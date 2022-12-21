«Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Райо Вальекано», который состоится 29 декабря 2022 года
«Жирона»
«Жирондинцы» на текущий момент занимают тринадцатое место в испанской Ла Лиге. Предлагаем освежить в памяти результаты футбольных поединков «бело-красных» за последнее время. Перед матчем 15-го тура «Жирона» провела четыре товарищеских встречи. С минимальным счётом был повержен бельгийский клуб «Стандард». «Жирондинцы» одержали победу над французской «Ниццой». Ничейным исходом завершилась игра с «Осасуной».
«Небесно-голубым» из Манчестера «Жирона» проиграла со счётом 0:2.
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» после четырнадцати туров Примеры находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Рассмотрим четыре товарищеских матча, которые команда успела провести перед футбольным поединком с «жирондинцами». «Фенербахче» выиграл у «Райо Вальекано» с разницей в пару мячей. С минимальным счётом «пчёлы» одержали победу над «Галатасараем». Ничейным исходом завершился футбольный поединок с «Реал Сосьедадом».
«Чёрно-белым» из Ньюкасла со счётом 1:2 «пчёлы» уступили.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 2.38
- Ничья – 3.15
- Победит «Райо Вальекано» – 3.00
- Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время
- «Жирондинцы» потерпели одно поражение в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «пчёлы» проиграли в двух играх.
Прогноз
В двух крайних личных встречах «Райо Вальекано» оказывался сильнее «Жироны». Доверимся статистике при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.00 на победу «пчёл».