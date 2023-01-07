«Атлетико» теперь работает на «Реал». В Испании чемпионский экзамен для Хави

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вчера, 21:56

Симеоне и Анчелотти нужно, чтобы «Барселона» уступила.

О делах «Атлетико»

- У Симеоне три свежих чемпиона мира к двум, которые были раньше – Лемару и Гризманну. Молина и Корреа не были ключевыми в Катаре, но де Пауль стал тенью Месси. Вот только у аргентинского наставника вся тройка пока не играла сказочно. Возможно, пригодится новый победный опыт. Немного в мире клубов, где 5 чемпионов мира, для морали это важный нюанс.

- Первый матч после паузы провели нервно. Удаление у соперника продолжилось красной карточкой для игрока «Атлетико». Дальше Фелиш после паса Гризманна, а затем Мората после ассиста того же француза обеспечили преимущество над «Эльче». Важные три очка, «матрасники» идут без поражений в домашних матчах с сентября, когда уступили в дерби «Реалу».

- Какой футбол покажет после ЧМ Гризманн? Симеоне бросил его в бой, Антуан играл даже в Кубке Испании. Диего одолжит находки Дешама. Гризманн продолжит играть по всему полю, как в новом матче Примеры. Совершил 71 касание, нанес четыре удара, создал четыре момента. Не нужно объяснять, насколько Антуану важно показать именно «Барселоне», где раки зимуют — из-за бывшего клуба сидел на лавке в первой части сезона.

- У «Атлетико» есть футболисты, знававшие лучшие времена, вроде Витселя, Хименеса, Облака и Льоренте. Но любой – от Коке до юного центрального хавбека Барриоса, четко понимает задачи Симеоне. «Матрасники» не перешли на уровень победителя Лиги чемпионов, впервые за много лет вылетели из еврокубков зимой, даже Лигу Европы по привычке не покорят. Но принцип, что соперник не уходит с поля без синяков на ногах, усвоили давно.

- Могут сохранить «3-4-2-1», хотя и «3-5-2» дарует тактические баллы. Главный тренер может разменять Фелиша на хавбека. Разговоры о будущем Жоау подтолкнули португальца работать на пределе, забил в последнем матче. Карраско и Льоренте готовы закрывать фланги, а Витсель не раз играл в центре обороны. Савич, Регилон и де Пауль под вопросом из-за мелких травм.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-4-2-1): Облак – Рейнилдо, Витсель, Хименес – Льоренте, Коке, Кондогбиа (Барриос), Карраско – Гризманн, Фелиш – Мората.

О делах «Барселоны»

- «Барселоне» помешают судьи? Матеу Лаос наследил карточками не только в поединке Аргентины и Нидерландов. После дерби Барселоны судачат, что арбитр завершит карьеру. Как с цепи сорвался, в трех последних матчах показал 31 желтую и 4 красные карточки. Футболисты «Барселоны» критиковали его работу после ничьей с «Эспаньолом». Каталонцы потеряли очки, а дерби заканчивали десять на десять.

- У «сине-гранатовых» не все играли в финале, как Кунде и Дембеле, зато у испанцев причина согнать злость – Бускетс, Педри, Гави и Бальде мечтали выступить в Катаре лучше. Как и Альба, но Жорди не сыграет против «Атлетико» после удаления в дерби. Впрочем, Хави грех жаловаться на состав, собрали футболистов, невзирая на долги и кредиты.

- Гол против «Эспаньола» придумали центральные защитники. Левандовски сыграл, а теперь отсидит три матча за старое удаление. Каталонцы не стали подавать апелляцию на апелляцию. Решили, что раньше сядет на трибуны – раньше выйдет на поле. Без поляка атака будет легковесной. Торрес не дарит такой же объем силовой борьбы.

- «Барселона» доминировала в дерби, но «Атлетико» — соперник иного класса, который привык держаться в защите, умеет выйти в атаку. А Фати, Рафинье, Педри и Гави не хватает опыта и «веса», чтобы владение и точные пасы легко конвертировались в голы пачками. В мадридской игре важно, кто будет успешнее на подборах и победит в единоборствах.

- Хави всюду ищет. Бальде – наследник Альбы, Кунде – отсылка к Пуйолю, игравшему справа и в центре. Де Йонг готов отскакивать в оборону при построении атак, как Бускетс раньше. Дембеле и Рафинья – основные опции на флангах в атаке, хотя помним о глубине состава. В кубковой перестрелке с «Интерсити» пропустили трижды от одного игрока, а забили четырежды. Открыл счет Араухо, а закрыл Фати. Тоже ждёт своего шанса.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Педри, Де Йонг, Гави – Дембеле, Торрес (Депай), Фати (Рафинья).

Цифры противостояния

- «Атлетико» проиграл всего 1 из 5 последних домашних матчей против «Барселоны». И добавление выездных поединков не сильно улучшает настроение Хави. В семи последних матчах во всех турнирах у «матрасников» 3 победы, 2 поражения и 2 мировые. Неплохие результаты, коса находит на камень.

- У Симеоне не такая надежная оборона, как раньше. Забили 4 мяча в двух последних играх «Барселоне», но столько же пропустили. Облак ошибался, Мадридцы на 7-м месте в Ла Лиге по xGA – качеству шансов соперников, а каталонцы на первом. Облак пропустил 11 мячей, а его коллега лишь 6.

- Еще один сюжетный слой игры – турнирные задачи «Атлетико». У них проблемы с результативностью, разница мячей +9 (у «Барселоны» +28). «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Бетис» рядом, всем хочется в Лигу чемпионов, пока «Севилья» в зоне вылета. «Матрасникам» крайне нужны очки в воскресенье.

- Главное число в Ла Лиге – 38. С таким показателем подошли лидеры Анчелотти и Хави к новому туру. «Атлетико» побеждает «Барселону» – «Реал» сохраняет паритет, ведь сам уступил. Побеждает «Барселона» – отрывается на три пункта. Ничья тоже выгодна Анчелотти, но Симеоне сам хочет большего, 8 осечек после 16 туров его не устроят.

Прогноз «Соккер.ру»: Бой ожидается знатный. «Обе забьют» — консервативный прогноз, ничья – логичный. Допускаем, что Симеоне не проиграет. А Хави важно не занервничать: если проиграет в Мадриде, то это ударит по чемпионским амбициям.