Бердыев может в третий раз возглавить «Рубин»

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сегодня, 17:12

Новое руководство «Рубина» хочет пригласить в клуб .

70-летний специалист уже приступил к работе в «Сочи», где занимается вопросами трансферной политики и подготовкой к зимним сборам. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева, однако официальные ресурсы команды не объявляли о сменах на тренерском мостике. Работа с сочинцами усложняет потенциальное приглашение специалиста в «Рубин», однако казанский клуб работает над этим вопросом.

В 2023 году «Рубин» вернётся под управление республики Татарстан. Бердыев тренировал казанскую команду с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.