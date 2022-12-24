Арнаутович: «Мой трансфер в МЮ сорвался из-за Погба»

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сегодня, 18:24

Нападающий «Болоньи» рассказал, что в 2016 году хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед», однако трансфер не состоялся из-за перехода из «Ювентуса» за 107 млн долларов. Тогда Арнаутович выступал за «Вест Хэм», а вместе с Моуриньо австриец работал в «Интере» в сезоне 2009/2010.