«Спартак» не хочет быть чемпионом РПЛ. «Красно-белые» приглашают хавбека худшей обороны ЧМ-2022

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вчера, 14:47

Абаскалю нужно отказываться, когда предлагают средних игроков.

«Спартак» зовет чемпиона мира

Максимович словно сборная Сербии. Таланты там есть всегда, но это вечные неудачники крупных турниров. Некогда успешная югославская команда полагалась на людей разных национальностей. Хорваты, как показывают последние двадцать пять лет на ЧМ , обладают медальным спокойствием, которого нет у их соседей. Бойцовских качеств мало.

Но «Спартак» идет за парнем, чья команда была последней в группе на ЧМ . На дворе не 2015 год, когда в Новой Зеландии провели молодежный чемпионат мира. В финале, обыграв по пути в плей-офф венгров, американцев и малийцев, оказалась сборная Сербии. Команда Пауновича – экс-игрока «Атлетико», встретила в решающей игре невзрачную Бразилию с Жезусом.

У сербов больше знакомых имен. Играли Райкович, Велькович, Живкович, Сергей Милинкович-Савич и Максимович. Неманья на 118-й минуте овертайма вывалился на ворота бразильцев и принес «золото». А теперь назовем еще двух чемпионов мира – Гайич и Зделар. Но разве ЦСКА получил в их лице новых Фернандеса и Еременко? С Максимовичем те же сомнения.

Не все Неманьи – Видичи. Не все сербы приносили пользу в РПЛ . А если оценивать конкретно участника ЧМ -2022, то видим пахаря без изюминки. Проблемы с решениями на скорости, позиционные ошибки, банальные передачи без продвижения мяча вперед. Нельзя компенсировать отсутствие конкретики желанием. Максимович явно не старший Энцо Фернандес.

Попал в «Валенсию» из «Астаны»

Максимовичу 27 лет, но он ни дня в жизни не играл за взрослые сербские клубы. После школы «Црвены Звезды» попал в академию «Вероны». Затем оказался в словенском клубе «Домжале». Там его высмотрели скауты молодежной сборной. Но после победного гола в финале хавбека не забрали в топ-5. Неманья поехал заработать в «Астану», дважды став там чемпионом.

Его заметила «Валенсия». Но не та, которая играла в финалах Лиги чемпионов, а безалаберная, под управлением футбольного садиста Питера Лима и семейки. Миллиардер не навел порядок, плетутся на десятом месте в Примере. Максимович не закрепился даже в середняке и ушел в состав аутсайдера. «Хетафе» надеялся, что серб будет играть ярче, но не вышло.

Команда Неманьи на пятнадцатой строчке в чемпионате, а у него нет должного количества успешных матчей. Хавбек восьмой по отборам в составе «Хетафе», восьмой по перехватам. Созидает еще хуже. В лучшем случае один момент на 3-4 игры. Точный пас Милинковичу-Савичу отдаст, как и Зобнину в Москве, но что этот футболист может дать команде Абаскаля?

Максимович не прибавляет. Он выносливый, но толку от выходов на поле без отборов, перехватов и атакующих действий. Сборная Сербии на ЧМ -2022 была худшей в защите, а ведь располагала более сильными исполнителями, чем Коста-Рика, а по среднему качеству моментов соперников за игру оказалась рядом с командой Кейлора Наваса – на самом дне по обороне.

Быть в чем-то ниже Катара – звоночек. Тренер доверился Максимовичу в решающем матче против Камеруна, но Неманья за полтора часа не показал вообще ничего полезного, а его команда упустила верную победу. Можно рассказать о стараниях, но за «Хетафе» конкретно в этом сезоне у него плохая статистика во всем, кроме точности пасов. Неманья – средний игрок.

Лучше прокачивать молодых ребят

Если бы Максимович раскрылся, то сейчас его бы звали в «Севилью», а не в «Спартак». «Валенсия» в прошлом поставила «клаусулу» в 100 млн евро, а отдала хавбека в «Хетафе» за 10 млн евро плюс 30 % от будущего трансфера. «Спартаку» его не отдадут за копейки, а Испанию игрок не покинет без увеличения зарплаты, но при этом играет за пятнадцатую команду испанского чемпионата.

Игрок с опытом Максимовича может выдать парочку приличных матчей за «Спартак» против медленного соперника. Возможно, Абаскаль считает, что в команде не хватает «дедов». Ребров в руководстве, Жиго уехал, Промес не про управление гневом. Грандиозная драка в матче против «Зенита» показала, что «Спартак» не всегда умеет себя контролировать.

К тому же, не было контроля опорной зоны с Умяровым. Особенно после того, как Мозес вылетел, а Мартинс усилил лазарет. Зобнин, как обычно, активно перемещался по полю, но Литвинов и Денисов играли в линии защиты, а Умяров и Игнатов чаще играли на балалайках для оркестра людей без слуха. «Спартаку» нужен новый Фернандо, а не новый Хендрикс.

Игровые показатели у Максимовича, к слову, как у голландца, из-за которого они потеряли деньги и очки. Напомним, что рядом снова бродит Трабукки, а пару месяцев назад в клуб пришел спорный спортивный директор Пол Эшуорт, который раньше работал в Казахстане. С Неманьей англичанин в «Астане» лично не пересекался, но у них точно есть общие знакомые.

Игрок с радостью поедет в Москву, ведь «Спартак» щедрее, чем «Хетафе». Абаскаль ищет опытного опорного хавбека, поэтому парня из основы сборной Сербии, конечно же, поначалу поставят на поле. Но обеспечит ли Неманья разницу в классе с тем, что было до него? Ни в чемпионате Испании, ни в сборной Сербии опорный полузащитник не показал ничего, что выделяло бы его из толпы.

Неманья не играет в стиле Абаскаля

«Хетафе» – специфическая команда, играющая без мяча. «Спартак» вечно на мяче, то есть Максимовичу нужно быть внимательным и созидать, а это не его достоинства. «Красно-белые» хотят снова наступить на сербские грабли, хотя лучше бы выдумали тонкий ход или верили в местных ребят. Максимович опытнее, чем Литвинов, но вряд ли намного стабильнее.

Оставим шанс на чудо. Вдруг Неманья фантастически волевой. Может, ему вдруг идеально подойдет именно футбол Абаскаля, разыграется в 27 лет. Но опыт показывает, что здоровый скептицизм, если в РПЛ тянут недешевых, невзрачных, некогда талантливых и уже немолодых игроков, вроде Максимовича и Хендрикса, подходит для стартовой оценки лучше, чем писк радости.

Когда «Спартак» полагается на трансферное чудо, то чемпионом обычно становится «Зенит». Если представить, что Мартинс и Мозес в основе рядом с Зобниным, а Умяров, Пруцев, Литвинов и Денисов на подхвате, то Максимович один из многих. Покупка немолодого легионера на скамейку – сомнительный шаг, но вполне в стиле Эшуорта и «Спартака».

Может, лучше Мевле замену найти? «Спартак» поменял владельцев (поменял ведь?), но снова посредники, директора и ставка на человека, который может выбросить нескольких молодых россиян, но не заиграет, как голландец Хендрикс. Максимович круче, но это не Барриос, который вернул «Зениту» титул вместе с другими изначально сильными легионерами.