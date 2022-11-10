Грозный фаворит третьего эшелона. Флик опасается ошибок защиты и ищет нового Клозе

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вчера, 20:55

Вместо бедняги Ройса в заявке юный Мукоко.

Крооса не уговорили, но полузащита – вышка

Искусственный интеллект на основе «суперкомпьютера» ставит на финал Месси против Роналду. А котировки показывают фаворитов первой линии – Бразилию и Аргентину. Франция после потерь в полузащите опустилась на третье место. Сохранила свои позиции Англия, которую бездушный алгоритм тоже видит в полуфинале турнира. Но кто в списке фаворитов третьей линии?

Во-первых, команда Луиса Энрике – молодая, несовершенная, но любопытная Испания. Во-вторых, португальцы, голландцы и бельгийцы. В-третьих, хотя их смело можно перемещать на шестое место в рейтинге фаворитов турнира – сборная Германии. Флик выдал мощную серию из восьми побед подряд, не проигрывал в 13 поединках подряд. Лишь в Лиге Наций впервые оступился.

А если бы не поражение от Венгрии, то могли пройти в финал четырех. Из квартета вышли итальянцы, но Германия ничьей на «Уэмбли» — Гюндоган и Хаверц (дважды) напомнили, в какой лиге играют, отправили Саутгейта во второй дивизион. В Лиге Наций стало понятно, что кроме Нойера, похвастаться немцы могут также полузащитой. Флик ставил на Киммиха, Йозуа сыграл во всех матчах, а рядом видели Мусиалу и Гюндогана.

Чуть выше бегал Мюллер, соединяет полузащиту с нападением. Но за спиной у опытного Томаса мог быть еще один ветеран. Флик убеждал Крооса вернуться в сборную. Тони после ухода Каземиро взял на себя часть оборонительных функций в «Реале», что важно для Германии. Но у Крооса принципы, не хотел играть в Катаре. Его право, а вот право Вирца на путевку забрала травма. Флориан с марта в лазарете и не успел вернуться.

Кроос и Вирц – потери, даже видно, кто занял их места в заявке. Флик мог оставить за бортом Брандта и Гетце. Но за успех Марио порадуемся, ведь у парня гипотиреоз, проблемы со щитовидной железой, серьезное нарушение обмена веществ. Мальчик, которого Клопп не пускал на тренировки «Боруссии» Дортмунд, если тот не приносил выполненное домашнее задание, вырос в футболиста, забившего победный мяч Аргентине в финале на арене «Маракана».

Вот только полностью реализовать потенциал из-за травм Гетце не сумел. Зато Марио подлечили, в Катар отправляется тридцатилетний ветеран, который ожил в ПСВ и вернулся домой, бегает за «Айнтрахт». Гетце не показывает ничего невероятного, но Флик его давно знает и доверяет. Классика жанра, но для Германии лучше было ставить на Крооса и Вирца.

Напарники Нойера и Рюдигера — середняки

Перебираешь в уме названия клубов, которые представляют защитники Германии, и видишь с мощным «Реалом» двух парней из «Фрайбурга». Двух защитников «Боруссии» Дортмунд. Оборонцев «Вест Хэма» и «Саутгемптона», латералей «Лейпцига». Кто умеет держать удар в обороне, кроме Рюдигера? Антонио готов разбить лоб, лишь бы команда не проиграла. И Нойер благодаря сильному конкуренту собрался, ведь тер Штеген давно облизывается на место в основе, выступая в составе успешной в Ла Лиге защиты «Барселоны».

Игроки «Реала» и «Баварии» займут два места из пяти, но дальше начинаются проблемы. Зюле поменял Мюнхен на Дортмунд, но особых успехов после ухода Холанда у «шмелей» нет. Хуммельса отцепили, Матс был удивлен, когда узнал, что Флик в последний момент вышвырнул его из заявки. Мюллера тренер специально попросил вернуться, чтобы в раздевалке стало больше бывалых людей. Судя по всему, в центре увидим связку Зюле и Рюдигера, а вот фланги – слабое место.

Клостерманн с Раумом из «Лейпцига» могут сыграть один сильный матч, но Тедеско уволили не только из-за решения одного из боссов поменять Доменико на знакомого и лояльного наставника. «Ред Булл» пропускал нелепые мячи, уровень латералей не позволяет Германии спокойно смотреть в будущее. В отличие от жребия ЧМ -2002, ведь в группе с Японией и Коста-Рикой подопечные Флика должны воевать за первое место с испанцами. Во втором туре через две недели фавориты квартета должны определять победителя.

Если все пойдет по плану, то в плей-офф немцам сразу светят бельгийцы или хорваты. А дальше все зависит от стороны сетки. Возможно, нарвутся на Бразилию, попробуют отомстить «селесао» за 7:1. Также не исключена встреча с португальцами, где тоже классный состав в атаке, ведь рядом с Роналду есть Леау, Бруну и Бернарду.

Германия так и не воспитала нового Клозе

По заказу форварда не сделают даже в Германии, а Клозе и Подольски подарили им польские гены. Лукас в 37 лет играет в футбол, на днях забил ударом со своей половины поля за «Гурник». После двух поляков не удалось найти форварда в основу в центр. Атакующий полузащитник Хаверц много раз страховал команду, но даже если рядом будут Сане, Гнабри и Мюллер, то в идеале нужен кто-то более похожий на Левандовского.

Именно поэтому в заявке малознакомое широкой публике имя – Никлас Фуллкруг. Полный круг почета в Катаре немцы сделают, только если форвард «Вердера» вместе с юным Мукоко из «Боруссии» Дортмунд – самым юным автором десяти голов в Бундеслиге в истории турнира, покажут класс, невзирая на полное отсутствие опыта. Ситуация с нападающими настолько плохая после травм Ройса и Вернера, что позвали людей без опыта.

Критики назовут шаг опрометчивым, а официальный аккаунт сборной Германии защищает выбор статистикой Фуллкруга — 10 голов и 2 ассиста в Бундеслиге, и Мукоко — 6 мячей и 4 голевые передачи. Нападающие разные, один здоровый и немолодой – Никласу скоро тридцать лет, а другой юный – всего 17 лет. Вместе с Хаверцем новички расширят горизонты тактического выбора Флика. Ройса заменил Мукоко, Вернера – Фуллкруг.

Ханс-Дитер не отказался бы от еще одного подарка Польши, но Левандовски болел за сборную Германии, а вырос на родине предков, не достался соседям. Трудно сейчас сказать, хватит ли Германии удачливости на поле — Лёв вечно ходил рядом с финалами и трофеями, но нередко переживал обидные поражения, но условное шестое место в рейтинге фаворитов отражает класс соперников, однако не принижает уровень немецкой командой.

Оборона далека от звания надежной линии. У сборной Германии нет французского легиона «Баварии» с канадцем слева. Нет нового Клозе, но может удивить раннеспелый Мукоко. Флик получил по носу в Лиге Наций, но если повезет с сеткой турнира, Германия будет цепляться за полуфинал, иначе не умеет. У немцев двенадцать полуфиналов и четыре победы на Кубке мира. Их опасно недооценивать.