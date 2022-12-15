Снова в финале. Франция сыграет с Аргентиной

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сегодня, 01:19

Сказка Марокко закончилась.

Быстрое начало

Сборная Франции отличается от других успешных команд на этом чемпионате мира тем, что не имеет каких-то характерных черт, связанных с распределением времени по голам или периодам давления. Она равномерно размазывает свои усилия. И они могут прийтись на любой момент встречи. Как в этот раз. Вряд ли кто-то ждал острого усилия Франции в самом начале встречи. Но она открыла счет в первой же своей атаке. Получилось немного сумбурно, однако свою роль сыграл фактор Мбаппе.

Килиан получил мяч в штрафной от вездесущего Гризманна и мигом был облеплен целой толпой защитников Марокко. В другой ситуации, наверное, такая мгновенная реакция подопечных порадовала бы марокканского тренера. Но не когда эти действия предпринимались в ущерб эффективности. Ведь оголилась другая зона. И после удара Мбаппе в защитника мяч отскочил к свободному Эрнандесу, который проявил способность высоко задирать ногу и пробил вратаря и защитника, пытавшегося остановить мяч на линии ворот. Случилось все это уже на пятой минуте.

Продолжение давления

Сборная Франции не из тех команд, которые пытаются выдавить из себя максимум, когда их все устраивает. Порой это раздражает, порой вызывает тревогу. Но в данном случае после быстрого гола французы не стали отступать и сохранять этот счет. Значит, подобная реакция у них является не рефлексом, а задуманным шагом. Ведь после игры со сборной Англии французы, открыв счет, слишком сильно прижались к воротам и многое позволяли сопернику.

Возникали смешанные ощущения. Это страх или осознанный расчет на быстрые контратаки? Матч с Марокко отчасти на этот вопрос ответил. В игре с этим противником после быстрого гола французы не изменили характер игры и могли до перерыва забить еще. Чего стоит одно попадание Жиру в штангу ворот Буну.

И такая игра французов провоцировала открытый футбол, поскольку марокканцы тоже вынуждены были действовать активно. Получилось, что уже в первом тайме Франция нанесла девять ударов по воротам противника, а у Марокко было пять попыток. И обе команды по два раза попали в створ. Льорис и французы в обороне не ощущали себя спокойно.

К слову об обороне. Дешам, как и следовало ожидать, был не слишком доволен тем, как выглядела зона левого центрального защитника в игре с Англией. Там Упамекано слишком многое позволял Саке, Хендерсону и Кейну. Поэтому даже в ответственном полуфинальном поединке тренер сменил его на Конате. Впрочем, перед финалом у Дешама головной боли и размышлений прибавилось. Нельзя сказать, что сочетание Варана с Конате против Марокко оказалось сильно надежнее Упамекано с Рафаэлем. Предстоит сложный выбор.

А вот замена в опорной зоне Рабьо на Фофана оказалась вынужденной. И Юссуф выглядел весьма неплохо. Они вообще с Тчуамени и Гризманном составили очень прочный и подвижный треугольник в центре поля. Французы в очередной раз показывают, что несмотря ни на что, у них находятся центральные полузащитники мирового класса. Могут выпадать отдельные игроки и меняться целые поколения, но центральные хавбеки высочайшего класса Францией генерируются как на конвейере.

Сбавили обороты

Очевидно, что первый тайм Франция доводила до финала без особых дополнительных указаний Дешама. Поэтому действовала с усилием – ровно так, как и с первых минут. План подразумевал не один гол, чтобы в дальнейшем можно было чувствовать себя спокойнее. Но голов после мяча Эрнандеса не случилось. И при этом французы все равно сбавили обороты.

Впрочем, тут можно говорить о неких выводах, сделанных марокканцами. Они отбросили всякие предрассудки, вспомнили, на какой стадии находятся и против кого играют, и раскрепостились. Способствовали этому и ранние попытки Франции откровенно тянуть время. За такое частенько наказывают. Марокканцы периодически были к этому близки и даже выровняли процент владения мячом, а также устраивали натуральное давление на вратарскую площадь Льориса. На этом отрезке Франция выглядела не очень уверенно, мягко говоря.

При этом подопечным Дешама удалось выдержать ключевой критический отрезок встречи – стартовый период второго тайма. Пока запал, полученный марокканцами в перерыве не угас, а силы от безрезультатного давления не стали их покидать. Дальше должны были действовать замены.

Точечные перестановки

Надо заметить, что к середине второго тайма Реграги почувствовал ослабление эффекта взбучки в перерыве и некую замыленность. Он не постеснялся заменить довольно рано пару лидеров – Эн-Несири и Буфаля. А в перерыве убрал с поля Мазрауи. Тоже достаточно неожиданно. Эти нестандартные решения, можно сказать, встряхнули команду, но лишь эпизодически.

Дешам особо не желал перемен – его все устраивало. Но для освежения контратакующего потенциала в конце встречи он выпустил сначала Тюрама вместо Жиру, а потом и Рэндала Коло вместо Дембеле. Уход Усмана кажется стандартным шагом для Дешама, но вот Рэндал появился на поле неожиданно. И сразу же пригодился.

Не прошло и минуты после выхода Коло, как снова сработал фактор Мбаппе. Он устроил прорыв в штрафную, там его опять облепили защитники, а после удара Килиана мяч к штанге отскочил на Рэндала, который зарядил в пустой угол. Это было его первое касание. Нельзя придумать более удачного появления в полуфинале чемпионата мира.

Надо заметить, что второй тайм получился, возможно, более боевым, но менее острым, чем первый. Марокканцы во второй половине нанесли восемь ударов, а французы – пять. При этом никто не попал за второй тайм в створ ворот.

Предвкушение финала

Финал между Аргентиной и Францией выглядит интригующе. Тут не только противостояние Месси и Мбаппе, но и битва двух очень мощных на длинной дистанции команд. Посудите сами, аргентинцы выходят в финал во второй раз в трех последних чемпионатах мира. Для французов это четвертый финал за семь последних чемпионатов мира и второй финал подряд, что вообще большая редкость. В последнее время победители мундиаля чаще расстраивали своих фанатов невыходом из группы.

Ранее пяти сборным удавалось выходить в финал два раза подряд. Правда, в последний раз это было давно. И делала это Аргентина – в 1986-м и 1990-м. Защищать же титул получилось только у Италии в 1938-м и у Бразилии в 1962-м. Давненько такого не было.

На чемпионатах мира эта встреча между Аргентиной и Францией станет четвертой. В предыдущий раз они встречались в 1/8 финала ЧМ -2018, и тогда французы победили со счетом 4:3. А в 1930-м и в 1978-м побеждали аргентинцы. Всего же между этими сборными было сыграно 13 матчей, в семи случаях побеждала Аргентина, в трех – Франция.

Отдельного упоминания достойна статистика Дешама, который провел на чемпионатах мира как тренер 18 матчей. У него всего два поражения и две ничьи, зато 14 побед. По этому показателю он догнал Луиса Фелипе Сколари, который работал с Португалией и Бразилией. Опережает его только бывший тренер сборной Германии Хельмут Шен с 16 победами. Его, кстати, даже в случае успеха в финале Дешам не обгонит. А потом вряд ли он еще будет тренировать на чемпионатах мира. Хотя, чем черт не шутит.