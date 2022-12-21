Знаковые финалы ЧМ. Аргентина — Франция среди величайших игр в истории

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вчера, 21:11

Одним поворотным матчем больше.

1974. Германия – Нидерланды – 2:1

Самый важный финал в истории футбола? Проиграл новорожденный тотальный футбол, до сих пор современный, поэтому это победа идеи над результатом. Бразилия в 1970-м показала элементы игры будущего, но лишь в день поражения великого Кройфа от Беккенбауэра можно было констатировать, что родили новое, доступное каждому. Футбол без жесткой привязки игрока к зоне на поле стал применяться повсеместно. История спустя годы наградит Михелса за это титулом чемпиона Европы, но финал ЧМ -74 был за немцами. Тоже великими, ведь «Бавария» копировала «Аякс». Вдвоем переписали историю, причем отцу-основателю Михелсу тогда было всего 46 лет.

1950. Уругвай – Бразилия – 2:1

Технически не финал, но по смыслу — да. Первый после войны ЧМ провели с группами. Так совпало, что на стадионе «Маракана» сыграли два претендента на победу. Как сейчас Аргентина, в 1950-м Бразилия дышала футболом. После той игры малыш Пеле успокаивал расстроенного отца и обещал, что выиграет для него Кубок мира. Слово сдержал. В типографиях выбрасывали напечатанные передовицы о триумфе Бразилии. Оборона подставила вратаря, уругвайцы выиграли второй титул. Первый успех был более предсказуемым – сборная конца 20-х была мощнее, а вот на «Маракане» добавили фишку ЧМ – сенсации на разный вкус.

1998. Франция – Бразилия – 3:0

В знаковых финалах фавориты нередко рыдали. Бразильцы рассчитывали огорчить французов в Париже. Но поскольку перед финалом едва не умер Роналдо — у форварда остановилось сердце во время эпилептического припадка, то фаворита подкосили морально. Спонсоры выгнали Зубастика на поле, но вместо еще одного успеха «селесао» увидели триумф Зидана. Франция добавила себя в короткий список чемпионов к Уругваю, Италии, Германии, Бразилии и Аргентине. Англичан к великим пока не включаем, их победа была разовой акцией, вряд ли скоро повторится. Тогда как успех французов, ходивших вокруг да около, открыл путь испанцам в 2010-м и самим «трехцветным» на ЧМ -18.

1954. Германия – Венгрия – 3:2

Поскольку западные немцы влетели Пушкашу на турнире до этого, то в Берне в них мало кто верил. Но в этом случае футбольный матч перезапустил целую страну. Немцев не сумели по закону наказать за ужасные преступления Второй мировой, ведь по букве права пришлось бы казнить миллионы военных преступников, уподобляясь самим нацистам. План Маршалла накачал ФРГ деньгами, отстроив отдельные разбомбленные города с нуля. Но униженному собственной бездушностью народу не хватало Надежды. На восьмой минуте венгры вели 2:0, а дальше случилось чудо. К восемнадцатой минуте тотальный аутсайдер отыгрался, а в конце матча Ран принес викторию.

1986. Аргентина – ФРГ – 3:2

Этот финал знаковый, ведь Марадона показал, что значит тащить так, как не тащил никто до него. У Пеле, Беккенбауэра, Кройфа, Вальтера и Росси были команды, к которым относились с большим уважением, чем к той Аргентине. Зря, конечно, не была та прекрасная команда средней. Поменялся состав с 1978-го, остался на лавке один бывший капитан Пассарелла. И родилась легенда времен тотального телевидения. Диего своим слаломом против Англии и «рукой Бога» написал одну из главных историй ЧМ . Заодно это был последний до этого года по-настоящему яркий финал, где обе стороны могли выиграть не в серии пенальти.

1958. Бразилия – Швеция – 5:2

Аргентина и Бразилия проиграли свои первые финалы, такова завязка ЧМ . Но если «канарейки» вернулись за кубком спустя восемь лет, то аргентинцы ждали 48 лет. Впрочем, дело не только в реванше за прошлое. Бразилия – первая с головы до пят великая команда, выигравшая чемпионат мира. Уругвай в 1930-м был со слабыми местами, Италия в 1934-м не считалась фаворитом, лишь второй титул получили как команда, в которую верили. Но там был фашизм, судейская специфика. Уругвайцы и немцы пятидесятых не ровня Бразилии великого Висенте Феолы. Толстяк работал с командой легенд. Разгром шведов — отправная точка чемпионских «избранных», а еще день рождения первого мирового Короля — Пеле.

2022. Аргентина – Франция – 3:3

Ди Мария – человек с исключительной интуицией и завидной самоуверенностью. Анхель чувствовал, что выиграет у Франции, поэтому написал жене сообщение:

Я буду чемпионом мира, любимая. Это предопределено. Забью гол, как на «Маракане» и «Уэмбли». Приходи и наслаждайся завтрашним финалом, потому что мы станем чемпионами. Ведь мы и наши семьи заслуживаем этого.

Не обманул себя и жену. У Анхелито есть гол Италии на «Уэмбли» в Финалиссиме, когда Аргентина обыграла Манчини. Есть победный мяч Бразилии в финале Кубка Америки. Также в 2008 году Анхель забил единственный гол в финале Олимпиады против Нигерии, когда вместе с Месси взяли «золото». Финал в Катаре в целом получился роскошным, ведь столкнул эпохи. Прошлое с толикой настоящего – Лионель ведь выиграл.

И будущее в лице Мбаппе, Мусиалы, Беллингема, Альвареса, Сака и многих других молодых ребят. Не все могли сыграть в финале, но связь поколений чувствовалась. В отличие от финала ЧМ -1966, который был скандальным и результативным, но не являлся знаковым – англичане остались неудачниками крупных турниров, а проигравшие немцы пошли за новыми кубками, здесь увидели возрождение надежды.

Классический футбольный чемпионский народ снова верит в себя. У каждого свой любимый финал, кому и долгожданная победа Италии над Францией по пенальти, если болели за Буффона, Пирло и Тотти, будет яркой не только благодаря звездочкам в глазах Матерацци. Но без оговорок канонических финалов теперь семь. Также это первый великий финал 21 века, хотя до восьмидесятой минуты казалось иначе.

Думали, что матч получается проходным. Спасибо Отаменди и Мбаппе, повеселили публику и повлияли на восприятие спорта в мире. Такой финал поглотил Северную и Южную Америку, не оставил равнодушными Азию и Африку. Весь мир был у экранов, а фото Месси с кубком побило рекорд фото куриного яйца. И нет, Лионель не злорадствует над Роналду, а просто счастлив.