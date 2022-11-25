ЧМ-2022 сильнее всего ударил по «Баварии». По сборным разъехалась большая часть основы

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сегодня, 14:22

Клубы-лидеры по количеству игроков в сборных.

Европейские гранды всегда больше кого-либо поставляют игроков на чемпионаты мира. У отдельных команд количество таких футболистов может составлять даже больше половины заявки на сезон. Один из клубов на текущий розыгрыш мирового первенства, которое проходит в Катаре, отпустил 17 своих игроков – рассказываем о каждом из лидеров по этому показателю.

«Бавария» — абсолютный лидер

17 футболистов из мюнхенского клуба получили вызов в сборные, которые играют на чемпионате мира. Больше всего футболистов красных уехало в сборные Германии и Франции.

Игроки «Баварии» ожидаемо составляют традиционный костяк «бундестим» — Мануэль Нойер никому не отдает статус основного голкипера национальной команды уже с десяток лет. Томас Мюллер, Серж Гнабри и Джамал Мусиала – основная сила в группе атаки (есть еще Лерой Сане, но он пока не сыграл). Киммих и Горецка чаще всего выходят в опорной зоне.

В расположение действующего чемпиона мира прибыли четверо мюнхенцев: Лукас Эрнандес, Дайот Упамекано, Бенжамен Павар и Кингсли Коман. Из них двое дебютируют на главном старте четырехлетия. Упамекано на момент ЧМ -2018 только стал основным в «Лейпциге» и лишь сейчас может отвечать критериям национальной команды. Коман играл за «синих» с 2015-го, но на победный мундиаль не поехал. Вместе с Дайотом Павар образует пару центрбеков в «Баварии», но 26-летний футболист недоволен своим положением в немецком гранде. Попадание на ЧМ -2022 — шанс отвлечься от клубных проблем, но все идет к смене клуба.

Эрик Шупо-Мотинг отправился играть за Камерун, Нуссаир Мазрауи – за Марокко, Альфонсо Дэвис представляет ударную силу канадцев, Йосип Станишич выступает в составе сборной Хорватии. В лице де Лигта «Бавария» приобрела и лидера сборной Нидерландов, который регулярно вызывается в национальную команду. К этому списку можно было бы причислить и Садио Мане, но он получил травму прямо перед стартом ЧМ .

От «Ман Сити» на ЧМ -2022 16 игроков

И было бы больше, попади Норвегия на турнир. Хотя для Хосепа Гвардиолы этот факт играет скорее в минус. Почти сразу после окончания мирового первенства «Сити» придется возвращаться в сезон и сразу играть с «Ливерпулем» в Кубке лиги. А до нового года еще два матча в АПЛ надо провести – против «Лидса» и «Эвертона».

Между финалом ЧМ и возобновлением сезона пройдет меньше недели, при этом в решающем матче турнира могут принять участие сразу восемь игроков английского гранда.

Пятеро выступают в составе сборной Англии – Джек Грилиш уже забил на ЧМ -2022 Ирану, Фоден вместе с ним вступил в игру на 71-й минуте, также в старте вышел Стоунз. В распоряжении Сатугейта остаются Кайл Уокер и Калвин Филлипс.

Главный тренер Португалии по максимуму использует защитников Диаша и Канселу, полагается на Бернарду Силву в финальной трети.

Родри и Лапорт провели по 90 минут в паре центральных защитников против Коста-Рики.

В национальных командах засветились еще шестеро «горожан» — Кевин Де Брейне (Бельгия), Натан Аке (Нидерланды), Эдерсон (Бразилия), Аканджи (Швейцария), Гюндоган (Германия) и Альварес (Аргентина).

Столько же у «Барсы»

Хави будет тяжело удержать лидерство в Ла Лиге и претендовать на выход в следующий раунд плей-офф Лиги Европы – еще неизвестно, в каком состоянии вернутся лидеры команды. Правда, и «Реал», и МЮ находятся в аналогичной ситуации.

Ось полузащитников в центре представляет креативный центр и для сборной Испании – Бускетс за созидание отвечает уже давно, а вот Педри и Гави представляют собой молодое поколение «красной фурии». Торрес и Альба – элементы, заменяемые и другими футболистами национальной команды, а Фати и Гарсии только предстоит сыграть свои первые матчи.

Кунде и Дембеле попали в сборную Франции, которая начала ЧМ -2022 с разгрома Австралии (4:1). Де Йонг и Депай вышли на поле в составе Нидерландов против Сенегала (2:0)

Также есть по одному представителю «Барсы» еще в шести сборных: Тер Штеген (Германия), Араухо (Уругвай), Рафинья (Бразилия), Левандовски (Польша) и Андреас Кристенсен (Дания).

14 игроков «Манчестер Юнайтед»

Почти столько же, сколько у «Барселоны». Эти команды сойдутся в стыковом раунде плей-офф второго еврокубка. Одна поправка – теперь в сборные из МЮ попали 13 футболистов, Роналду разорвал контракт.

На этот раз Де Хеа останется готовиться к продолжению сезона – его нынешний уровень не выдерживает планку сборной Испании. В Англии представительство манкунианцев тоже незначительное – Люк Шоу и Харри Магуайр попадают в старт, а Маркус Рэшфорд пока только на замену выходит.

На мундиаль еще в статусе игрока МЮ отправлялся Криштиану Роналду, но теперь он таковым не является – глупо было ожидать, что после скандальных интервью нападающего оставят в клубе. Тем более пользы системе тенХага он не приносил. Зато вместе с ним за Португалию играют Далот и Бруну Фернандеш.

Еще трое защищают цвета сборной Бразилии – Фред и Каземиро являют собой традиционную пару опорников, которую Тите постоянно ставит в стартовый состав. 100-миллионный Антони вышел против Сербии только на 80-й минуте, когда результат уже был сделан.

Свое представительство «Юнайтед» обозначил еще в ряде команд. Сборная Аргентины вызвала центрбека Лисандро Мартинеса, многолетний лидер Дании Кристиан Эриксен вновь появился на поле на мировом первенстве, Тайрелл Маласиа не вышел на поле в матче Нидерландов против Сенегала. Пельестри появился на поле в игре Уругвая с Южной Кореей с первых минут, но был заменен Гильермо Варелой. Рафаэль Варан же остался на скамейке смотреть, как французы громят Австралию.