прихода Хави не поставили футбол, который позволяет пройти в плей-офф ЛЧ без приключений. Раньше речь шла о вылетах весной, сейчас планка упала до невыхода из группы. «Барселона» год назад дважды проиграла «Баварии» — общий счет 0:6. Минимально обыграли киевское «Динамо», но ни разу не переиграли «Бенфику». Разгром в Лиссабоне – 3:0, предопределил судьбу Кумана и команды. Хави пошел в Лигу Европы, но вылетел от «Айнтрахта», хотя потратил силы на проход «Наполи» и «Галатасарая». Снова было домашнее поражение, теперь от немцев.
Сезон 2022/23. Вылет от «Интера»
Свежая история позволяет констатировать, что «Барселона» не анализирует ошибки. Далеко не впервые встречают «Интер», и если раньше опережали миланцев, то теперь проиграли в борьбе за плей-офф. Помогла, конечно же, «Бавария». На этот раз общий счет матчей всего 5:0, но и это – доказательство, что попытки в футболе никто не засчитывает. Не важно, как складывался дебют, что показал Хави в прессинге, какие ходы придумал. Голый итог – «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов после пятого тура, у Гнабри необычный рекорд. Против «Интера» было поражение в Милане и ничья на «Камп Ноу». Те матчи показывают, что Хави и Лапорта, которые пошли в ва-банк, навесив долги на шею клуба и распродав активы, не получили команду, готовую хотя бы к заслуженному полуфиналу ЛЧ. Ситуацию усложняет понимание, что теперь нельзя проигрывать, ведь надо зарабатывать. Победа в Лиге Европы финансово мало что дает, судьба Хави после Эль Класико и поражений в ЛЧ уже висит на волоске.
Если Луис Энрике не продлит контракт со сборной Испании, то эта история станет кольцом. При нем сработали необязательные вылеты. За 8 лет лишь один раз встретили соперника, который был явным фаворитом – «Баварию». «Бенфика» и «Рома» не гранды уровня «Ювентуса» и «Атлетико». Но Аллегри и Симеоне проигрывала еще старая, мощная «Барселона». ПСЖ не был идеален в первом матче. «Ливерпуль» вообще влетел 3:0. Теперь «Барселона» не справляется с элементарными для богатейшего клуба задачами. Увы, это больше не гранд на уровне ЛЧ, как и «Манчестер Юнайтед», потерявший такой статус еще раньше.
"И че мне дома не сиделось?".... эта мысль будет часто посещать Лёву.....
Респект Барселоне! После прошлого года не сдались и предпринимают еще одну попытку выиграть Лигу Европы!
Я болельщик Барселоны, и никак иначе как провал это назвать нельзя. Никакие оправдания типо строящейся команды, травмы, что играли хорошо, были в шаге и заслуживали прохода дальше здесь не должно быть. Хави как тренер облажался. Чистейший провал Лапорты и тренера команды, нужно кардинально что то менять, такой клуб, с такими тратами второй сезон подряд не может выйти из группы, так не должно быть...
Берут свободных агентов либо очень возрастных футболистов. За большие деньги берут, по которым есть вопросы. За два года в Барсу ни один безусловный топ-футболист не перешёл. Даже по Лёве были и есть вопросы из-за возраста, хотя, конечно, Лёва из всех приобретений единственный стабильно на топовом уровне играет.
Не совсем понимаю, почему публика ведётся на программные заявления, а качество трансферной кампании в расчёт не берёт.....
"И че мне дома не сиделось?".... эта мысль будет часто посещать Лёву.....
Респект Барселоне! После прошлого года не сдались и предпринимают еще одну попытку выиграть Лигу Европы!
Я болельщик Барселоны, и никак иначе как провал это назвать нельзя. Никакие оправдания типо строящейся команды, травмы, что играли хорошо, были в шаге и заслуживали прохода дальше здесь не должно быть. Хави как тренер облажался. Чистейший провал Лапорты и тренера команды, нужно кардинально что то менять, такой клуб, с такими тратами второй сезон подряд не может выйти из группы, так не должно быть...
Берут свободных агентов либо очень возрастных футболистов. За большие деньги берут, по которым есть вопросы. За два года в Барсу ни один безусловный топ-футболист не перешёл. Даже по Лёве были и есть вопросы из-за возраста, хотя, конечно, Лёва из всех приобретений единственный стабильно на топовом уровне играет.
Не совсем понимаю, почему публика ведётся на программные заявления, а качество трансферной кампании в расчёт не берёт.....