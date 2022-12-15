Гризманн шокировал в Катаре. Антуан совместил роли Зидана и Канте, создал 21 момент на ЧМ

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вчера, 12:51

Сыграл 73 матча за Францию всего за пять лет.

Гризманн изменился сильнее всех

Дешам верит, что Антуан нужен в основе, если сборной хочется финалов и трофеев. Говорят, что с матча против Англии летом 2017-го Гризманн не пропускает поединки национальной сборной. Но изменился удельный вес его игры для Франции. Четыре года назад Антуан играл в паре форвардов с Жиру, а в Лиге наций из него пытались сделать классическую «десятку».

Оказалось, тогда Дешам ошибался почти во всем. Не смог создать связку Тчуамени и Погба в центре поля в Лиге наций, помешала травма Поля. Бензема и Мбаппе на острие при поддержке Гризманна по центру высоко не стали связкой для первого места на Евро-2020. Странноватый переход на «3-5-2», где в роли левого латераля Рабьо, не сработал против швейцарцев.

Франция искала себя по пути в новый финал, потеряла игроков под основу – старшего Эрнандеса, Канте, Погба и Бензема, а еще чемпиона мира Умтити из-за тотальной игровой деградации (хотя в паре с Вараном мог играть до сих пор). Лишь в Катаре нащупали правильную игру с Тео на левом полуфланге, обновленной ролью Рабьо в центре, с Кунде на правом краю.

Но наличие других козырей не отменяет перевоплощение Гризманна. Говорят, что главный герой произведения – тот, который изменился сильнее всего. Получается, у Франции это не Мбаппе, ведь Килиан ставил на дриблинг по флангу еще в «Монако». Не Тчуамени, не Тео, не Жиру, даже не Рабьо. Главный тогда Антуан, ведь стал пожирателем пространства по всему полю.

Ветеран превратился в Канте

Погба удивлен, что Гризманн играет по всему полю, как Канте в лучшие времена. Удивлен Дрогба, ведь жесткий размен форварда на команду встречаем редко. Дешам наперед знал, что отвод Гризманна с возможного для него правого фланга — вместо Дембеле, на позицию Серхио Хавиньесты обвалит его результативность. И ход получился гениальным.

Слабая в Лиге наций Франция – пять пунктов из восемнадцати, третье место в группе, преобразилась. Причина не в одном человеке, но Гризманн прошел невероятный личный путь. Впервые настолько взрослый на поле. Антуан всегда нуждался в опеке. В Сан-Себастьяне его вел за руку Мартин Ласарте, а дома управляет любимая жена – басконка Эрика.

Три ребенка родятся в один день, только если дома управляет жена, которой, например, важна астрология. А в Гризманне всегда жил ребенок, его игра зависела от настроения – оценка как раз тренера Ласарте. В «Барселоне» у Антуана почти ничего не получилось, когда из него делали «козла» отпущения в кризис, а не даровали свободу.

Но даже у Симеоне второй форвард не играл так широко, как сейчас. Это Канте по объему работы и карте перемещений. Много касаний по всему полю, смена флангов, в зависимости от соперников. С англичанами и марокканцами крен был в разные стороны. Антуан искал слабые зоны в собственной защите, закрывал их своим маленьким тельцем.

Активность маскирует недочеты

Недочеты команды, а не футболиста. У Гризманна по 1.8 отбора за игру, по 1 перехвату, по 0.8 выноса. Форвард, который иногда ленился обозначить борьбу, выжигает землю. Плюс создает шансы – 21 созданный момент, первое место на чемпионате, хотя Месси провел больше игровых минут. Но понравилась ли вам Франция после перерыва с Англией и Марокко?

Вряд ли, в двух случаях были отрезки, когда все восторги по поводу работы Дешама могли перечеркнуть с помощью пенальти. В игре с Марокко на «точку» арбитры не указали, а Кейн промахнулся. У Франции без Рабьо точно ломается центр поля. Фофана, хоть обычно центральный защитник, в опорной зоне не смог поймать ребят из африканской сборной.

Аргентина хитрее, чем Марокко. Французы скрестили пальцы, чтобы Рабьо был в порядке. А заодно мечтают, чтобы Гризманну хватило сил выдать еще одно сказочное представление. Антуан важен для защиты, понимает логику атакующей стороны, поэтому так хорошо читает чужие решения в своей штрафной при выносах. И первый пас у него роскошный.

Гризманн впечатляет, ведь не казалось, что готов к турниру. Похоже, ему немного помогла сохранить свежесть и силы жадность клубов. «Барселона» требовала бонус за количество игр Антуана за «Атлетико», а юристы последних высчитывали минуты, чтобы не платить. Пока не сторговались, Гризманн копил силы на чемпионат мира в Катаре.

Антуан – лучший трикстер турнира

Лучшего игрока турнира выберут из парочки форвардов ПСЖ – Месси или Мбаппе. Кстати, обычно награждают проигравшего. Роналдо, Кан, Зидан, Форлан, Месси и Модрич получали «Золотой мяч ЧМ » без главной медали. Сам Гризманн был третьим на ЧМ -18, но ему вряд ли важнее личный успех, чем командный. Права оказалась жена игрока Эрика.

Год назад она написала Гризманну слова поддержки:

Я знаю, что ты прилагаешь большие усилия, которые даются тебе в два раза сложнее, но главное – терпение. Тот, кто умеет ждать, всегда получит то, что заслужил.

Гризманн не Месси, чтобы играть на нынешнем уровне годами. В «Барселоне» француз не стал триединым хавбеком – Бускетсом, Хави и Иньестой. Мешал темперамент. Антуану тридцать один год, но его ребяческий подход отражается на поле. Так что спешим наслаждаться, пока снова не начал лениться и не нашел повод для огорчений.

Но когда человек, который нахлебался горюшка в сине-гранатовой футболке, оказывается в финале напротив иконы как раз «Барселоны», то говорить нужно не только о Мбаппе. Франция сильная, но не идеальная. Прямо как сам Гризманн, который подчеркивал важность поддержки стильной жены, чтобы выдавать такие турниры и отрезки.

Классический пример, когда женщина явно со вкусом выбрала смазливого паренька. Муж-ребенок. И хотя Эрика подкалывает супруга, что тот вечно втыкает в свой телефон, смотрит баскетбол и скачки (владеет лошадьми), играет с друзьями в видеоигры, одновременно настраивает Антуана на большой успех в том, что приносит в семью деньги.

Гризманн связывает игру Франции, чего не может Мбаппе. Килиану для роли Зидана пришлось бы выполнять много черновой работы и не хватило сил на рывки. Прессинг Аргентины – интересная проверка для чемпионов мира. А вот выход Франции в финал является заслугой не только Килиана, Оливье, Тео или Орельена. Гризманн вернулся в большой футбол.

Месси уже бывал Марадоной, Мбаппе бывал как Пеле, а вот Канте-Зидан от Гризманна – новинка. В матче с Австралией Антуан ни разу не коснулся мяча ближе тридцати метров от своих ворот. Против Марокко у него 3 перехвата, 3 выноса, 2 отбора и 1 заблокированный удар. Гризманн нарушает в Катаре свои же правила, и это очаровательно.