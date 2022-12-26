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Агент Бензема раскритиковал Дешама за исключение Карима из состава сборной

вчера, 22:27

Агент нападающего сборной Франции Карима Бензема Карим Джазири предоставил доказательство того, что футболист мог принять участие в плей-офф ЧМ-2022.

Джазири загрузил в свои социальные сети изображения травмы Бензема после тестов, которые игрок прошёл в Катаре. Агент написал сообщение, в котором сделал намёк на главного тренера французской команды Дидье Дешама:

Я сначала проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема был готов сыграть в 1/8 финала. Почему его так быстро исключили из состава?

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:25
Поздняк метаться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:43
Понятно, что для агента хорошо было бы, если бы Бензема сыграл в финале.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:50, ред.
Сборная Франции могла выиграть этот ЧМ и вовсе без Дешама. Команда напичкана звёздами, а играла крайне не организовано и трусливо из за установок тренера. Бензема хорош в важных матчах, нужно было ему дать шанс.
протон
протон
сегодня в 00:23
Сразу после того, как он травмировался, он вернулся в Мадрид. Врачи провели обследование и диагностировали то, что он мог сыграть за Францию уже в заключительном матче группового этапа. 30 минут сыграл, потому что товарищеские матчи, которые проводил Мадриду длились по 60 минут. Два тайма по 30. Причина тут в отношении Бензема и Дешама.
протон
протон
сегодня в 00:10, ред.
Дешам показывает отличные результаты со сборной, для примера у Германии состав очень сильный а результаты нулевые. Я думаю он имеет право вызывать кого хочет. Скандалы не нужны Франции, мне кажется Дешаму пора дать подробное интервью и поставить точку в этом.
Если отцепляешь обладателя ЗМ - выйди и скажи как есть - да, игрок хороший, но мне не доходит, не беру. Все. И никто не будет набрасывать на вентилятор, тем более, если показываешь результат.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Дешам 8, пора менять его, он уже пересидел на своем месте
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:47
Пройдет месяц и все устаканится, даже не все опять будут орать что Месси возьмет ЗМ наверное, ты главное спи дальше
Capral
Capral
вчера в 22:43
Бензема конечно нешуточно мог усилить Францию. Не знаю всех тонкостей их отношений, но такими игроками надо дорожить. В Дешама, никогда не верил.
Гость
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