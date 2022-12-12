«Рейнджерс» – «Хиберниан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Хиберниан», который состоится 15 декабря 2022 года

«Рейнджерс»

«Светло-синие» после пятнадцати туров чемпионата занимают второе место в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «Джерс» за последнее время. В матче 14-го тура Премьер-лиги команда из Глазго с разницей в один мяч проиграла «Сент-Джонстону». С минимальным счётом «Рейнджерс» взял верх над футбольным клубом «Хартс». Миром разошлись «светло-синие» на выезде с командой «Сент-Миррен».

В товарищеской встрече на прошлых выходных «Джерс» одержал победу со счётом 3:0 над леверкузенским «Байером».

«Хиберниан»

Восьмое место на данный момент занимают «бело-зелёные» в чемпионате Шотландии. Ознакомимся с крайними футбольными поединками «Капусты» за последнее время. Со счётом 0:2 «Хиберниан» дома проиграл «Росс Каунти» в игре 15-го тура. С разницей в один гол «бело-зелёные» уступили «Килмарноку». В товарищеской встрече команда из Эдинбурга была повержена футбольным клубом «Мидлсбро».

Со счётом 1:0 «Хиберниан» обыграл команду «Райт Роверс» из Чемпионшипа.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.32

Ничья – 5.20

Победит «Хиберниан» – 8.40

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 1.88

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

Два поражения потерпели «светло-синие» в пяти матчах за последнее время

За тот же период «бело-зелёные» проиграли в четырёх поединках

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На девять очков «Джерс» отстаёт от «Селтика». В предстоящем матче с командой «Хиберниан» у «светло-синих» есть возможность сократить отставание от первого места, и они воспользуются этим шансом. Наш прогноз: победа «Рейнджерс» с форой -1.5. Коэффициент 1.88.