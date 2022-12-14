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Пронзительный Альварес и неудержимый Месси. Аргентина – в финале ЧМ

сегодня, 00:54
Месси Лионель
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Хорватию разгромили по делу.

Своевременный удар

После успешного четвертьфинала Аргентины против Нидерландов мы уже отмечали, что южноамериканцы под руководством Лионеля Скалони растут прямо по ходу турнира, действуя все увереннее и все четче контролируя ситуацию на поле, даже когда их игра не кажется доминирующей. Тренер будто непосредственно по ходу турнира прощупывает настроение и готовность того или иного футболиста, грамотно управляя процессами на поле.

Матч с Хорватией только подтвердил этот тезис. Особенно первый тайм. По ходу его развития Аргентина не доминировала большую часть времени. Хорваты владели мячом под 60 процентов. К 33-й минуте аргентинцы нанесли всего один удар усилиями Энцо Фернандеса, а у хорватов было две попытки. В общем, не возникало ощущение, что Аргентина сильнее.

Но наступила финальная фаза тайма – любимый отрезок Аргентины в плей-офф. Обратите внимание, что и Австралии, и Нидерландам южноамериканцы забивали на 35-й минуте. В этот раз тоже получилось примерно так. Когда сложилось ложное ощущение контроля над ситуацией у Хорватии, хватило одного заброса и спурта Альвареса, чтобы Хулиан заработал пенальти, не вызывавший сомнений у судейской бригады и проблем у Месси с исполнением.

Сомнения о пенальти

К слову, тут могут возникнуть вопросы о том, почему судья не удалил Ливаковича, сбившего форварда. Но рефери разобрался четко, выдав только желтую карточку, поскольку вратарь не шел умышленно на фол, а пытался сыграть в мяч. Это ключевой фактор. К тому же, прокинув мяч, Альварес мог быть не первым около него – защитник имел шансы опередить Хулиана, так что о фоле последней надежды речи не идет.

Любопытно, что есть и альтернативное мнение, которое гласит, что фола вовсе не было. Оно основано на том, что вратарь, промахнувшись мимо мяча, не стал делать акцентированного движения на соперника и поставил обе ноги на газон, как бы заняв позицию, а уже Альварес в него врезался. Тогда можно обвинить форварда. Но мы видим, что Ливакович намеренно широко расставил ноги, его правая послужила своего рода шлагбаумом, а Хулиан сделал движение, чтобы увернуться и обежать голкипера, но влетал прямо в него. Кроме того, движение навстречу по инерции у Ливаковича было. Так что вряд ли у какой-либо судейской комиссии возникнут претензии к решению судьи в этом эпизоде.

Второй провал

Первый гол Аргентины можно было списать на гениальный пас, шикарный рывок Альвареса и невезение Ливаковича. И он не был смертельным для Хорватии. А вот через пять минут, кажется, хорваты получили приговор. И уже полностью по своей вине. Альварес со своей половины поля убегал. Помешать ему прорваться к воротам могли Брозович, Юранович и Соса. В итоге уже в штрафной сначала Юранович выбил мяч в Хулиана, позволив ему бежать дальше, а потом то же самое сделал Соса. В каком-то дворовом стиле форвард просто пробежался вперед напролом, без каких-то финтов и ухищрений и просто вколотил мяч в ворота.

Наверное, сборная Аргентины начального этапа чемпионата мира могла бы упустить такое преимущество. Но аргентинцы нынешнего образца сделали второй мяч фактически смертельным для Хорватии.

Боевой характер не помог

Хорваты уже успели прославиться своей неуступчивостью и упертостью даже в самых тяжелых ситуациях. Однако лимит спасений они исчерпали, было потрачено слишком много сил и эмоций на все эти подвиги. Да и Аргентина, вцепившись мертвой хваткой, держала ситуацию под контролем. Чтобы в этом не возникло сомнений, случился третий гол.

К тому моменту Далич предпринял отчаянные попытки перевернуть ситуацию заменами. Хорваты не сдавались, боролись, чаще били в сторону ворот. Однако не покидало ощущение класса, с которым Аргентина держит все в своих руках. И оно было подтверждено третьим голом, который заодно подчеркнул, насколько мощно и заслуженно стремление Месси окончательно застолбить свое имя на вершине футбольной истории.

А заодно он скинул несколько миллионов с ценника защитника Гвардиола, об интересе к которому со стороны топ-клубов интенсивно заговорили на этом чемпионате мира. Лионель показательно красиво ушел от него и снабдил Альвареса голевой передачей. Скалони в конце матча даже перестал заниматься своим любимым развлечением «Выпусти Лаутаро и посчитай упущенные моменты», дав возможность поиграть Дибале.

По пути сплочения

Интересны изменения в восприятии сборной Аргентины по ходу турнира. С каких страданий все начиналось. С напряжения, с ошибок, потерь. На этом фоне казалась благополучной и сияющей Бразилия с ее семейной обстановкой и фестивальной игрой. Теперь бразильцев на турнире нет. А вот сборная Аргентины все больше начала напоминать сплочение и семейность. Местами даже про фестивальность, пусть и сдержанную. Хотя сколько говорилось о каком-то тлетворном влиянии Месси на тренерский штаб.

Сейчас отлично видно, как вся команда горит той целью, которая теперь уже осталась в одном шаге от них. А Месси здесь ни единоличник, ни эгоист, мечтающий о своей статистике. Он исполняет роль лидера, который умеет сделать гол в ответственный момент. Но не в одиночку. Это нереально. В этом матче на месте оказался Альварес. В предыдущем – Молина, который поймал гениальный пас Лионеля на первый гол.

Глупо обвинять Аргентину в том, что она зависит от Месси. Ни одна сборная не отказалась бы от такой «зависимости». Это не зависимость, а умение правильно использовать возможности футболиста. Кто же виноват, что его возможности гораздо шире, чем у большинства других игроков? Впрочем, с другой стороны турнирной сетки навстречу несется другой футболист с особенными способностями.

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Все комментарии
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 15:18
А чего не перестал смотреть футбол в 2016 когда никакая Португалия вылезла кое-как из группы и то благодаря новому формату, а затем выиграла ЕВРО? Это другое, да?
Неэгоист
Неэгоист ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 15:10
Если пересмотришь матчи Аргентины 86 и 90-х годов с Марадоной в составе - как они играли, особенно с Камерунами, Румынами, Советами и прочими - то тебе эта Аргентина с Месси в составе покажется феерией... Всё познаётся в сравнении... Аргентина на этом ЧМ это Команда с большой буквы с гениальным игроком в составе и под руководством неглупого и молодого тренера...
Неэгоист
Неэгоист ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Он старается и, главное, никому не мешает... Как некоторые болтливые и эгоистичные... Я не про тебя, конечно...
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 13:10
Вам бы консультантом работать в какой ни будь сборной. Футбол, как и история, не любит сослагательных наклонений.
Elliada
Elliada ответ Oliver S (раскрыть)
сегодня в 12:14
К чему сейчас гадать, что могло бы быть, если бы не ... и так далее. Думаешь, что Аргентина не заслужила финала? В пример могу привести Ливерпуль, который выиграл ЛЧ 2019, при этом еле-еле вылезя из группы.
Oliver S
Oliver S
сегодня в 12:02
Мда, если такая Аргентина выиграет ЧМ, то футбол можно вообще прекращать смотреть. Еле-еле выползли из группы, потом обыграли Австралию только засчёт низкого уровня их вратаря. Первый мяч нормальный вратарь бы вытащил, а второй вообще чисто вратарский ляп, убираем их и австралийцы выходят дальше. С Нидерландами вообще был цирк. У Аргентины должны были удалить 1-2 игроков еще во втором тайме, включая Леонида и тупого Паредеса, а там уже оранжевые могли спокойно додавить и выиграть. Т.е. вместо логичного вылета они вышли в полуфинал, где хорваты, надеясь легко победить, зачем-то начали придумывать велосипед и переигрывать сами себя в пас, ползая по флангам, хотя могли просто пройти по центру раза три еще в первом тайме и спокойно закатывать в любой угол. Грустно.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:56
Пенальти был. Спорить не нужно. Уже многие арбитры и эксперты высказались, что пенальти был. Естественно, что проигравшая сторона недовольна. Даже немного разочарован, что они оправдываются именно этим эпизодом. Что показали хорваты за матч? Ничего. Отыграть 1 гол можно, голландцы доказали это. Но после гола ничего не изменилось. Аргентина сумела дожать и заслуженно вышла в финал. Гол Альвареса и голевой Месси - украшение этого ЧМ
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:23
Очень рад за Аргентину, с заслуженной победой!
Пепс
Пепс
сегодня в 10:12
Да все правильно. Хорватам отдали мяч на 60%... Не знали что делать.... Альварес же как паровоз таранил их оборону как хотел...Аргентина тактически обыграла хорватов.
Deville
Deville
сегодня в 08:52
если честно то пенальти очень спорный, поскольку альварес прокидывал мяч не стой стороны, где ливакович выставил как бы ногу, и тот наткнулся на него, скорей всего аргентинец тыкнул мяч мимо вратаря нанеся удар, корявый, а уже после произошло столкновение. я не увидел вообще со стороны вратаря нарушения, если так ставить на точку, то вратарю лучше вообще не выходить с линии ворот, и ждать, когда футболист его просто расстреляет. проще сказать красивый финт или трюк на который клюнул судья.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 07:43
Новые имена открываются и старые блещут!!!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 07:41
Ай да Арги!!!! Давно уже таких успехов не было
The_Beck
The_Beck
сегодня в 07:15
Хорватия совершила ошибку играв в техничный футбол, думаю надо было изначально выпускать Петковича, делать акцента на скорости флангов, кроссы. А центр больше на разрушении чем созидании. Ибо первые 2 года пришли с центра. брозович провёл плохой матч, Гвардиола жаль, но он молод, как и Ливакович. Победа Аргов на технике и классе.
monah-10
monah-10 ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 07:03
Его никто не удержит, если он сам этого не захочет.
112910415
112910415
сегодня в 06:50
мал золотник, да дорог
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:04
Да, Месси не удержали...
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