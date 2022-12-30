Без работы сидят 6 тренеров с опытом в РПЛ. Двое возглавляли ЦСКА, ещё один доходил до 1/2 финала Кубка России

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вчера, 21:56

«Краснодар» и так ищет наставника.

До окончания сезона у клубов Российской Премьер-Лиги будет достаточно возможностей провести рокировку на тренерском мостике. «Краснодар», судя по слухам, готов взять вместо Александра Сторожука иностранного специалиста. Но свободные наставники с опытом работы на высшем уровне есть и в России.

Вадим Гаранин

История наставника феноменальна – за год он из Второй лиги проскочил в РПЛ . В конце 2021 года он возглавил «Енисей», который к тому моменту смог выбраться со дна турнирной таблицы. За одни сборы специалист успел кардинально изменить стилистику команды. Как итог, «красно-синие» забрались в топ-5, а в Кубке России в яркой манере разобрались с «Локомотивом», «Рубином», не стали подстраиваться под «Спартак». От «красно-белых» и вылетели на стадии 1/2 финала.

Летом на Вадима обратили внимание боссы «Сочи». У южан только прервалось сотрудничество с тренером, который принес им серебро чемпионата России. Надо было начинать выстраивать команду с новым наставником и новыми идеями. Проблема была в том, что, приведя нового специалиста, клуб не помог ему усилением. Летом сочинцы остались без двух лидеров – Матео Кассьерра и Родригао отправились в «Зенит». До этого коллектив покинул Ивелин Попов, который тоже вносил свой вклад в атакующие действия.

Пришедший Владислав Сарвели испытывал проблемы с реализацией, для выстраивания новой концепции Вадиму не дали достаточно времени – уволили по итогам первой части сезона, которую «Сочи» завершил на девятом месте.

Кандидат на пост главного тренера неплохой – если клуб может гарантировать ему время и доверие. По последним сообщениям, этим клубом снова станет «Енисей».

Сергей Юран

Экс-наставник «Химок» активно говорит, что начнет работу в новой команде после Нового года, но слухов о переговорах попросту нет. Это может быть странно – специалист отлично зарекомендовал себя как кризис-менеджера. «Химки» под его руководством прошлой весной смогли выбраться из зоны прямого вылета и обыграть « СКА -Хабаровск» в стыках.

Да и начало текущего чемпионата для подопечных Сергея Юрана выдалось отличным – по итогам четырех туров химчане довольствовались ничьей с «Зенитом», семью очками и седьмым местом.

Загвоздка в том, что спроса на специалиста нет – в последнее время больше всего он был нужен «Химкам», а за их пределами не добивался успеха.

Леонид Слуцкий

Недавно ушедший из «Рубина» наставник вряд ли вернется к работе так скоро – период в казанском клубе оказался слишком богат на негатив. Тут и массовый исход легионеров, и слабая игра, и вылет в Первую лигу, и хейт болельщиков. Не говоря уж о том, что, усилившись больше всех в чемпионате, «Рубин» со скрипом закрепился в топ-3.

Последнее место работы и правда вызвало большие вопросы к Леониду, но они не обнуляют чемпионский опыт с ЦСКА , европейское турне в Чемпионшип к «Халлу» и в чемпионат Нидерландов к «Витессу».

Игорь Шалимов

53-летний тренер объективно оценивает свои возможности и успел трезво проанализировать период работы в «Урале». Ему удалось вытащить «шмелей» в безопасную зону к концу предыдущего сезона. И за провал в первых турах нынешнего на нем лишь часть вины. Селекционеры качественно усилились уже с новым наставником, а сам Шалимов не получил ни Ранджеловича, ни Влута, ни Газинского (сегодняшних лидеров команды).

При этом Игорь не обдумал план на случай, если Олег Шатов не сохранит набранную форму (он в итоге травмировался), а Юрий Железнов не станет стабильным игроком основы. При этом условному «Факелу» специалист был бы полезен – он отлично отталкивается от сильных сторон подбора исполнителей и грамотно выстраивает игру.

Олег Василенко

Экс-главный тренер «Факела» был важной частью сплоченных воронежцев – команда, недавно поднявшаяся из Первой лиги все свои очки добывала характером и наглостью. Побед при Олеге клуб в Премьер-Лиге не одержал, а поражения от «Спартака» и «Пари Нижнего Новгорода» привели к отставке – для сохранения прописки в РПЛ нужно больше, чем просто ничьи.

Уже после ухода Василенко «Факел» выдал шестиматчевую серию без поражений в чемпионате (и с одной победой). Специалисту остается ждать, пока кто-то из аутсайдеров Премьер-лиги или клубов второго дивизиона решит уволить главного тренера. В текущей ситуации вакантных мест крайне мало – «Химки» могут решиться на очередную отставку, но Гогниев все-таки поехал с командой на сборы, да и, судя по инсайдам, усиляться клуб будет под действующего тренера.

Рулевой нужен и «Пари Нижнему Новгороду» — боссы отпустили Михаила Галактионова. Здесь проблема в том, что непонятна стилистика Василенко – нижегородцы Галактионова брали из расчета, что тот будет задействовать молодежь и играть смело. С Олегом таких гарантий нет.

Алексей Березуцкий

Рано многолетний лидер ЦСКА решил попробовать себя в качестве наставника топ-клуба – даже Хави перед возвращением в «Барселону» набирался опыта в «Аль-Садде», а Сергей Игнашевич бороздит просторы Первой лиги.

«Армейцы» при Березуцком блеснули ровно на один момент – когда пришедшие Гбамен, Медина, Языджи и Карраскаль были в хорошей форме. Тогда Алексею оказалось достаточно найти им позицию на поле – и красно-синие выдали шестиматчевую серию без поражений.

Теперь специалисту требуется окунуться в рутину – прежде чем идти в топ-клуб, надо сформировать свою философию и проверить ее на практике. Для этого и середняки прекрасно подойдут.