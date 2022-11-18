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19-летний игрок «Барселоны» вызван в сборную Испании на ЧМ вместо Гайя

вчера, 17:20

Пресс-служба сборной Испании сообщает, что защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя покидает расположение национальной команды.

Гайя не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил на тренировке в прошлую среду. Вместо него в заявку сборной Испании включен 19-летний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде, который провёл свой первый матч на профессиональном уровне только год назад.

19-летний игрок «Барселоны» вызван в сборную Испании на ЧМ вместо Гайя

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:39
как был, так и остался... из тех игр, что смотрел, вообще не впечатлил ((
протон
протон
вчера в 20:01
Жаль Гайя, и отличная новость для Бальде.
Бальде хорош. в этом сезоне лучше и Альбы и Алонсо на фланге. в обороне не плох, в атаку подключается очень круто. заслужил!
Просто шикарный защ, своей игрой он доказал в этом сезоне, что достоин ехать на ЧМ, хоть его и не взяли.
3ton
3ton
вчера в 18:53
Альбу вытеснил с основы , теперь сборная .
Главное прогрессировать так дальше .
А год назад он был бледное пятно , а сейчас уже в сборной
ДСА
ДСА
вчера в 17:51
Вот только выпустят ли на поле?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:25
Во пареньку повезло ! Ведь для него это может быть "трамплином в большое будущее!
Гость
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