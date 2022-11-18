19-летний игрок «Барселоны» вызван в сборную Испании на ЧМ вместо Гайя

Пресс-служба сборной Испании сообщает, что защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя покидает расположение национальной команды.
Гайя не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил на тренировке в прошлую среду. Вместо него в заявку сборной Испании включен 19-летний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде, который провёл свой первый матч на профессиональном уровне только год назад.
Бальде хорош. в этом сезоне лучше и Альбы и Алонсо на фланге. в обороне не плох, в атаку подключается очень круто. заслужил!
Просто шикарный защ, своей игрой он доказал в этом сезоне, что достоин ехать на ЧМ, хоть его и не взяли.
Бальде хорош. в этом сезоне лучше и Альбы и Алонсо на фланге. в обороне не плох, в атаку подключается очень круто. заслужил!
Просто шикарный защ, своей игрой он доказал в этом сезоне, что достоин ехать на ЧМ, хоть его и не взяли.
Главное прогрессировать так дальше .
А год назад он был бледное пятно , а сейчас уже в сборной
Главное прогрессировать так дальше .
А год назад он был бледное пятно , а сейчас уже в сборной