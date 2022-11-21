Швейцария – Камерун : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Швейцария – Камерун, который состоится 24 ноября 2022 года

Швейцария

Сборная Швейцарии стала опытной и цепкой командой за последние годы и выступала практически во всех крупных турнирах. У коллектива непростая группа, поэтому футболистам придется включаться в игру с первой минуты первого тура. Камерун является непростым соперником, но европейская сборная считается фаворитом и попытается уже в первом тайме эффективно доказывать это на поле.

17 ноября сборная Швейцарии проиграла товарищеский матч Гане (0:2), а 27 сентября в Лиге Наций обыграла Чехию (2:1).

Камерун

Камерун проделал большую работу и заслуженно вышел на ЧМ 2022 в Катаре, однако здесь начинается совсем другая игра. Коллектив собран из опытных игроков, которые представляют европейские команды и сборной очень важно не проиграть в первом туре. В матче со Швейцарией от африканской команды болельщики ждут набранных очков, которые добавят ей уверенности после не самых удачных товарищеских встреч.

18 ноября сборная Камеруна сыграла вничью с Панамой в товарищеском матче (1:1), а девятого ноября с тем же счетом сыграли с Ямайкой (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 1.73

Ничья – 3.55

Победит Камерун – 5.4

Статистика

Сборная Швейцарии выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Девять последних матчей Камеруна в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей Швейцарии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу Швейцарии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Европейская сборная должна выглядеть более стабильно и удачно начать чемпионат мира, ведь потом догонять будет очень непросто.