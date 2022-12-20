«Леванте» — «Андорра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Леванте» — «Андорра», который состоится 21 декабря 2022 года

«Леванте»

«Леванте» давно не проигрывает в Сегунде и старается вернуться в Ла Лигу, но параллельно также участвует в кубке Испании, где хочет забраться как можно дальше. В чемпионате коллектив занимает третье место с 36 очками и отстает от лидера на два пункта. Фактор домашнего стадиона добавляет «летучим мышам» шансов, однако следует полностью исключить недооценку соперника, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

18 декабря «Леванте» не смог обыграть «Эйбар» (2:0), а 12 числа оказался сильнее «Алавеса» на выезде (2:0).

«Андорра»

«Андорра» не радует болельщиков в последних поединках и это повлияло на ее положение в турнирной таблице Сегунды. Сейчас клуб располагается на 10 месте с 29 очками, а в кубке Испании будет биться до последней минуты, чтобы погромче заявить о себе. Матч будет определенно интересным, а за коллективом, который пройдет в следующий этап, будет увлекательно следить и дальше.

16 декабря «Андорра» разошлась миром с «Тенерифе» (1:1), а 10 числа команда завершила матч с тем же счетом против «Леганеса» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 1.8

Ничья – 3.35

Победит «Андорра» – 4.5

Статистика

«Леванте» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Андорра» не выигрывает уже четыре матча подряд

В единственном матче между клубами сильнее оказалась «Андорра»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Леванте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева давно не проигрывают и на своем поле обязаны взять реванш за поражение в чемпионате Испании.