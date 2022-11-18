19-летний игрок «Барселоны» вызван в сборную Испании на ЧМ вместо Гайя

1668781205

вчера, 17:20

Пресс-служба сборной Испании сообщает, что защитник «Валенсии» покидает расположение национальной команды.

Гайя не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил на тренировке в прошлую среду. Вместо него в заявку сборной Испании включен 19-летний защитник «Барселоны» , который провёл свой первый матч на профессиональном уровне только год назад.