Для Англии ещё не всё потеряно. У неё появятся возможности в будущем

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вчера, 08:56

Нынешнее поколение все же способно сделать то, что не сделало прошлое.

Судя по последним турнирам, предпосылки к чему-то большему есть

Сборная Англии на прошедших турнирах хоть и не всегда показывала яркую и самобытную игру, но почти всегда была одной из лучших по ключевым показателям — забитым и пропущенным голам.

На чемпионате мира в России сборная Англии дошла до полуфинала, выглядела ярко и быстро, а ее состав был полон молодых дарований, но еще не завершил переход одного поколения к тому, что мы видели на текущем мундиале.

На Евро-2020 англичане отобрались без проблем, победив в 7 из 8 встреч, уверенно завоевав путевку в основной турнир. За отборочный этап они забили 37 голов и стали вторыми по этому показателю. Однако забившая 40 мячей сборная Бельгии сыграла на 2 матча больше.

На Евро-2020 англичане были самой прагматичной командой. В групповом этапе в матчах сборной Англии было забито лишь 2 мяча — оба в ворота соперников англичан. Зато в плей-офф остались за бортом немцы и украинцы — счет был 2-0 и 4-0, соответственно. В полуфинале англичанам сопротивление оказала сборная-сенсация первенства Европы Дания. Матч был переведен в дополнительное время, где подопечные Саутгейта забили решающий гол и вышли в финал, в котором проиграли итальянцам.

Уже загодя можно сказать, что англичане одна из лучших команд и проходящего мундиаля по вышеназванным показателям. Больше англичан к полуфинальным матчам не забил никто, а пропустили меньше только марокканцы, которые благодаря своей сказке имеют в графе пропущенных 1 мяч.

Критика самых строгих болельщиков в мире не прекращается

У каждого поколения болельщиков сборной Англии обязательно есть антигерой, который промахом с точки отправил их сборную домой с какого-нибудь важного турнира. Этой участи не избежал даже знаменитый Дэвид Бекхэм, которого подвергали критике за его удар в небеса в матче с Португалией, а также за удаление на мундиале 1998 года.

В 1996 году таковым был как раз нынешний главный тренер Гарет Саутгейт, который в серии послематчевых пенальти не смог забить и принял все недовольства болельщиков на себя. Поэтому еще при назначении Гарета на пост главного тренера было достаточно людей, которые сомневались в Саутгейте.

После Евро-2020 года Саутгейту снова досталось. Перед серией пенальти в финальном матче турнира Гарет сделал 2 замены, выпустив на поле Рэшфорда и Санчо. И по стечению обстоятельств именно эти два игрока не смогли реализовать свои попытки и вместе со своим тренером получили порцию ненависти со стороны фанатской базы своей сборной.

На фоне предыдущих выступлений сборной Англии и опыта неудач нетрудно догадаться, кого болельщики обвиняют в поражении на этот раз. Несмотря на очень хорошее выступление против французов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, англичане два главных момента в матче имели лишь благодаря назначенным одиннадцатиметровым. И если первую возможность Харри Кейн реализовал, то во втором случае не смог попасть в ворота.

Гарета Саутгейта продолжают критиковать и по сей день. В первую очередь, из-за трусливой тактики во многих матчах, когда победить можно благодаря исполнительному мастерству игроков. Англичане действуют смело лишь когда в противниках команды уровня сборной Ирана. Стоит им противостоять более зрелой и сильной команде, как Англия начинает играть в неоправданно осторожный футбол.

Сегодня, как и после окончания других международных соревнований, снова стоит вопрос о том, стоит ли Саутгейту продолжать работу в сборной или уступить место другому специалисту. Противников и сторонников обоих сценариев развития событий предостаточно. Складывается ощущение, будто до тех пор, пока Гарет у руля сборной, споры не прекратятся.

Молодое поколение может дать фору поколению 00-х

«Будущее Англии будет потрясающим, учитывая возможности для совершенствования, которые есть у этой команды», — сказал Гарет Саутгейт после поражения от французов.

С главным тренером англичан тяжело не согласиться. У нынешней сборной Англии не меньше персоналий, чем было в сборной нулевых. И даже если кто-то не будет сторонником этого мнения, тяжело не согласиться с тем, что в нынешнем поколении достаточно мировых звезд. Из оставшихся за пределами заявки на чемпионат мира можно составить самостоятельную команду, которая при должном руководстве как минимум могла бы бороться за участие в плей-офф мундиаля.

Особняком в этой сборной стоят полузащита и нападение. На поле недостаточно игроков, чтобы уместить всех, способных выступать на высочайшем уровне. Мэйсон Маунт, Джеймс Мэдиссон, Джейдон Санчо, Джек Грилиш, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд. И это только игроки, способные выйти на флангах атаки.

У нынешней сборной множество сильных сторон, но наиболее выделяются потрясающая физическая готовность и быстрые контратаки.

В последнее время английская земля плодоносна на таланты, и международные турниры последних лет тому доказательство. Молодежные команды неустанно участвуют в финальных стадиях турниров, основная пробивается до последних матчей плей-офф и не дает ни малейшего намека на то, что в ближайшем будущем будет хоть какой-либо спад.