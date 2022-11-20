Франция не будет вызывать другого игрока на замену травмированному Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не будет вызывать никого на замену Кариму Бензема, который получил травму и не сможет сыграть на чемпионате мира.
Будем ли мы вызывать кого-то вместо Бензема? Нет. Почему? Потому что я так решил.
А вот на месте Дешама, я бы оставил Карима в заявке,и если они победят, то Карим хотя бы будет носить звание ЧМ, думаю он своей карьерой заслужил бы этого
А вот на месте Дешама, я бы оставил Карима в заявке,и если они победят, то Карим хотя бы будет носить звание ЧМ, думаю он своей карьерой заслужил бы этого