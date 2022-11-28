Нидерланды – Катар: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды – Катар, который состоится 29 ноября 2022 года

Нидерланды

«Оранжевые» с эквадорцами на данный момент занимают первое место в группе A. Рассмотрим несколько матчей сборной Нидерландов за последнее время. В Лиге наций «летучие голландцы» выиграли пять матчей из шести и обошли сборные команды Бельгии, Польши и Уэльса. Только в одной встрече «заводные апельсины» раскатали ничью. В матче первого тура, дважды поразив ворота соперника, «оранжевые» всухую одержали победу надо «львами Теранги» из Сенегала.

В игре следующего тура нидерландская сборная разошлась миром с эквадорцами.

Катар

После второго тура катарская сборная в своей группе занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти несколько игр «бордовых» за последнее время. С минимальным счётом катарцы обыграли гондурасцев. Сборную Панамы с разницей в пару мячей сборная Катара также выиграла. Со счётом 1:0 «бордовые» взяли верх над албанцами. Всухую, поразив дважды ворота соперника, катарская сборная потерпела поражение от эквадорцев в матче первого тура ЧМ -2022.

Сенегальцам со счётом 1:3 «бордовые» проиграли в игре следующего тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 1.21

Ничья – 7.20

Победит Катар – 15.00

Победит Нидерланды с форой -2.5 – 2.46

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.51

Статистика

В семи матчах из десяти за последнее время сборная Нидерландов обыграла своих оппонентов

За тот же период катарцы выиграли своих соперников в пяти играх

В четырёх крайних матчах с участием «заводных апельсинов» исход был следующий: «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Летучие голландцы» не упустят возможность порадовать своих болельщиков и всех любителей футбола голами в предстоящем футбольном поединке. Наш прогноз: победа сборной Нидерландов с форой -2.5. Коэффициент 2.46.