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Арнаутович: «Мой трансфер в МЮ сорвался из-за Погба»

сегодня, 18:24

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал, что в 2016 году Жозе Моуриньо хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед», однако трансфер не состоялся из-за перехода Поля Погба из «Ювентуса» за 107 млн долларов. Тогда Арнаутович выступал за «Вест Хэм», а вместе с Моуриньо австриец работал в «Интере» в сезоне 2009/2010.

Моуриньо хотел подписать меня в МЮ, когда я выступал за «Вест Хэм». Тогда он спросил, какая моя трансферная стоимость. Я удивился в ответ, что он всё ещё хотел подписать меня. Однако «Манчестер Юнайтед» купил Поля Погба, и у них не было достаточно средств, чтобы осуществить мой трансфер.

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