Бердыев может в третий раз возглавить «Рубин»

Новое руководство «Рубина» хочет пригласить в клуб Курбана Бердыева.
70-летний специалист уже приступил к работе в «Сочи», где занимается вопросами трансферной политики и подготовкой к зимним сборам. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева, однако официальные ресурсы команды не объявляли о сменах на тренерском мостике. Работа с сочинцами усложняет потенциальное приглашение специалиста в «Рубин», однако казанский клуб работает над этим вопросом.
В 2023 году «Рубин» вернётся под управление республики Татарстан. Бердыев тренировал казанскую команду с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.
Конкуренты не хотят видеть его в РПЛ прекрасно понимая, что могут лишиться "куска" хлеба. Хотя казалось бы, что ЛЧ не светит им, но они на что-то надеятся). А вдруг?). Вдруг все вернётся. Он был им конкурентом в чемпионские годы, мешался под ногами за место под солнцем потом. Далее Ростов, то же самое.
Так что всегда найдутся "опричники", чтобы навести тень на тренера. Так было все годы. А по факту никто и мезинца не стоит, чтобы стоять с КББ. Ни в быту, ни в работе тренера. Это был последний тренер в РПЛ, кто наводил шорох в еврокубках. Другие пусть гордятся Бней Игудой, польским, венгерским, азербайджанским и др. "топами".
Конкуренты не хотят видеть его в РПЛ прекрасно понимая, что могут лишиться "куска" хлеба. Хотя казалось бы, что ЛЧ не светит им, но они на что-то надеятся). А вдруг?). Вдруг все вернётся. Он был им конкурентом в чемпионские годы, мешался под ногами за место под солнцем потом. Далее Ростов, то же самое.
Так что всегда найдутся "опричники", чтобы навести тень на тренера. Так было все годы. А по факту никто и мезинца не стоит, чтобы стоять с КББ. Ни в быту, ни в работе тренера. Это был последний тренер в РПЛ, кто наводил шорох в еврокубках. Другие пусть гордятся Бней Игудой, польским, венгерским, азербайджанским и др. "топами".