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Франция не будет вызывать другого игрока на замену травмированному Бензема

вчера, 15:36

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не будет вызывать никого на замену Кариму Бензема, который получил травму и не сможет сыграть на чемпионате мира.

Будем ли мы вызывать кого-то вместо Бензема? Нет. Почему? Потому что я так решил.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:21
то есть лучше вообще никто, чем Марсиаль
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:50, ред.
В сборной Франции поддерживал Салиба, Нкунку и Бензема! И вот двоя из трех уже не сыграют на ЧМ...обидно
А вот на месте Дешама, я бы оставил Карима в заявке,и если они победят, то Карим хотя бы будет носить звание ЧМ, думаю он своей карьерой заслужил бы этого
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:24, ред.
Это чемпионат уже не интересно стал. Почти во всех сборной ключевых игроки получили травму. Бензема сейчас был на кураже и выше Месси и Роналду стоить. Очень жаль возможно для Бензема это конец карьеры в сборной Франции
Kosmos58
Kosmos58 ответ hrv2pw557z8d (раскрыть)
вчера в 16:36
Скорей всего вы правы!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:33, ред.
Жаль конечно Бензема. Но без Бензема, Канте, Погба и Нкунку очень сложно будет. А вместо Нкунку они взяли кого-нибудь?
drug01
drug01
вчера в 16:16
Тренеру всегда виднее
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:01
Странно, у них что игроков не хватает ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:43
Дешам два пишет два в уме!
Логично!
Карим заслужил такого отношения со стороны кормчего!
hrv2pw557z8d
hrv2pw557z8d
вчера в 15:40
хитрит Дешам, говорят, Бензема пропустит 3 недели, так что вполне может оказаться, что если Франция пройдет далеко, то сможет выставить обладателя ЗМ на полуфинал и финал
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