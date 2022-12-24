Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

Бердыев может в третий раз возглавить «Рубин»

сегодня, 17:12

Новое руководство «Рубина» хочет пригласить в клуб Курбана Бердыева.

70-летний специалист уже приступил к работе в «Сочи», где занимается вопросами трансферной политики и подготовкой к зимним сборам. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева, однако официальные ресурсы команды не объявляли о сменах на тренерском мостике. Работа с сочинцами усложняет потенциальное приглашение специалиста в «Рубин», однако казанский клуб работает над этим вопросом.

В 2023 году «Рубин» вернётся под управление республики Татарстан. Бердыев тренировал казанскую команду с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Пари НН» ведёт переговоры с Бушмановым о назначении главным тренером
Вчера, 15:39
«Краснодар» может возглавить серб Ивич. Клуб сделал официальное предложение
Вчера, 15:32
СлухиМногие болельщики «Рубина» против того, чтобы Юран возглавил команду
22 декабря
Президент тульского «Арсенала» прокомментировал будущее Кононова
21 декабря
Игорь Черевченко сообщил, что ведёт переговоры с зарубежными клубами
21 декабря
СлухиЮран может стать главным тренером «Рубина»
19 декабря
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:48
А зачем Курбану от Ротенберга уходить....???
Деньги , море и хороший стадион....)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:01
Бердыев когда то тащил Рубин из фнл до европейских арен лиги чемпионов и с ним поступили не хорошо. Если он снова будет в Рубине не будет как раньше тренировать учитывая что его снова кинуть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:45
Возвращайте Шаронова, а с КББ хватит этого болота.
Конкуренты не хотят видеть его в РПЛ прекрасно понимая, что могут лишиться "куска" хлеба. Хотя казалось бы, что ЛЧ не светит им, но они на что-то надеятся). А вдруг?). Вдруг все вернётся. Он был им конкурентом в чемпионские годы, мешался под ногами за место под солнцем потом. Далее Ростов, то же самое.
Так что всегда найдутся "опричники", чтобы навести тень на тренера. Так было все годы. А по факту никто и мезинца не стоит, чтобы стоять с КББ. Ни в быту, ни в работе тренера. Это был последний тренер в РПЛ, кто наводил шорох в еврокубках. Другие пусть гордятся Бней Игудой, польским, венгерским, азербайджанским и др. "топами".
zooveterinar
zooveterinar ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 18:07
Не пойму,он в Сочи или Рубине?!!! Что в семьдесят лет может быть положительное!??
minai
minai
сегодня в 18:02
Не в третий раз, а во второй. И не Бердыев, а Слуцкий.
adekvat
adekvat
сегодня в 18:00
Думаю не стоит. Уходя уходи.
Пепс
Пепс
сегодня в 17:54
Поглядим....вообще нужен молодой, дерзкий... Юран бы кстати наверно подошел б. Курбану Бекиевичу при всем уважении, наверно нет уже... Хотя ван Гал на ЧМ ниче так голландцев заводил, даж аргентинцев завел 😀😀😀😀😀😀
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 17:53
И увидим снова трёхэтажный автобус, просмотр игр которого вызывает рвотные позывы. Гыгыгы
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 17:51
    Devjatiy
    Devjatiy
    сегодня в 17:50
    Только радости от этого мало у кого есть.
    Любoмир
    Любoмир
    сегодня в 17:48
    Думаю, что это невозможно по многим причинам....и в том числе финансовых...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 17:43
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 17:40
      Эх, Анатолий, смотрю, не любите Вы Курбана, ох не любите...
      Capral
      Capral
      сегодня в 17:39
      Это всё формальности. Объявить о смене ТШ можно всегда.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 17:38
      Татарстан хочет в третий раз наступить на одни и те же грабли. В таком возрасте люди не переделываются. Старина Курбан привык быть баем, т.е. хозяином всего и, в первую очередь, денег, т.е. распоряжаться ими. Вряд ли и в Сочи, и , тем более в Казани пойдут на это
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 17:37
      Наивные дети. После всего, что было. 9 лет жизни отняты. Нет.
      shur
      shur
      сегодня в 17:32
      ...а почему бы и нет, удачи!
      pomor45
      pomor45
      сегодня в 17:23
      Бог троицу любит.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       