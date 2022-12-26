Агент Бензема раскритиковал Дешама за исключение Карима из состава сборной

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вчера, 22:27

Агент нападающего сборной Франции Карим Джазири предоставил доказательство того, что футболист мог принять участие в плей-офф ЧМ -2022.

Джазири загрузил в свои социальные сети изображения травмы Бензема после тестов, которые игрок прошёл в Катаре. Агент написал сообщение, в котором сделал намёк на главного тренера французской команды :