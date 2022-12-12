Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ХронографИтоги и оценкиЧемпионат мира 2022

Чемпионаты мира – кошмар для Роналду. 8 матчей в плей-офф и ни одного забитого мяча

вчера, 13:37
Криштиану Роналду

Везунчик из Португалии всегда страдал на мундиалях.

Ради длительной успешной карьеры Роналду многим пожертвовал – отказался от лени, беспечной молодости и вкусной еды. Жертва во имя собственного величия и счетов в банках, не будем делать из Криштиану мученика. Но, возможно, психическое состояние обострилось и из-за того, что годами в жестких рамках, когда на самом деле может позволить себе почти все?

Зато на поле Роналду получал почти все. Победы в Лиге чемпионов, «Золотые мячи», коллекции голов, центральную роль в сборной. Евро-2016 помог не остаться без первого трофея с Португалией. Но на чемпионатах мира Криштиану страдал с юности до футбольной старости. Поражение от Марокко значит, что остался без единого мяча в плей-офф ЧМ за всю карьеру. Или нет?

ЧМ-2022. Ссора с Сантушем и место на лавке

Если капризничавший Криштиану на скамейке, а Португалия идет дальше – тренер красавец и герой. Проигрывает – виновата «кучка крыс, что праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду». Как легко догадаться, это цитата одной из сестер футболиста. Другая же призвала к отставке Сантуша. Обе в эти дни транслируют мнение брата, который боится потерять из-за резких слов рекламные контракты. Также сестра Катя намекнула, что Роналду планирует играть в сборной до 41 года, завершить карьеру на ЧМ-2026. А в Катаре у него 291 минута на поле, 1 гол с пенальти, 1 попытка переписать на себя мяч Фернандеша, 1 конфликт с наставником и 0 поводов говорить, что Роналду играл великолепно. Новому тренеру – если повезет, им станет не Эшпириту Санту, нужно сразу провести беседу с Роналду и другими лидерами. Капитана в сборной не все любят, утомил напарников. Тут или Криштиану привыкает быть винтиком в системе, как Жиру во Франции, или его не стоит вызывать, даже на Евро-2024.

ЧМ-2018. Бесполезный хет-трик Испании

Четыре года назад Роналду был в куда лучшей форме. По итогам того года его сестры придумали теорию заговора о злом Пересе, когда «Золотой мяч» отдали Модричу, а не португальцу. Как видим спустя годы, Лука выиграл по делу, наградили тоже великого игрока. Криштиану тем летом занимался переходом в «Ювентус». В России у португальцев были шансы выступить намного лучше, как и в Катаре, потенциал команды не раскрыли, хотя приехали на турнир чемпионами Европы. В группе Роналду стартовал красиво — с хет-трика в ворота Испании, но оборона играла неважно, закончили 3:3. После ничьей с Ираном хватило гола Криштиану против Марокко для выхода в плей-офф. Но стали вторыми в группе, вместо матчей против России и Хорватии португальцы нарвались на Уругвай. Португалия обстреливала ворота Муслеры, только у Криштиану было 6 попыток, но попал в створ лишь раз, Кавани был точнее.

ЧМ-2014. Роналду не вышел из группы

Получается, турнир в России был для него статистически самым удачным. Сыграл 4 матча, забил 4 мяча. В Бразилии отличился один раз в трех поединках и добавил один ассист. И Португалия не вышла из группы. Будущие чемпионы Европы привезли хорошую команду, но забыли найти нормального тренера. Паулу Бенту умудрился пустить в плей-офф из группы не только будущих чемпионов – Германию, но и команду США. Причем в первой игре немцы разнесли сборную Роналду со счетом 4:0. После такого не сумели собраться, лишь на 95-й минуте отыгрались против американцев. Победный гол Роналду в ворота Ганы не имел значения. Разгром от немцев испортил разницу мячей, португальцы вылетели. А если бы вышли из группы вместо США, то могли повоевать с Азаром и Месси, а в полуфинале – с Роббеном. Единственный плюс того провала, что в сборную пришел бывший завхоз Сантуш.

ЧМ-2010. Вылетели от будущих чемпионов

Четыре матча, 1 гол, 1 ассист – скромная статистика для футболиста калибра Роналду. Тем более, в ЮАР прилетел не юный вингер, а капитан сборной, ее лидер с «Золотым мячом» и победой в ЛЧ. Роналду учился много забивать за «Реал», но за сборную взял паузу. Были проблемы в отборе, а в финальной части турнира не только Испании в первом раунде плей-офф не сумел забить. В трех матчах группы с бразильцами, ивуарийцами и северными корейцами португальцы забили семь мячей – все в ворота аутсайдера, но на счету Роналду всего один мяч. Странная у Португалии была команда, где звезд больше, чем грамотных игр.

ЧМ-2006. У Роналду шесть матчей и один мяч

Двадцатиоднолетний форвард в Германии, в отличие от Месси, который не вышел из группы, добрался до матча за третье место. Забил в 6 играх лишь 1 раз. Но раз забрались в полуфинал, то Португалия упустила шанс сыграть против Италии в решающем бою. Уступили Франции в один мяч, но не была та команда Португалии настолько интересной, чтобы заменить Зидана в Берлине. Из группы с Мексикой, Анголой и Ираном вышли с тремя победами, но голландцев прошли благодаря единственному мячу, с Англией играли серию пенальти с предсказуемым концом. Франции в полуфинале не забили ни разу. Звезд хватало, но Луис Фелипе Сколари не понял, как сделать из Португалии не команду-сухарь, а команду чемпионов.

Суммируем статистику Роналду на ЧМ – 5 турниров, 22 матча, 8 голов, 2 ассиста. Ни одного гола в плей-офф, кроме реализованного в серии пенальти, хотя провел шесть полных матчей по времени в восьми играх, нанес почти три десятка ударов, из которых девять нашли створ. Слабое выступление, если не забывать о планке, которую Криштиану себе сам задал. В Катаре на моральное состояние Португалии выходки капитана точно повлияли, невзирая на отрицание со стороны отдельных игроков, дружных с легендой.

Яркая победа над Швейцарией расслабила, от Марокко вылетели крайне глупо. Понятно, что Франция еще сильнее, чем Португалия, то есть в полуфинале Сантуш не был бы фаворитом, но Роналду упустил реальный шанс, сидя на лавке. Лучший был разве что в России. Достаточно было пройти хозяев турнира, хорватов и англичан, способных проиграть кому угодно. А затем в «Лужниках» цепляться за овертайм против Франции. Не получилось, чемпионаты мира – трагичная страница в истории футболиста Роналду.

Флик остался, и это не единственная проблема Германии. Переворот на Евро-2024 может провалиться
11 декабряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии1
Страж марокканской крепости. Самый неожиданный герой чемпионата мира в Катаре
11 декабряАдиль Абитиков в блоге Футбольный СкаутКомментарии7
Жиру любуется собой и тащит Францию в финал. Предновогодний Оливье – прирожденный форвард
11 декабряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Роналду останется в Катаре и не полетит со сборной Португалии в Лиссабон
11 декабря
Качественный ЧМ украли. Сенсации заменили победы Роналду, Неймара, Нойера и Бускетса
11 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии10
Два пенальти – мало. Англия едет домой, проиграв Франции
11 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 22:04
Он, уже всем все доказал, таких игроков как Он с Месси свет не видел. Они на всю жизнь останутся в Истории Футбола. Я рад, что видел их игру в настоящем времени, смотрел все игры Реала, по шегляне, когда мой рост был как у Месси, был им во дворе, потом после 2004г, был Роном) Дальше уже история Футбола творилась в наших глазах. Огромный Респект этим двум гениям футбола, которые подарили огромное удовольствие или огромное разочарование в отдельно взятых случаях побед и поражении, огромное количество обсуждении кто из них лучше, и кто будет победителем в конце, те великие ночи, что мы с вами видели каждый раз, когда эти двое играли во всей своей красе. Они превзошли всех легенд прошлого, и мы будем скучать по их выступлениям в будущем, мы будем показывать их нарезки нашим детям, и говорить, что они были эталоном Футбола в наше время, чью игру обсуждал весь мир. Спасибо, за все те чудные мгновения в моей памяти, что останутся яркими воспоминаниями со мной до конца! Удачи во всех начинаниях в будущем Легендам Футбола и Спорта в целом!
lNGMAN
lNGMAN
вчера в 18:03, ред.
Наивно было думать после победы над Швейцарией, что главной причиной был Роналду . Той Швейцарии 2_3 гола накидал бы кто угодно в старте. С Марокко надо было выпускать Роналду и нужна была хоть какая нибудь мысль от тренера .. не смог он взломать этот замок
дурман
дурман ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:39
Говорить одно, а вот требовать от них результатов прошлых лет, это совсем другое
112910415
112910415
вчера в 17:27
ну, вот так суждено
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 16:57
Я буду злорадствовать в комментах через 10 лет когда на смену Холланду и Мбаппе придут новые звёзды, буду называть их балластами
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:23
Роналду ещё покажет на ЧМ 26
Кьянти
Кьянти
вчера в 15:45
Про что статья вообще...???
Сколько КР забил? Так все это и так знают. Мысль-то в чем?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ дурман (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Думаю для этого им надо завершить карьеру и уйти в небытие... Что бы вообще нигде не светились. У этих на двоих больше миллиарда поклонников на земле. Они ходячий доход для любого бизнеса. Как можно не говорить о них?? Когда любой твит набирает миллионов просмотров и не менее обсуждений.
volga.kot
volga.kot ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 14:36
Забьёт и не один мяч!!!! Вечный игрок
дурман
дурман
вчера в 14:19
Отстаньте вы уже от Роналду и Месси они все уже доказали. Уже не молодые чтоб демонстрировать все что умели. Я лично уже не жду от них ничего
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:08
Болтать и давать глупые интервью для него важнее голов в плей-офф... Он так решил...
matrix333
matrix333
вчера в 14:08
он может забьет в 2026-ом.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 14:01
ну и что? Роналду не забил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 