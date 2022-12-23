Потеря Жезуса и плотный график. Пора испытаний для «Арсенала»

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вчера, 23:37

«Канониры» не считаются фаворитами в АПЛ , несмотря на лидерство.

Жизнь постепенно возвращается к клубному футболу. И одной из главных интриг английского сезона остается вопрос о сохранении «Арсеналом» лидерства в Премьер-Лиге. Сохранит ли свой пятиочковый отрыв клуб Микеля Артеты? Кто-то считает, что вопрос лишь в том, когда именно «Манчестер Сити» «съест» отставание от «канониров». В любом случае «Арсенал» чувствует себя сейчас в силах пройти всю дистанцию и совершить, казалось бы, невозможное – выиграть титул. Но «канониры» прошли только самую легкую часть пути.

Исторический опыт

Для молодой команды Артеты оторваться на пять очков, потерпев лишь одно поражение в 14 матчах – это большое достижение. Но что будет дальше? Статистика показывает, что в современной эпохе, то есть с кампании-1992/93, в 30 сезонах команда, которая лидировала к Рождеству, чаще всего побеждала в турнире. Так было в 16 случаях. В 14 сезонах чемпионом становился другой. Тот же «Арсенал» в 2003 году к Рождеству уступал «Манчестер Юнайтед», но взял титул.

В этот раз статистика будет немного искаженной, потому что к Рождеству «Арсенал» провел 14 матчей. Обычно к этому моменту проводят по 17 игр. Так что ярлык «Рождественского лидера» команде Артеты можно вешать весьма условно. Но нельзя отрицать, что «канониры» участвуют в чемпионской гонке. «Арсенал» блестяще провел первую часть сезона и заслуженно лидирует. Все букмекеры по-прежнему считают фаворитом «Манчестер Сити».

Впрочем, у команды Хосепа Гвардиолы будет мало прав на ошибку, если «Арсенал» продолжит в том же духе. Но это вызов и для «канониров». Пожалуй, даже больший, чем для «горожан». И ситуация для «Арсенала» не так проста и ясна, как была перед чемпионатом мира.

Главная проблема

Самой большой проблемой для Артеты будет потеря нападающего Габриэла Жезуса. Он может пропустить до четырех месяцев из-за травмы, полученной в сборной Бразилии. 25-летний форвард забил пять мячей за «канониров» с момента перехода из «Манчестер Сити» за 45 миллионов фунтов стерлингов. Его результативность может показаться не такой впечатляющей, но вклад Жезуса в качестве командного игрока неоценим. Без Жезуса «Арсеналу» придется найти способ заставить свою атаку функционировать так же хорошо и эффективно.

Еще одним важным вопросом для «Арсенала» станет судьба защитника Бена Уайта. Ему пришлось досрочно покинуть сборную Англии во время чемпионата мира по личным причинам. Универсальность и стабильность Уайта на позиции крайнего и центрального защитника были очень важны для результатов «Арсенала» в этом сезоне. «Канонирам» необходимо, чтобы он вернулся к прежней форме.

Впрочем, есть и положительные выводы после чемпионата мира. Например, Букайо Сака выглядел выдающимся образом в сборной Англии. А его партнер Габриэл Мартинелли из сборной Бразилии близок к продлению контракта с «Арсеналом».

Осознание проблем

В «Арсенале» понимают, что впереди трудный период. До сих пор в сезоне «Арсенал» использовал больше остальных клубов в лиге игроков, проведших на поле больше тысячи минут в Премьер-Лиге. Девять футболистов. Усталость может в какой-то момент стать определяющим фактором, поскольку график игр только уплотнится.

«Мы будем играть каждые три дня» - сказал Артета. – Будет невероятное количество игр, которые нам предстоит провести. Нам потребуется больше ресурсов, больше игроков, чтобы пройти этот путь. Мы уверены, что идем по верному пути. Но есть и тревожные моменты. Вторая половина сезона станет беспрецедентной, но мы должны быть к этому готовы".

Спасти положение «Арсенала» может зимний трансферный рынок. Однако слухов больше появляется о том, что кто-то может покинуть «канониров» для перехода в более топовый клуб, чем о появлении в команде Артеты новичков. Как мы помним, финансовые возможности «канониров» ограничены, а летом они уже достаточно потратились. Так что вряд ли стоит ждать в январе вала трансферов. В основном, борьба может развернуться за сохранение лидеров в «Арсенале». Там тоже предстоит битва.

Сложный отрезок

Серия ближайших матчей «Арсенала» до возвращения еврокубков в середине февраля даст четкое представление о том, смогут ли «канониры» остаться претендентами на титул или отойдут на второй план. А «Сити» может извлечь выгоду из своего чемпионского опыта и глубины состава – в этом главное преимущество «горожан» перед «Арсеналом».

Домашний матч против «Вест Хэма» в понедельник – это начало сложного пути, за которым последует тяжелая поездка к «Брайтону» и игра с «Ньюкаслом», который в отличной форме. После этого состоится матч Кубка Англии с «Оксфордом» и дерби с «Тоттенхэмом» в АПЛ , после которого – домашний поединок с «Манчестер Юнайтед». Все это – до конца января. Это будет большим испытанием для Артеты и его подопечных. Тест на подтверждение амбиций. В какой-то мере «канонирам» даже повезло, что они избавились от Кубка лиги, проиграв за пару матчей до паузы «Брайтону» (1:3). После этого сняли возникшие вопросы победой над «Вулверхэмптоном» на выезде со счетом 2:0.

Некоторые неожиданные обладатели чемпионских титулов в Премьер-Лиге хорошо стартовали, после чего все ждали их спада. Так было с «Лестером» в 2016 году, а еще ранее – с «Блэкберном» в 1995-м. Они уверенно начинали и умудрялись сохранять темп до самого конца сезона. Но были многие такие, кто сдувался именно во второй части сезона. Скоро мы узнаем, в какую категорию попадет «Арсенал».