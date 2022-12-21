СПАЛ — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B СПАЛ — «Пиза», который состоится 26 декабря 2022 года
СПАЛ
СПАЛ не показывает стабильных результатов и всего на одно очко опережает зону вылета. Команда набрала 20 пунктов, что позволяет ей занимать лишь 15 позицию, поэтом футболистам нельзя расслабляться, а в каждом матче выходить на поле за очками. В матче с более стабильной и мастеровитой «Пизой» хозяевам будет непросто, но при отсутствии грубых ошибок и хорошей реализации возможность набрать очки определенно будет.
18 декабря СПАЛ обыграл на выезде «Парму» (1:0), а 11 числа сыграл вничью с «Палермо» (1:1). Оба матча прошли в рамках Серии B.
«Пиза»
«Пиза» давно идет без поражений в чемпионате Италии, часто чередуя победы и ничьи. Команда является одним из претендентов на повышение в классе и на данный момент занимает пятое место с 26 баллами. В матче с соперником из нижней части турнирной таблицы гостям важно будет как минимум не проиграть, а по возможности и увести победу, которая поможет как минимум закрепиться на своем месте.
17 декабря «Пиза» без особых проблем на своем поле разобралась с «Брешией» (3:0), а 11 числа сыграла вничью с «Фрозиноне» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит СПАЛ – 2.65
- Ничья – 3.1
- Победит «Пиза» – 2.85
Статистика
- СПАЛ смог победить всего в двух играх из последних десяти во всех турнирах
- Пять последних выездных матчей «Пизы» завершились ничейным результатом
- «Пиза» выиграла два из трех последних встреч со СПАЛ
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. «Пиза» очень часто играет вничью на выезде, а СПАЛ на своем поле также неохотно делится очками. Логичным результатом в этом противостоянии видится именно ничья.