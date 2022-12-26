Агент Бензема раскритиковал Дешама за исключение Карима из состава сборной

Агент нападающего сборной Франции Карима Бензема Карим Джазири предоставил доказательство того, что футболист мог принять участие в плей-офф ЧМ-2022.
Джазири загрузил в свои социальные сети изображения травмы Бензема после тестов, которые игрок прошёл в Катаре. Агент написал сообщение, в котором сделал намёк на главного тренера французской команды Дидье Дешама:
Я сначала проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили, что Бензема был готов сыграть в 1/8 финала. Почему его так быстро исключили из состава?
Если отцепляешь обладателя ЗМ - выйди и скажи как есть - да, игрок хороший, но мне не доходит, не беру. Все. И никто не будет набрасывать на вентилятор, тем более, если показываешь результат.
Если отцепляешь обладателя ЗМ - выйди и скажи как есть - да, игрок хороший, но мне не доходит, не беру. Все. И никто не будет набрасывать на вентилятор, тем более, если показываешь результат.