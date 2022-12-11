Флик остался, и это не единственная проблема Германии. Переворот на Евро-2024 может провалиться

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вчера, 21:28

Немцы разучились побеждать в футболе.

Конфликты

Акция с закрытыми ртами ни на что не влияла бы в случае их побед. Но проблема в соединении неудачи – вылета из группы, с политическими насмешками. В футболе нет каминг-аутов, ведь сами игроки в подавляющем большинстве начинают задавать тренеру детские вопросы. А как мне с ним мыться в душе? А как нам жить в одном номере отеля? Отказываются принимать в команду человека другой ориентации, такое было не раз. Неудивительно, что только Нойер и Горецка поддержали идею с акцией, а Киммих к ним присоединился чуть позже. Остальные были настроены критически.

Но акция – полбеды, проблема в разделении состава на блоки. «Бавария» против остальных. И поскольку игроки других клубов считали, что Флик идет на поводу у представителей бывшей команды – а это, в принципе, правда, то недовольство росло. Когда возникают тонкие психологические противостояния, то даже сильные команды редко показывают максимум. Германия развалилась изнутри. В команде не поняли выход силового Горецки вместо творческого Гюндогана. Хаверц хотел больше времени на поле. Решение тренера не взять Хуммельса, но ставить Зюле после слабых игр, многие в команде тоже критиковали. Была нарушена субординация, результат – поражение от Японии, ставшее роковым.

Нойер

Мануэль – скучающий чемпион. Один из худших видов великих футболистов. Все видел, все выиграл. Ехал в Катар «побеждать на чемпионате», о чем сам заявил. Говорил, что если станет двукратным чемпионом мира – завершит международную карьеру. Не стал, отправился в отпуск, нарушил запрет не кататься на лыжах – сломал ногу, вылетел до конца сезона. Но раз снова не вышел из группы на ЧМ , то заявил, что в 38 лет будет на чемпионате Европы в родной Германии. Самоуверенность всегда была его коньком. Но откуда Мануэль может знать, в какой форме подойдет к тому лету тер Штеген? Откуда Нойеру знать, не появится ли сенсационный юный вратарь в Бундеслиге?

Мануэль заигрывается с уверенностью, и за полем это тоже вредит. Именно вратарь придумал акцию, над которой позже насмехались на катарском ТВ. Как правильно сказали в Германии – если готовишь подобные заявления, то побеждай. Нойер выиграл ЛЧ в 2020-м, остановив Неймара в финале против ПСЖ , но в сборной у него нет защитников из Франции. Зато есть тер Штеген, который очень злится, что как бы хорошо ни выступал, сыграет голкипер «Баварии», ведь он из ключевого для Флика клана в сборной.

Фюллькруг

Назовем эту проблему именно так, ведь в центре атаки у Германии нет человека должного уровня. И не нужно проводить исторические параллели. Да, ничего страшного в успехе среднего форварда на чемпионате мира или Евро не было и нет. Лука Тони за пару лет до победы на мундиале в Германии забивал в Серии В за «Палермо». Вот только за Италию дебютировал за два года до чемпионата мира. Липпи точно знал, с кем имеет дело, а Тони был окружен старенькими и проверенными легендами — Индзаги и Дель Пьеро, которые многое могли подсказать на тренировках. Накануне поездки в Германию за «золотом» у Тони был 31 гол в Серии А за «Фиорентину».

Центральный форвард сборной Германии Фюллькруг дебютировал в 29 лет. На его счету 3 гола в 4 играх, но его успешные действия не значат, что через два года именно ему судилось стать новым Бирхоффом с голами в финале Евро-2024. Также есть сомнения, что клан из «Баварии» и, следовательно, Флик, хорошо примут в центре атаки Мукоко, даже если молодой талант прибавит. Нет центрального форварда. Хаверц хочет играть, но на позиции «девятки» он не готов приносить победы всегда, как в финале Лиги чемпионов. Там ему повезло, но в целом не блещет в решающих поединках важных турниров как снайпер. Мюллер постарел, Масиала не вырос, Вирц не оправился от травмы. Перестройка в атаке нужна, а ключевого элемента – крутого форварда, у Германии точно нет.

Репутация

Раньше немцев боялись, многие поединки выиграли до выхода на поле, как с Бразилией и Аргентиной на ЧМ -2014. Сначала Кроос был уверен, что забьют больше, чем «селесао». Потом Нойер был уверен, что Месси и Игуаин его не пройдут. Сейчас уверенность вроде бы осталась, атакуют, а реализация пропала. Соперники начали иначе относиться к Германии. Год назад на Евро немцы не прошли первый раунд плей-офф, игра против Англии была провалом. Швейцария, Чехия, Дания и Украина забрались на том кубке дальше. Но если бы Германия прошла Англию, то могла одолеть украинскую сборную и сыграть против Дании в полуфинале. Конечно же, команда с таким составом, как у немцев, должна преодолевать таких соперников. А потом ждал финал против Италии – реванш за поражение в 2012 году от Балотелли. Также подмочили репутацию тем, что вылетели из группы, чей участник мог пройти Марокко и Португалию, сыграв минимум в полуфинале ЧМ . Вместо этого дважды подряд развалились на мундиалях.

Флик

Ханси – хороший медиатор для клуба, где у него есть поддержка, много времени, трансферы, можно переложить ответственность за решения конфликтов на других, вроде Кана и Салихамиджича. На коротких турнирах, как ЧМ , где необходимо мгновенно принимать решения, где психически нагрузки выше, а Лёва рядом больше нет, бухгалтерская душа Флика не справляется. У него был успешный разовый опыт, странный плей-офф ЛЧ во время пандемии, но там сама «Бавария» дозрела. А эти немцы могут перезреть, ведь у них по-прежнему мало крутых защитников, разве что молодой Раум понравился. Но у Рюдигера нет напарника, на правом фланге не Лам с Киммихом. Также нет концепции в середине поля, ведь включают то «Баварию», то «Манчестер Сити». Решение оставить Флика – проблема, хотя не спешим настаивать, что были варианты намного лучше. Клопп не хочет тренировать сборную Германии в 55 лет. Старший на два года Флик остается до домашнего Евро. Шанс на выход в полуфинал у немцев точно будет, не умеет Бундестим долго проигрывать. Но уже в Катаре стоило решить конфликты, добавить тактических сюрпризов. Вместо этого сыграли один роскошный первый тайм против Японии и спеклись, много атакуя без голов.