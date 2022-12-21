СПАЛ — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B СПАЛ — «Пиза», который состоится 26 декабря 2022 года

СПАЛ

СПАЛ не показывает стабильных результатов и всего на одно очко опережает зону вылета. Команда набрала 20 пунктов, что позволяет ей занимать лишь 15 позицию, поэтом футболистам нельзя расслабляться, а в каждом матче выходить на поле за очками. В матче с более стабильной и мастеровитой «Пизой» хозяевам будет непросто, но при отсутствии грубых ошибок и хорошей реализации возможность набрать очки определенно будет.

18 декабря СПАЛ обыграл на выезде «Парму» (1:0), а 11 числа сыграл вничью с «Палермо» (1:1). Оба матча прошли в рамках Серии B.

«Пиза»

«Пиза» давно идет без поражений в чемпионате Италии, часто чередуя победы и ничьи. Команда является одним из претендентов на повышение в классе и на данный момент занимает пятое место с 26 баллами. В матче с соперником из нижней части турнирной таблицы гостям важно будет как минимум не проиграть, а по возможности и увести победу, которая поможет как минимум закрепиться на своем месте.

17 декабря «Пиза» без особых проблем на своем поле разобралась с «Брешией» (3:0), а 11 числа сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит СПАЛ – 2.65

– 2.65 Ничья – 3.1

Победит «Пиза» – 2.85

Статистика

СПАЛ смог победить всего в двух играх из последних десяти во всех турнирах

смог победить всего в двух играх из последних десяти во всех турнирах Пять последних выездных матчей «Пизы» завершились ничейным результатом

«Пиза» выиграла два из трех последних встреч со СПАЛ

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз