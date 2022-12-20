«Брюгге» — «Сент-Трюйден» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Брюгге» — «Сент-Трюйден», который состоится 21 декабря 2022 года

«Брюгге»

Несмотря на свой прорыв в Лиге Чемпионов, где команда отобралась уже в 1/8 финала, в чемпионате у «Брюгге» не идет все так гладко. На данный момент коллектив занимает лишь четвертое место с 33 баллами, а отрыв от лидера составляет 13 очков. В кубке Бельгии клубу очень важно зайти как можно дальше и по возможности взять трофей, особенно в случае не самых успешных результатов во внутреннем первенстве.

10 декабря «Брюгге» уступил в товарищеской встрече «Эксельсиору» (0:2), а второго декабря проиграл и «Лиллю» (0:1).

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трюйден» показывает средние результаты в чемпионате Бельгии и закономерно занимает 10 место с 23 баллами. При успешной игре у коллектива будет шанс побороться за зону плей-офф, однако самых высоких мест от него вряд ли стоит ожидать. Соперник в 1/8 финала кубка страны клубу попался очень непростой, но попытаться ему противостоять гости все же попробуют. Матч будет интересным, даже с учетом того, что хозяева являются большими фаворитами.

16 декабря «Сент-Трюйден» обыграл в товарищеском матче «Вестерло» (2:1), а 13 числа не оставил шансов «Валвейку» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Сент-Трюйден» – 5.5

Статистика

«Брюгге» смог одержать лишь две победы из десяти последних во всех турнирах в основное время

«Сент-Трюйден» уступил в двух из десяти последних выездных поединках

«Брюгге» выиграл девять из десяти последних матчей с «Сент-Трюйден» при одной ничьей

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда имеет очень хорошую статистику личных встреч с соперником, и мы убеждены, что на своем поле смогут преодолеть эту преграду в четвертьфинал кубка Бельгии.