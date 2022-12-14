Пронзительный Альварес и неудержимый Месси. Аргентина – в финале ЧМ

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сегодня, 00:54

Хорватию разгромили по делу.

Своевременный удар

После успешного четвертьфинала Аргентины против Нидерландов мы уже отмечали, что южноамериканцы под руководством Лионеля Скалони растут прямо по ходу турнира, действуя все увереннее и все четче контролируя ситуацию на поле, даже когда их игра не кажется доминирующей. Тренер будто непосредственно по ходу турнира прощупывает настроение и готовность того или иного футболиста, грамотно управляя процессами на поле.

Матч с Хорватией только подтвердил этот тезис. Особенно первый тайм. По ходу его развития Аргентина не доминировала большую часть времени. Хорваты владели мячом под 60 процентов. К 33-й минуте аргентинцы нанесли всего один удар усилиями Энцо Фернандеса, а у хорватов было две попытки. В общем, не возникало ощущение, что Аргентина сильнее.

Но наступила финальная фаза тайма – любимый отрезок Аргентины в плей-офф. Обратите внимание, что и Австралии, и Нидерландам южноамериканцы забивали на 35-й минуте. В этот раз тоже получилось примерно так. Когда сложилось ложное ощущение контроля над ситуацией у Хорватии, хватило одного заброса и спурта Альвареса, чтобы Хулиан заработал пенальти, не вызывавший сомнений у судейской бригады и проблем у Месси с исполнением.

Сомнения о пенальти

К слову, тут могут возникнуть вопросы о том, почему судья не удалил Ливаковича, сбившего форварда. Но рефери разобрался четко, выдав только желтую карточку, поскольку вратарь не шел умышленно на фол, а пытался сыграть в мяч. Это ключевой фактор. К тому же, прокинув мяч, Альварес мог быть не первым около него – защитник имел шансы опередить Хулиана, так что о фоле последней надежды речи не идет.

Любопытно, что есть и альтернативное мнение, которое гласит, что фола вовсе не было. Оно основано на том, что вратарь, промахнувшись мимо мяча, не стал делать акцентированного движения на соперника и поставил обе ноги на газон, как бы заняв позицию, а уже Альварес в него врезался. Тогда можно обвинить форварда. Но мы видим, что Ливакович намеренно широко расставил ноги, его правая послужила своего рода шлагбаумом, а Хулиан сделал движение, чтобы увернуться и обежать голкипера, но влетал прямо в него. Кроме того, движение навстречу по инерции у Ливаковича было. Так что вряд ли у какой-либо судейской комиссии возникнут претензии к решению судьи в этом эпизоде.

Второй провал

Первый гол Аргентины можно было списать на гениальный пас, шикарный рывок Альвареса и невезение Ливаковича. И он не был смертельным для Хорватии. А вот через пять минут, кажется, хорваты получили приговор. И уже полностью по своей вине. Альварес со своей половины поля убегал. Помешать ему прорваться к воротам могли Брозович, Юранович и Соса. В итоге уже в штрафной сначала Юранович выбил мяч в Хулиана, позволив ему бежать дальше, а потом то же самое сделал Соса. В каком-то дворовом стиле форвард просто пробежался вперед напролом, без каких-то финтов и ухищрений и просто вколотил мяч в ворота.

Наверное, сборная Аргентины начального этапа чемпионата мира могла бы упустить такое преимущество. Но аргентинцы нынешнего образца сделали второй мяч фактически смертельным для Хорватии.

Боевой характер не помог

Хорваты уже успели прославиться своей неуступчивостью и упертостью даже в самых тяжелых ситуациях. Однако лимит спасений они исчерпали, было потрачено слишком много сил и эмоций на все эти подвиги. Да и Аргентина, вцепившись мертвой хваткой, держала ситуацию под контролем. Чтобы в этом не возникло сомнений, случился третий гол.

К тому моменту Далич предпринял отчаянные попытки перевернуть ситуацию заменами. Хорваты не сдавались, боролись, чаще били в сторону ворот. Однако не покидало ощущение класса, с которым Аргентина держит все в своих руках. И оно было подтверждено третьим голом, который заодно подчеркнул, насколько мощно и заслуженно стремление Месси окончательно застолбить свое имя на вершине футбольной истории.

А заодно он скинул несколько миллионов с ценника защитника Гвардиола, об интересе к которому со стороны топ-клубов интенсивно заговорили на этом чемпионате мира. Лионель показательно красиво ушел от него и снабдил Альвареса голевой передачей. Скалони в конце матча даже перестал заниматься своим любимым развлечением «Выпусти Лаутаро и посчитай упущенные моменты», дав возможность поиграть Дибале.

По пути сплочения

Интересны изменения в восприятии сборной Аргентины по ходу турнира. С каких страданий все начиналось. С напряжения, с ошибок, потерь. На этом фоне казалась благополучной и сияющей Бразилия с ее семейной обстановкой и фестивальной игрой. Теперь бразильцев на турнире нет. А вот сборная Аргентины все больше начала напоминать сплочение и семейность. Местами даже про фестивальность, пусть и сдержанную. Хотя сколько говорилось о каком-то тлетворном влиянии Месси на тренерский штаб.

Сейчас отлично видно, как вся команда горит той целью, которая теперь уже осталась в одном шаге от них. А Месси здесь ни единоличник, ни эгоист, мечтающий о своей статистике. Он исполняет роль лидера, который умеет сделать гол в ответственный момент. Но не в одиночку. Это нереально. В этом матче на месте оказался Альварес. В предыдущем – Молина, который поймал гениальный пас Лионеля на первый гол.

Глупо обвинять Аргентину в том, что она зависит от Месси. Ни одна сборная не отказалась бы от такой «зависимости». Это не зависимость, а умение правильно использовать возможности футболиста. Кто же виноват, что его возможности гораздо шире, чем у большинства других игроков? Впрочем, с другой стороны турнирной сетки навстречу несется другой футболист с особенными способностями.