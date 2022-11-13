Играет за вас. Сычевой повторяет рекорды РПЛ и выдержал темп Промеса

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вчера, 18:26

Результативный форвард играет за зрителей.

Редкий российский футболист работает в удовольствие

Отношение к игре, как к повинности, не раз вредило клубам в Европе. Причины не только социально-культурные, но коренные жители РПЛ часто колкие и сложные персонажи. Комплексы прячут за высокомерием, что мешает принципу «играй красиво». Сложно найти детскую радость в игре кандидатов в команду Карпина и предшественников тренера на посту. Точно были отрезки, когда кураж был у Дзюбы. Артём на поле немного садист и провокатор, плюс ему помогали Азмун, Халк и Данни.

Были короткие отрезки, когда начал получать удовольствие от футбола в «Зените» и «Сочи» киприот Кокорин. Но это российский Гризманн, у которого не получилось. Игровой подтекст в действиях Александра был с юности в «Динамо». Увы, но по-настоящему творческие футболисты, которые получают удовольствие от нахождения на поле, часто не могут раскрыть свой потенциал полностью. Есть примерные труженики, бывают суровые ребята из обороны, хватает непростых и приличных вратарей.

Но скорее старички Карпин и Мостовой, Титов и Лоськов кайфовали, чем следующие поколения. Скорее пришлые Жоау Мариу, Мануэл Фернандеш, Влашич, Нобоа и Крыховяк играли для зрителей и ради удовольствия, чем многие из местных, которые заявляли, что футболистом быть сложнее, чем работать шахтёром или фермером. Приятно, что Сычевому важно дарить радость зрителям. Созидает голы, разрушая чужую защиту, но от хет-триков «Уралу» и «Краснодару» больше радости, чем горя.

Личка потребовал покер, но и два хет-трика это круто

Тренер «Оренбурга» пошутил, что Сычевой должен отдать ему награду «Игрок матча», раз не сделал покер. Владимир дополнил комментарий важной ремаркой – играет «за зрителей». А любители статистики могут добрать аргументов, почему 14 голов в 15 сыгранных матчах (и 17 сыгранных турах) это круто. Во-первых, хотя Сычевой играет первый сезон в РПЛ в карьере, уже превзошёл показатель лучшего снайпера «Оренбурга» в истории высшего дивизиона – Деспотовича (12 в 43 играх).

Во-вторых, идеальный хет-трик Сычевого позволил повторить результаты Азмуна и Дзюбы. В позапрошлом сезоне собрали по два хет-трика. Владимир может превзойти достижения нападающих «Зенита». Также вместе с Промесом выдали самый бодрый голевой старт в истории РПЛ (не путать с чемпионатами России в целом). 14 голов после 17 туров, столько же, как было у Каряки в «Крыльях Советов». Лишь Симутенков и Деметрадзе забивали за 17 туров больше ещё в 90-х годах.

Удачливый свитер чешского тренера «Оренбурга» «сработал», оборона Сафонова снова развалилась. Рамирес и Сорокин метят в антисборную, а здесь акцент на меткости самого Сычевого. Владимир за 15 сыгранных матчей допустил один заметный промах – не забил «Факелу». Но его команда выиграла 4:1, вряд ли стоит сильно ругать нападающего. Также мог второй раз отличиться в странном матче против «Локомотива», когда его напарники пропустили пять раз.

По два мяча от Владимира получили «Динамо» и ЦСКА , именитых соперников теперь не боится, хотя со «Спартаком» и «Зенитом» сыграл хуже. Очевидно, что нельзя в первом же сезоне на высоком уровне обучиться всему. Сычевому нужно лучше работать за пределами штрафной площади. У него 5 голов из пределов вратарской площади, чувствует позицию вблизи от чужих ворот. Зато Владимир достаточно дерзкий, чтобы исполнять пенальти, нет проблем с игрой на втором этаже.

Игра «Оренбурга» выстроена так, что нападающий может ждать мяч, ведь комбинацию организуют и без него. Это не случай Дзюбы при Азмуне, не аналог Соболева при Промесе, когда огромный парень доставляет мяч не такому физически мощному. При этом разница между Сердаром и Квинси в амплуа и габаритах роли не играет. А вот Сычевой – центральный форвард. Если не будет проблем со здоровьем, то весной продолжит. Его сложно остановить, работает просто, но эффективно.

Сычевому важно грамотно выбрать следующий клуб

Или остаться в «Оренбурге» на определённое время. Пока неясно, станет ли Сычевой «российским Варди» — форвардом, который не сразу попал в футбольную элиту, но закрепился и в зрелом возрасте радовал голами. Владимиру всего 26 лет, не торговал протезами и не пил водку, закусывая конфетами, как делал англичанин. Но в прошлом году Владимир был форвардом скромного «Иртыша». Впечатляет прыжок с Первой лиги (6 голов за «Оренбург») на вершину списка снайперов РПЛ – рядом с Промесом.

Можно вспомнить Агаларова и пожелать Сычевому не повторить опыт Гамида. Для карьеры форварда крайне важным будет решение о трансфере в следующий клуб, выбирать нужно тщательно. А пока «Оренбург» наслаждается симбиозом игры классных легионеров и умного центрального нападающего, который недавно получил согласие на свадьбу и может дождаться дебюта в сборной, ведь Чалов, Соболев и Комличенко проводят хороший сезон, но результативность Владимира выше, дебют точно заслужил.

Никаких гарантий, что сказка будет долгой, не даём, ведь очевидно, что Сычевой – форвард штрафной площади. Нужна определённая тактика команды для успеха. Но приятно, что в РПЛ могут появляться классные игроки, которых большие клубы для себя сразу не подметили. Что Каштанов, который помогает Ганчаренко собирать серию «Урала» без поражений, что Сычевой – открытия сезона в атаке. Ханжи заявят, что теперь в РПЛ якобы легче забивать, и это якобы причина результатов Владимира?

Допустим. Но почему Кассьерра, Николсон, Изидор, Кордоба, Сергеев или Смолов не забивают так же часто? Им ничто не мешает, раз дело якобы в слабости защитных линий. Не игнорируем объективные внешние факторы – помощь Марина и Веры, грамотную тактическую работу Лички, ведь создал атакующую команду, заточенную доводить мяч до чужой штрафной небанально. И ошибки чужой обороны тоже не забываем, ведь «Оренбург» в последних играх по результативности уступает только лидеру «Зениту».