У «Барселоны» восемь неудач в ЛЧ подряд. Рано мечтать о возвращении в элиту

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вчера, 10:02

История, в которой мелькает имя будущего тренера команды.

Раньше фанаты «Ювентуса» спрашивали, почему их клуб не считают фаворитом Лиги чемпионов? В финалах были, вечными победителями Серии А тогда являлись. А посмотрите на тех, от кого позже вылетали. «Аякс», «Лион», «Порту» и «Вильярреал». Таких соперников гранду надо побеждать. Теперь Аллегри вылетел от прелестной «Бенфики». У «Барселоны» такой же опыт, но часто на пути «Интер», и раньше нередко выбирались из групп до ухода Месси. Но после победы Луиса Энрике над «Ювентусом» важно проследить путешествие каталонцев по волнам ЛЧ . Поучительная получается история.

Сезон 2015/16. Вылет от «Атлетико»

Здесь еще респектабельная команда Луиса Энрике. Безумный Суарес забивал больше, чем Месси и Неймар. Есть Иньеста. Но даже со второй попытки – вылетали от Симеоне за два года до этого, мощный состав Энрике не прошел «Атлетико» с Гризманном. Два гола Антуана шокировали команду нервных звезд. И хотя тренер остался, а легенды думали, что это случайность, великая «Барселона» как полнокровный фаворит ЛЧ умерла еще 13 апреля 2016-го года, просто Бартомеу был недостаточно умным, что это засечь и пресечь.

Сезон 2016/17. Вылет от «Ювентуса»

Видите, от кого тогда вылетали? От клубов из финалов, но без побед. Причем если с «Атлетико» можно было вести дискуссии – выиграли первый поединок, то «Ювентус» в 2017-м уничтожил «Барселону» благодаря дублю Дибалы и голу Кьеллини. Состав по-прежнему был роскошным, но теперь упрямые и не самые зрелищные соперники находили ключи к воротам каталонцев. В двух матчах против туринцев Месси, Суарес и Неймар не забили ни разу. Это было начало конца для великого трио в ЛЧ .

Сезон 2017/18. Вылет от «Ромы»

Случился перелом благодаря команде Ди Франческо. Если Симеоне и Аллегри выводили на поле финалистов ЛЧ , то «Рома» слабее. Итальянцы не рвались в финал, более того – «волков» уничтожили в Барселоне. Победа 4:1 с двумя автоголами Де Росси и Маноласа пыталась убедить мир, что Вальверде подходит «Барселоне», а этот ваш предатель Неймар никому не нужен, сбежал и ладно. На деле гостевой гол Джеко открыл путь к сенсации и унижению фаворита. Во втором матче Эдин, Де Росси и Манолас снова забивали, но в нужные ворота. Алиссон тащил мячи без разбора, итальянцы пошли дальше. И вы уже знаете, что тот камбэк ничему «Барселону» не научил…

Сезон 2018/19. Вылет от «Ливерпуля»

Вальверде упивался мощью Месси, дерзкого Клоппа поставили на место в Барселоне. На «Камп Ноу» Алиссон пропустил трижды, один раз от старого знакомого «Ливерпуля» — Суареса, дважды от Месси. Затем Клопп шесть дней промывал игрокам «Ливерпуля» мозги. Играли без Салаха, но Ориги сделал дубль. И Вейналдум, вышедший на замену в перерыве вместо Робертсона, забил дважды. «Барселона» чванливо ждала, а ребенок из академии «Ливерпуля» быстро бросил мяч Александер-Арнольду, Трент без подготовки разыграл угловой. Вынимай, тер Штеген! Когда камбэки соперников ставят на поток, умный град задумывается, в чем глубинная проблема? «Барселоной» руководили не настолько ловкие ребята, хотя клуб планировал первым выйти на миллиардный оборот за год.

Сезон 2019/20. Вылет от «Баварии»

Чистейшее, на зависть Леопольду фон Захер-Мазоху унижение. Из-за мировой пандемии в плей-офф играли один матч вместо двух. «Барселона» нарвалась на «Баварию» Флика. Тренер, который готовит непонятную пока Германию к чемпионату мира, выпустил Кракена, который щупальцами разорвал команду Пике, Альбы, Бускетса, Месси и Суареса. «Барселона» в тот вечер могла проиграть 1:10, никого бы это не удивило. Уступили «всего» 2:8, четыре гола до 31-й минуты поставили точку в игре, где Сетьен показал свой тренерский класс, а банда Левандовского обозначила право на победу в Лиге чемпионов.

Сезон 2020/21. Вылет от ПСЖ

«Барселона» раньше нередко пересекалась с фаворитами – «Ливерпуль», «Бавария» и ПСЖ . Но после первого матча в серии стало ясно, что каталонцы больше не равны соперникам такого уровня. Месси забил в Париже – ПСЖ не обыграл будущего футболиста с первой попытки. Но сильная игра «Барселоны» стала неконтролируемой опцией. Куман не мог включить футбол, когда нужно. Следовательно, на «Камп Ноу» великий клуб пережил боль – хет-трик Мбаппе поставил точку в притязаниях на финал ЛЧ . Проиграли 1:4, а Месси в феврале 2021-го понял, где продолжится его карьера. ПСЖ забрал не просто путевку в следующий раунд, присвоил себе Лионеля.

Сезон 2021/22. Вылет от «Бенфики»

Каталонский клуб до сих пор среди главных растратчиков в футболе. По умолчанию их состав не может быть ужасным. Но как не умели заставить Коутиньо выдать хотя бы один сильный важный матч – как бразилец сделал, когда громил «Барселону» в составе «Баварии», так после прихода Хави не поставили футбол, который позволяет пройти в плей-офф ЛЧ без приключений. Раньше речь шла о вылетах весной, сейчас планка упала до невыхода из группы. «Барселона» год назад дважды проиграла «Баварии» — общий счет 0:6. Минимально обыграли киевское «Динамо», но ни разу не переиграли «Бенфику». Разгром в Лиссабоне – 3:0, предопределил судьбу Кумана и команды. Хави пошел в Лигу Европы, но вылетел от «Айнтрахта», хотя потратил силы на проход «Наполи» и «Галатасарая». Снова было домашнее поражение, теперь от немцев.

Сезон 2022/23. Вылет от «Интера»

Свежая история позволяет констатировать, что «Барселона» не анализирует ошибки. Далеко не впервые встречают «Интер», и если раньше опережали миланцев, то теперь проиграли в борьбе за плей-офф. Помогла, конечно же, «Бавария». На этот раз общий счет матчей всего 5:0, но и это – доказательство, что попытки в футболе никто не засчитывает. Не важно, как складывался дебют, что показал Хави в прессинге, какие ходы придумал. Голый итог – «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов после пятого тура, у Гнабри необычный рекорд. Против «Интера» было поражение в Милане и ничья на «Камп Ноу». Те матчи показывают, что Хави и Лапорта, которые пошли в ва-банк, навесив долги на шею клуба и распродав активы, не получили команду, готовую хотя бы к заслуженному полуфиналу ЛЧ . Ситуацию усложняет понимание, что теперь нельзя проигрывать, ведь надо зарабатывать. Победа в Лиге Европы финансово мало что дает, судьба Хави после Эль Класико и поражений в ЛЧ уже висит на волоске.