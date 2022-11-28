Нидерланды – Катар: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды – Катар, который состоится 29 ноября 2022 года
Нидерланды
«Оранжевые» с эквадорцами на данный момент занимают первое место в группе A. Рассмотрим несколько матчей сборной Нидерландов за последнее время. В Лиге наций «летучие голландцы» выиграли пять матчей из шести и обошли сборные команды Бельгии, Польши и Уэльса. Только в одной встрече «заводные апельсины» раскатали ничью. В матче первого тура, дважды поразив ворота соперника, «оранжевые» всухую одержали победу надо «львами Теранги» из Сенегала.
В игре следующего тура нидерландская сборная разошлась миром с эквадорцами.
Катар
После второго тура катарская сборная в своей группе занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти несколько игр «бордовых» за последнее время. С минимальным счётом катарцы обыграли гондурасцев. Сборную Панамы с разницей в пару мячей сборная Катара также выиграла. Со счётом 1:0 «бордовые» взяли верх над албанцами. Всухую, поразив дважды ворота соперника, катарская сборная потерпела поражение от эквадорцев в матче первого тура ЧМ-2022.
Сенегальцам со счётом 1:3 «бордовые» проиграли в игре следующего тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Нидерланды – 1.21
- Ничья – 7.20
- Победит Катар – 15.00
- Победит Нидерланды с форой -2.5 – 2.46
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.51
Статистика
- В семи матчах из десяти за последнее время сборная Нидерландов обыграла своих оппонентов
- За тот же период катарцы выиграли своих соперников в пяти играх
- В четырёх крайних матчах с участием «заводных апельсинов» исход был следующий: «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Летучие голландцы» не упустят возможность порадовать своих болельщиков и всех любителей футбола голами в предстоящем футбольном поединке. Наш прогноз: победа сборной Нидерландов с форой -2.5. Коэффициент 2.46.