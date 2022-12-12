Чемпионаты мира – кошмар для Роналду. 8 матчей в плей-офф и ни одного забитого мяча

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вчера, 13:37

Везунчик из Португалии всегда страдал на мундиалях.

Ради длительной успешной карьеры Роналду многим пожертвовал – отказался от лени, беспечной молодости и вкусной еды. Жертва во имя собственного величия и счетов в банках, не будем делать из Криштиану мученика. Но, возможно, психическое состояние обострилось и из-за того, что годами в жестких рамках, когда на самом деле может позволить себе почти все?

Зато на поле Роналду получал почти все. Победы в Лиге чемпионов, «Золотые мячи», коллекции голов, центральную роль в сборной. Евро-2016 помог не остаться без первого трофея с Португалией. Но на чемпионатах мира Криштиану страдал с юности до футбольной старости. Поражение от Марокко значит, что остался без единого мяча в плей-офф ЧМ за всю карьеру. Или нет?

ЧМ -2022. Ссора с Сантушем и место на лавке

Если капризничавший Криштиану на скамейке, а Португалия идет дальше – тренер красавец и герой. Проигрывает – виновата «кучка крыс, что праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду». Как легко догадаться, это цитата одной из сестер футболиста. Другая же призвала к отставке Сантуша. Обе в эти дни транслируют мнение брата, который боится потерять из-за резких слов рекламные контракты. Также сестра Катя намекнула, что Роналду планирует играть в сборной до 41 года, завершить карьеру на ЧМ -2026. А в Катаре у него 291 минута на поле, 1 гол с пенальти, 1 попытка переписать на себя мяч Фернандеша, 1 конфликт с наставником и 0 поводов говорить, что Роналду играл великолепно. Новому тренеру – если повезет, им станет не Эшпириту Санту, нужно сразу провести беседу с Роналду и другими лидерами. Капитана в сборной не все любят, утомил напарников. Тут или Криштиану привыкает быть винтиком в системе, как Жиру во Франции, или его не стоит вызывать, даже на Евро-2024.

ЧМ -2018. Бесполезный хет-трик Испании

Четыре года назад Роналду был в куда лучшей форме. По итогам того года его сестры придумали теорию заговора о злом Пересе, когда «Золотой мяч» отдали Модричу, а не португальцу. Как видим спустя годы, Лука выиграл по делу, наградили тоже великого игрока. Криштиану тем летом занимался переходом в «Ювентус». В России у португальцев были шансы выступить намного лучше, как и в Катаре, потенциал команды не раскрыли, хотя приехали на турнир чемпионами Европы. В группе Роналду стартовал красиво — с хет-трика в ворота Испании, но оборона играла неважно, закончили 3:3. После ничьей с Ираном хватило гола Криштиану против Марокко для выхода в плей-офф. Но стали вторыми в группе, вместо матчей против России и Хорватии португальцы нарвались на Уругвай. Португалия обстреливала ворота Муслеры, только у Криштиану было 6 попыток, но попал в створ лишь раз, Кавани был точнее.

ЧМ -2014. Роналду не вышел из группы

Получается, турнир в России был для него статистически самым удачным. Сыграл 4 матча, забил 4 мяча. В Бразилии отличился один раз в трех поединках и добавил один ассист. И Португалия не вышла из группы. Будущие чемпионы Европы привезли хорошую команду, но забыли найти нормального тренера. Паулу Бенту умудрился пустить в плей-офф из группы не только будущих чемпионов – Германию, но и команду США . Причем в первой игре немцы разнесли сборную Роналду со счетом 4:0. После такого не сумели собраться, лишь на 95-й минуте отыгрались против американцев. Победный гол Роналду в ворота Ганы не имел значения. Разгром от немцев испортил разницу мячей, португальцы вылетели. А если бы вышли из группы вместо США , то могли повоевать с Азаром и Месси, а в полуфинале – с Роббеном. Единственный плюс того провала, что в сборную пришел бывший завхоз Сантуш.

ЧМ -2010. Вылетели от будущих чемпионов

Четыре матча, 1 гол, 1 ассист – скромная статистика для футболиста калибра Роналду. Тем более, в ЮАР прилетел не юный вингер, а капитан сборной, ее лидер с «Золотым мячом» и победой в ЛЧ . Роналду учился много забивать за «Реал», но за сборную взял паузу. Были проблемы в отборе, а в финальной части турнира не только Испании в первом раунде плей-офф не сумел забить. В трех матчах группы с бразильцами, ивуарийцами и северными корейцами португальцы забили семь мячей – все в ворота аутсайдера, но на счету Роналду всего один мяч. Странная у Португалии была команда, где звезд больше, чем грамотных игр.

ЧМ -2006. У Роналду шесть матчей и один мяч

Двадцатиоднолетний форвард в Германии, в отличие от Месси, который не вышел из группы, добрался до матча за третье место. Забил в 6 играх лишь 1 раз. Но раз забрались в полуфинал, то Португалия упустила шанс сыграть против Италии в решающем бою. Уступили Франции в один мяч, но не была та команда Португалии настолько интересной, чтобы заменить Зидана в Берлине. Из группы с Мексикой, Анголой и Ираном вышли с тремя победами, но голландцев прошли благодаря единственному мячу, с Англией играли серию пенальти с предсказуемым концом. Франции в полуфинале не забили ни разу. Звезд хватало, но Луис Фелипе Сколари не понял, как сделать из Португалии не команду-сухарь, а команду чемпионов.

Суммируем статистику Роналду на ЧМ – 5 турниров, 22 матча, 8 голов, 2 ассиста. Ни одного гола в плей-офф, кроме реализованного в серии пенальти, хотя провел шесть полных матчей по времени в восьми играх, нанес почти три десятка ударов, из которых девять нашли створ. Слабое выступление, если не забывать о планке, которую Криштиану себе сам задал. В Катаре на моральное состояние Португалии выходки капитана точно повлияли, невзирая на отрицание со стороны отдельных игроков, дружных с легендой.

Яркая победа над Швейцарией расслабила, от Марокко вылетели крайне глупо. Понятно, что Франция еще сильнее, чем Португалия, то есть в полуфинале Сантуш не был бы фаворитом, но Роналду упустил реальный шанс, сидя на лавке. Лучший был разве что в России. Достаточно было пройти хозяев турнира, хорватов и англичан, способных проиграть кому угодно. А затем в «Лужниках» цепляться за овертайм против Франции. Не получилось, чемпионаты мира – трагичная страница в истории футболиста Роналду.