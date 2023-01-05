Гвардиола постоянно уступает в АПЛ. Сегодня встретят отчаянный «Челси»

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вчера, 16:58

Новая серия мести за финал Лиги чемпионов.

Конкуренты больше не боятся Гвардиолу

Удивительно сложилось. Оказалось, что подход Хосепа воспроизводится. Артета – прямой ученик, многие принципы «горожан» применяет симпатичный «Арсенал». У лондонцев и других команд АПЛ , вроде «Ньюкасла» и МЮ , появилась уверенность, которой не хватало. А сам частный чемпион её отчасти потерял. Не боги горшки обжигают. Сработало старое правило, что голый король теряет сакральный статус. Одновременно прав Гвардиола, когда отмечаем мощь клубов Премьер-Лиги. «Ливерпуль» и «Челси» в кризисе, ведь далеки от первой тройки в АПЛ , но одновременно это команды для полуфинала ЛЧ , если играют на пределе. Поэтому встреча «Манчестер Сити» и «Челси», невзирая на место Поттера в таблице, может выяснить ещё парочку минусов «горожан», помимо уже известных. Как выявили игры против «Брентфорда» и «Эвертона».

«Горожане» совсем не умеют подстраиваться

Поражение от «Брентфорда» — специалиста по работе против фаворитов, ведь Франк забирал очки у клубов из Манчестера, «Челси» и «Ливерпуля», показало одну из ключевых слабостей «горожан». Умеют играть в футбол Гвардиолы, но любое отступление от заданной траектории приводит к возне, нереализованным моментам и осечкам, коих много. 17 туров, 5 матчей с потерянными очками.

Если «Челси» не проиграет в домашнем матче, то Хосеп выйдет на график: каждый третий поединок АПЛ сложится не так, как планировал. Оппоненты частенько направляют силу «горожан» против фаворита. Ударов много, но важно, чтобы редкие доходили до створа. Низкий блок работает, бедовый «Эвертон», где фанаты просят уволить Лэмпарда, в гостях не проиграл Гвардиоле. Компактно сыграли в защите, пропустили от Холанда, но отыгрались. Морально не раскисаешь – сразу шанс не проиграть «Манчестер Сити». Так было с первого матча сезона, ведь «Ливерпуль» обыграл чемпиона в Суперкубке благодаря голу в концовке. При этом соперник, разумеется, больше владел мячом, чаще и точнее пасовал.

Увлечены идеей победы в Лиге чемпионов

Весной этот фактор начнет влиять еще сильнее. Зайдут в ЛЧ далеко – устанут, вылетят рано – растеряют тонус. «Манчестер Сити» не чемпионы по концентрации. Иначе прошли бы «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов. И точно обыграли бы «Челси» в финале того же турнира. Победа с голом Хаверца стала последним успехом «Челси» против Гвардиолы. После этого уступали трижды подряд, не забив ни одного мяча.

Но теперь «горожане» снова увлечены погоней за «ушастым». Фавориты отпустили «Арсенал» в АПЛ . Гвадиола прав – нужно сыграть идеально, чтобы без помощи команды Артеты обогнать «канониров». Сегодня невероятно важный матч, в котором любой успех «Челси» работает на лидера АПЛ . Пока открыв солидный, восемь пунктов, но после ничьей с «Ньюкаслом» Артета болеет за «аристократов». Микелю важно, чтобы команда Поттера не развалилась под весом фаворита, который душит соперников.

Гвардиола собрал много эгоистичных игроков

Не хочется обвинять Бернарду, что не заметил извращенность близкого друга Менди, ведь у серийных убийц тоже часто жены и дети ничего не знают, не говоря о друзьях. Но сам португалец, хотя не совершал страшных преступлений, имеет репутацию жесткого тролля. В «Манчестер Сити» собрались резкие, дерзкие и самовлюбленные персонажи. Де Брюйне – великий мастер паса, но бельгиец безжалостен к людям. Делает вид, что шутит, но ранит словами. Интервью ветерана стало причиной конфликта в сборной Бельгии, когда обозвал напарников «пенсионерами» и усомнился, что с таким составом можно выиграть. Холанд ироничнее, чем Кевин, но там тоже эго Ибрагимовича. Грилиш непростой персонаж. Уокер мудрее на словах, чем в действиях. «Звезду поймать» может каждый второй. «Манчестер Сити» не хватает мудрости для успехов в Европе.

«Манчестер Сити» — настоящая машина в футболе

Понимая причины их неудач – в первую очередь, моральные, важно отметить, что аргументы почти не связаны с мастерством. Оборона слабее, ведь Диаш и Стоунз не всегда в основе, Аканджи и Аке ошибаются чаще, но полузащита и атака – сказка. Гвардиола наступил на горло песне о «ложной девятке», пригласив Холанда. Подстраховался, взяв Альвареса. Теперь тренеру нужно время для адаптации новых игроков. Также бросается в глаза, что ротация явно вредит. Гвардиола боится разозлить резервистов, не только Гюндоган и Марез недовольны. Есть Филлипс, которого наставник обозвал «толстым» для выхода на поле, Ляпорт и Грилиш. Фасад на поле – мощная игра первым номером, может сочетаться со взаимными обидами за его пределами.

У «Манчестер Сити» два полевых состава, двадцать игроков, помимо Эдерсона. И поскольку есть фактор шейхов, готовых в любой момент насыпать денег на новичков, то конфликты неизбежны. Вряд ли «Манчестер Сити» умеет идеально справляться с неудачами. Важность игры против «Челси» тяжело описать словами. Если команда Гвардиолы в своем стиле уничтожит соперника, то усугубят позицию Поттера – уже на десятом месте, хотя имеет матчи в запасе.