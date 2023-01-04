Головин и Миранчук с голами, а Кокорин заиграл на Кипре. Следим за российскими легионерами в Европе

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вчера, 23:11

Оздоев снова ждёт Дзюбу в гости.

Александр Головин («Монако»)

Самый сильный российский легионер попал в символическую сборную французского тура. Учитывая, что там много героев «Ланса», который нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, это классное достижение. Александр хорошо отдохнул зимой. Ушел на перерыв в приличной форме – с голами и умными передачами. Поскольку в «Монако» решили в этот раз не менять тренеров раз в полгода, то Головин за год сработался с Клеманом.

Хавбека можно назвать главным футболистом «монегасков» в Лиге 1. Голевая передача вместе с дублем 17-летнего Бен Сегира помогли «Монако» одержать первую победу после паузы, а затем удар Александра принес три очка против «Бреста». Головин создал четыре момента для напарников, так держать.

Александр Кокорин («Арис»)

Знаем, что Кокорин – один из любимчиков читателей, так уж исторически сложилось. Но сейчас нет поводов ерничать, ведь Александр нашел место, где ему комфортно. И клуб, который готов выдать ему место на поле. Совсем не удивляет, что класса Кокорина хватает для игры за «Арис» — четвертую команду чемпионата Кипра, которая не потеряла пока шансы на второе место. Его делят «Пафос» и «Ларнака». Кокорин работает без пафоса, забил 4 гола в 10 матчах. И хотя выносливости на полные матчи не всегда хватает, заметно выросли шансы на разрыв контракта с «Фиорентиной» и переход в «Арис» свободным агентом. Возможно, найдет себе уютное местечко после неудачи в Серии А.

Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк»)

Президент Турции любит приврать, что был хорошим футболистом в молодости, его якобы пытался завербовать «Фенербахче». В стране настолько любят футбол, что лидеру нужно придумывать такие детали биографии. А вот Магомеду не стоит врать, что он профессионал. Попал в благодатный для ветерана край. Дзюба с первой попытки в Турции не заиграл, хотя может предпринять вторую, а вот Оздоев показывает толковый футбол в составе середняка чемпионата. У Магомеда могло быть больше результативных действий, но раз выходит в основе на позиции, близкой главному тренеру Андреа Пирло, то справляется. Итальянский чемпион мира неплохо «грузит» команду физически. Возможно, в 2023 году будут играть успешнее.

Станислав Крицюк («Жил Висенте»)

Крицюк вернулся в знакомую ему Португалию в третий раз в карьере. Во второй раз стал игроком «Жил Висенте». Поначалу пришлось потерпеть конкуренцию, но Станислав теперь основной голкипер борца за выживание. Учитывая, что вратарь знаменит умением поймать кураж, от его действий зависит судьба целого клуба. Частенько вступал в игру, хотя провел лишь пять матчей – 20 сейвов. Дважды завоевал «сухари», что для голкипера аутсайдера отличный результат. А вот коллега ветерана вратарь Иван Злобин пока не является основным в команде «Фамаликау», которая конкурирует с «Жил Висенте» в борьбе за спасение.

Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль Беэр-Шева»)

Отправился туда, откуда приезжает новый тренер «Краснодара». Шапи сложно работать стабильно. Не задержался в Турции, отправился в Израиль. Старается попадать в основу, но уже запомнился промахом с пенальти против лидеров из «Маккаби» Хайфа. Клуб Шапи идет на третьем месте, заметно опережая преследователей. Будут воевать за вторую строчку с бывшей командой Ивича – «Маккаби» Тель-Авив. Желаем Сулейманову показывать взрослый футбол. Ему исполнилось всего 23 года, еще может заиграть в РПЛ .

Федор Кудряшов («Антальяспор»)

Российские футболисты разбросаны по всей зоне УЕФА . Кудряшов, невзирая на солидный футбольный возраст, выходит за «Антальяспор». Федор — основной центральный защитник аутсайдера и соседа «Фатиха» Оздоева в турнирной таблице. Нойштедтера можно найти в Бельгии, выступает за «Вестерло». Иван Коновалов, бывший голкипер «Рубина», оказался в прошлом году в Шотландии, где получает практику в составе «Ливингстона». Лодыгин сидит в запасе в «Панатинаикосе». Форвард Онугха выступал в той же лиге, что Сулейманов – чемпионате Израиля, но не задержится надолго. Также надолго не хватило везения Черышева. К сожалению, у Дениса снова травма, теперь в составе «Венеции». В Серии В проводили туры во время ЧМ , но без вингера из России.

Алексей Миранчук («Торино»)

«Верона» — последняя команда Серии А, но грамотно использовала паузу в чемпионате. В Турине у них получилось навязать борьбу команде Миранчука. Алексей вышел в основе, его команда первой пропустила, пришлось спасаться от поражения. На счету атакующего хавбека симпатичный гол, но камбэк с горьким привкусом. Играли дома против аутсайдера, успели вернуться футболисты, сыгравшие в Катаре – сербы Милинкович-Савич, Лукич и Радоньич, хорват Влашич, вышедший на острие. По именам у Юрича классная команда, но пока неудач хватает. Миранчук доволен, что в основе, в отличие от времен в Бергамо, но его «Торино» может работать лучше.