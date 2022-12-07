Чемпионат мира 2022: совпадения продолжаются

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вчера, 16:51

С 3 декабря на ЧМ -2022 начались матчи плей-офф. Четыре дня подряд по два матча каждый день мы наслаждались Игрой в 1/8 финала. Потому что она началась именно с этого этапа. Бывало и плей-офф не радовал.

Но сегодня нам грех жаловаться. И даже два матча с сериями пенальти, в которых голов за 120 минут или не было совсем, или по минимуму, — даже эти матчи были драматичными. Да и какая серия послематчевых пенальти из 32 завершившихся к этому времени на всех чемпионатах мира (с 1982 года) была не драматичная!?

Что в сухом остатке после первого раунда плей-офф?

Бразильцы немного покуражились, не без пижонства. Но спектакль показали. Португалия разошлась, расправила плечи и выдала свой спектакль.

Когда вчера, 6 декабря, в заключительный игровой день 1/8 финала в первом матче Марокко и Испания не забили ни единого гола за 120 минут — я сильно засомневался в своей теории «совпадений».

Но всё расставила по своим местам Игра.

Всё совпало до гола!

Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдёт именно о голах, а точнее об их количестве.

На стадии 1/8 финала на ЧМ -2022 зафиксировано 6 побед и 2 ничьи, которые закончились победой одной из команд в серии пенальти. В 8 матчах зарегистрировано 7 вариантов счёта, счёт 3:1 был дважды.

Казалось бы — что тут нового или необычного? Да, в этом наборе данных по стадии 1/8 финала НИЧЕГО необычного нет. Но…

В первый день Раунда 16 (R16, как называют его по-английски) фавориты подтвердили своё реноме: Нидерланды забили 3 гола, Аргентина 2. Но и соперники «огрызнулись» по разу. В итоге 3 декабря в обоих матчах было забито 7 голов.

Во второй день, 4 декабря, французы и англичане свой класс подтвердили, забив по 3 мяча невыразительным соперникам. Один реализованный (со второй попытки) пенальти завершил тот игровой день с тем же голевым балансом — 7 мячей на всех.

В третий день, 5 декабря, вы уже и сами догадываетесь — не смотря на ничью 1:1 в матче Япония — Хорватия (пенальти из серии в расчёт не берём), баланс за день остался неколебим. Бразилия и сама забивала какие хотела, и корейцам позволила реализовать чудо-удар. Но 7 голов в день были обеспечены. Во втором тайме пентакампеоны, конечно, не напрягались, да и тренера корейцев решили «не обижать», на одном языке как-никак разговаривают.

Четвёртый игровой день я ждал с нетерпением. Испания выглядела предпочтительней по расчётам. Но на бумаге не все «овраги» бывают учтены. Футбол в том матче был скучноватый, без выдумки и тренерских неожиданностей по ходу матча. В итоге унылые нули на табло.

Зато серия послематчевых пенальти взбодрила.

В плей-офф Испания разучилась Играть. На ЧМ -2018 только и разговоров было про количество пасов в матче с Россией. А НИ ОДНОГО гола испанцы сами не забили за 240 минут в двух последних своих матчах в плей-офф на чемпионатах мира. Пятка Сергея Игнашевича в 2018 г.— вот и весь их улов. Ну, и серию пенальти проигрывают уже третью подряд (с учётом Евро-2020/21). Тут хочешь не хочешь, а стоит задуматься. Как там Михаил Жванецкий говорил: «Может в консерватории что-то подправить?»

После матча Марокко — Испания красивая цепочка цифровых совпадений в 1/8 финала была под угрозой. Нет, конечно, были швейцарцы, которые могли…

Даже и думать Португалия не дала Швейцарии о каких-то намётках на конечный успех. Просто поставили перед фактом — домой, однозначно.

Долгое время счёт матча держался 5:1 — а этого было явно маловато для цифрового пасьянса, который так удачно сложился за предыдущие 3 дня. И тут чудный гол Португалии, молодой задорный Рафаэл Леан исполнил как по заказу. Вот вам и 7 голов за день! В четвёртый раз подряд!

Заснул после этого матча со спокойной душой — бывают же на свете совпадения!

Кстати говоря, в матчах плей-офф такого единодушия по игровым дням вряд ли отыщется. Но это если говорить о стадии 1/8 финала. А, например, в полуфинале первого чемпионата мира 1930 года оба матча в разные дни завершились с совершенно одинаковым счётом. Не удивляйтесь — в тех матчах также было забито по 7 голов в каждом. И счёт подходящий, очень знакомый — 6:1. Аргентина победила США , а на другой день Уругвай с тем же счётом разнес Югославию.

В Катаре в матчах 1/8 финала в итоге команды назабивали не мало — 28 голов. Ну, как «не мало»? — да больше всего в истории этих самых раундов 1/8 финала. С турнира 1986 года впервые начались игры плей-офф с раунда оставшихся 16 команд (так по-английски тоже иногда называют этот этап — Last 16). Вы справедливо возразите, что на ЧМ -34 и ЧМ -38, которые сплошь состояли из матчей плей-офф, — тогда, мол, были же игры в 1/8 финала. Окажетесь правы и не совсем одновременно. Это мы по старинке те этапы называем 1/8 финала. А вот ФИФА нигде на современном этапе своего существования не называет те раунды Last 16, R16 или как-то похоже на это. Это были всего лишь Предварительные раунды (Preliminary Round).

На текущем мундиале в 1/8 финала средняя результативность за матч составила 3,5 гола. В 1986 году как раз и забили порядочно тогда — 26 мячей за 8 матчей, до вчерашнего дня это был наивысший показатель.

Если же всё-таки рассмотреть результаты двух мундиалей 30-х годов, то там средняя результативность первого раунда составила 5, 375 гола в 1934 и ровно 5 голов в 1938. На ЧМ -34 состоялось именно 8 матчей, в которых было забито 43 гола в этом самом Предварительном раунде. А вот на ЧМ -38 матчей на аналогичном этапе было сначала только 7, в них забито было 35 голов. Затем были ещё 2 матча-переигровки, в которых команды 9 раз поразили ворота. Итого 44 гола за 9 игр — ну, почти 5 голов в среднем. Так что сегодняшнему поколению есть куда стремиться.

О необычном совпадении, связанном с 7, поговорили. Настало время о «тройках и тузах»?

Забили в Катаре прилично за 4 дня. Но вот индивидуальных бомбардирских достижений в матчах плей-офф давненько не наблюдалось. И тут тренер Португалии — как фокусник из рукава — «достаёт» забивного форварда.

Вот и «тройка» — первый хет-трик на мундиале! Только в 56-м матче на турнире наконец-то забил игрок с номером 26 на футболке. Впервые в истории мундиалей футболист с этим номером забил гол. Как оказалось, не один, и не два, а все три гола. Это уже историческое событие.

Газета « СЭ » сегодня нам сообщила, что целых 32 года не было хет-триков в матчах плей-офф на Кубке мира. С этим не поспоришь.

Но я вам больше скажу — этот хет-трик в матчах плей-офф особенный. Нет, он не идеальный, или безупречный, или ещё какой-то — много есть разновидностей хет-триков. Но ни в одном из предыдущих хет-триков (их было 9 до вчерашнего вечера) на турнирах Кубка мира в матчах плей-офф ни разу никто не забивал более одного гола левой ногой. Вчерашний левша Гонсалу Рамуш постарался, два положил левой, а через вратаря элегантно перебросил свой третий гол уже правой ногой.

Кому играть в стартовом составе в сборной Португалии в следующих матчах решит, конечно, тренер. Но «туз из рукава» уже вынут и предъявлен миру.