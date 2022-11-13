Акинфеев и Шунин украсили прощальное дерби года. РПЛ уходит на перерыв победой «Динамо»

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вчера, 22:13

Увидели два удаления и отражённое пенальти.

Об игре «Динамо»

- Можете смело не соглашаться с разговорами о тотальном контроле игры со стороны ЦСКА на старте матча. Давление первым номером – то, что не удается «армейцам» при Федотове. А игра вторым номером – то, к чему приучил Йоканович в первых поединках сезона. Пока не паникуют защитники Шунина, то даже сэйвы голкипера входят в нормальное меню. ЦСКА играл хорошо, а «Динамо» не играло плохо, поэтому и забрали победу.

- Симпатичные контратаки хозяев поля разбросали по первому тайму. Один из выпадов, когда Фомин оказался на позиции диспетчера Захаряна, а Скопинцев подменил Нгамалё и Смолова в чужой штрафной, завершился голом в ворота Акинфеева. Отметим левого латераля «Динамо», который подменил Лаксальта. Дмитрий подстроился под непростой мяч, идеально направил его в ворота, ровно над руками Акинфеева, который выскочил вперёд.

- «Динамо», реализовав единственный за тайм точный удар, после перерыва продолжило играть в удобном стиле. Попади Фомин в дальний угол – ЦСКА уступал бы в два мяча. Получив мяч, «армейцы» не могли найти свободные зоны между линиями у команды Йокановича. Плотность опеки атакующей группы позволяла хозяевам подбирать мячи, характерные перехваты подсказывали, что ЦСКА нужны свежие идеи, чтобы «Динамо» не устроило им смертельную колыбельную, сделав игру монотонной, но с контратаками.

- Ошибок у «Динамо» стало меньше, на скамейке есть парочка людей, способных усилить игру, вроде Тюкавина, хотя Смолов тоже неплохо открывался, пока не устал. Разок лишь офсайд спас Акинфеева от очередного пропущенного от Фёдора мяча. В перерыве Федотов не сумел сразу найти правильные слова, чтобы характер дерби изменился в пользу ЦСКА после непродуктивного стартового давления и перехода инициативы к «Динамо».

- Разумеется, были огрехи в игре хозяев, неслучайно Шунин спас после удара Чалова с близкого расстояния. Форварду не повезло с направлением передачи, если бы получалось пробить в пустой ближний угол, то у Антона не было бы шансов выручить в стиле Нойера. Акинфеев ответил коллеге в конце матча. Скопинцев попал в штангу, а добавка от Фомина заставила капитана ЦСКА показывать класс на линии ворот. А спустя пару минут, когда Обляков задержал руками Тюкавина в штрафной, Акинфеев вытащил удар с пенальти – огорчил всё того же Фомина.

Об игре ЦСКА

- Федотов борется с плохой реализацией ЦСКА , но время от времени старая привычка, ещё времен Ганчаренко, возвращается. Даже если учесть, что футболисты «Динамо» не паниковали, без моментов у ворот Шунина не обходилось. Ушаков после перерыва пробил мимо дальнего угла, о моменте Чалова сказано выше. Точных ударов было не очень много, но Обляков радовал последними пасами. Не хватало разве что пространства. Карраскаль любит, когда можно разбежаться, а ему не позволили.

- Не очень классно сработали фланги ЦСКА . Мойзес и Зайнутдинов закрывали левую бровку, причём Федотов менял местами латераля и новоиспечённого центрального защитника. Зачем был нужен этот фокус? Наверное, чтобы со временем надавить на Дасу, но до израильтянина доходили редко, а по левому полуфлангу скорее активно работал Мендес, чем игроки ниже по схеме. Справа вышел Ушаков, но Скопинцев и Фомин с ним справились.

- Обе команды смотрелись симпатично, но оборона ЦСКА допускала разовые заметные ошибки. Где-то повезло с офсайдом, где-то не попали сами «динамовцы», но когда Дасе дали вырезать мяч на дальнюю штангу, то Нгамалё – один из двух участников ЧМ от РПЛ (второй — Ловрен), до этого активный на фланге, классно пробил головой. Это ещё одна ошибка центральных защитников Акинфеева без поддержки травмированного лидера обороны Дивеева. Фукс несколько раз себя показывал с мячом, но ЦСКА пригодится зимой защитник.

- Второй мяч «Динамо» разбудил ЦСКА – Обляков сократил отрыв. Гол засчитали, хотя в офсайде стоял Чалов. Но именно стоял, а судьи увидели, что на пути мяча два игрока «Динамо», Шунину обзор загораживали они, а не форвард ЦСКА . Ждем разъяснений ЭСК РФС , но вряд ли по этому поводу будут большие споры. Если бы Чалов стоял на линии удара – тогда без шансов активный офсайд, а раз в стороне, то Шунину не повезло.

- Мимика Чалова после нереализованного момента в первом тайме – символ действий ЦСКА в дерби. Преимущество по владению мячом не приводило к преимуществу по опасным ударам. Федотов не решался на замены, ждал, что сработает изначальный план на игру, ведь неплохо играли Мендес, Чалов и Обляков. Но не хватало активности на флангах и от Зделара. «Динамо» не умеет держать чужую линию атаки вдалеке от своих ворот постоянно, но были ближе к победе 3:1, чем к ничьей 2:2.

Цифровое измерение дерби

22-й сэйв. Акинфеев – рекордсмен РПЛ по спасениям после «одиннадцатиметровых». Также этот удар стал уникальным для Фомина. Даниил до этого реализовал 17 пенальти в РПЛ подряд, а затем нарвался на ветерана. Устоял рекорд Пеева (тоже 17 точных ударов подряд). В конкурсе капитанов победил более опытный, а вот результат дерби подвиг вратаря не изменил.

71-я минута. На ней появился первый свежий игрок в дерби. Йоканович и Федотов словно боялись сломать старомодные весы, которые временно показывали перевес то одной стороны, то другой. Гладышев появился вместо Грулёва, а дальше Заболотный заменил Чалова. В итоге подкрепление ЦСКА пришло и не помогло. А вот у «Динамо» свежий Тюкавин заработал пенальти, тогда как Гладышев…

2 удаления. За пару минут Безбородов показал две жёлтые карточки, которые превратились в красные. Сначала один из героев матча Обляков сбил Тюкавина – чистый фол, пенальти и удаление, а чуть позже молодой Гладышев получил глупую карточку за демонстративный вынос мяча после свистка арбитра. Напомним, что Ярославу 19 лет, не подумал. Зато удаления сделали концовку веселее – ЦСКА пытался отыграться, но «Динамо» грамотно затормозило игру.