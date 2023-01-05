Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гвардиола постоянно уступает в АПЛ. Сегодня встретят отчаянный «Челси»

вчера, 16:58
Новая глава противостояния

Новая серия мести за финал Лиги чемпионов.

Конкуренты больше не боятся Гвардиолу

Удивительно сложилось. Оказалось, что подход Хосепа воспроизводится. Артета – прямой ученик, многие принципы «горожан» применяет симпатичный «Арсенал». У лондонцев и других команд АПЛ, вроде «Ньюкасла» и МЮ, появилась уверенность, которой не хватало. А сам частный чемпион её отчасти потерял. Не боги горшки обжигают. Сработало старое правило, что голый король теряет сакральный статус. Одновременно прав Гвардиола, когда отмечаем мощь клубов Премьер-Лиги. «Ливерпуль» и «Челси» в кризисе, ведь далеки от первой тройки в АПЛ, но одновременно это команды для полуфинала ЛЧ, если играют на пределе. Поэтому встреча «Манчестер Сити» и «Челси», невзирая на место Поттера в таблице, может выяснить ещё парочку минусов «горожан», помимо уже известных. Как выявили игры против «Брентфорда» и «Эвертона».

«Горожане» совсем не умеют подстраиваться

Поражение от «Брентфорда» — специалиста по работе против фаворитов, ведь Франк забирал очки у клубов из Манчестера, «Челси» и «Ливерпуля», показало одну из ключевых слабостей «горожан». Умеют играть в футбол Гвардиолы, но любое отступление от заданной траектории приводит к возне, нереализованным моментам и осечкам, коих много. 17 туров, 5 матчей с потерянными очками.

Если «Челси» не проиграет в домашнем матче, то Хосеп выйдет на график: каждый третий поединок АПЛ сложится не так, как планировал. Оппоненты частенько направляют силу «горожан» против фаворита. Ударов много, но важно, чтобы редкие доходили до створа. Низкий блок работает, бедовый «Эвертон», где фанаты просят уволить Лэмпарда, в гостях не проиграл Гвардиоле. Компактно сыграли в защите, пропустили от Холанда, но отыгрались. Морально не раскисаешь – сразу шанс не проиграть «Манчестер Сити». Так было с первого матча сезона, ведь «Ливерпуль» обыграл чемпиона в Суперкубке благодаря голу в концовке. При этом соперник, разумеется, больше владел мячом, чаще и точнее пасовал.

Увлечены идеей победы в Лиге чемпионов

Весной этот фактор начнет влиять еще сильнее. Зайдут в ЛЧ далеко – устанут, вылетят рано – растеряют тонус. «Манчестер Сити» не чемпионы по концентрации. Иначе прошли бы «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов. И точно обыграли бы «Челси» в финале того же турнира. Победа с голом Хаверца стала последним успехом «Челси» против Гвардиолы. После этого уступали трижды подряд, не забив ни одного мяча.

Но теперь «горожане» снова увлечены погоней за «ушастым». Фавориты отпустили «Арсенал» в АПЛ. Гвадиола прав – нужно сыграть идеально, чтобы без помощи команды Артеты обогнать «канониров». Сегодня невероятно важный матч, в котором любой успех «Челси» работает на лидера АПЛ. Пока открыв солидный, восемь пунктов, но после ничьей с «Ньюкаслом» Артета болеет за «аристократов». Микелю важно, чтобы команда Поттера не развалилась под весом фаворита, который душит соперников.

Гвардиола собрал много эгоистичных игроков

Не хочется обвинять Бернарду, что не заметил извращенность близкого друга Менди, ведь у серийных убийц тоже часто жены и дети ничего не знают, не говоря о друзьях. Но сам португалец, хотя не совершал страшных преступлений, имеет репутацию жесткого тролля. В «Манчестер Сити» собрались резкие, дерзкие и самовлюбленные персонажи. Де Брюйне – великий мастер паса, но бельгиец безжалостен к людям. Делает вид, что шутит, но ранит словами. Интервью ветерана стало причиной конфликта в сборной Бельгии, когда обозвал напарников «пенсионерами» и усомнился, что с таким составом можно выиграть. Холанд ироничнее, чем Кевин, но там тоже эго Ибрагимовича. Грилиш непростой персонаж. Уокер мудрее на словах, чем в действиях. «Звезду поймать» может каждый второй. «Манчестер Сити» не хватает мудрости для успехов в Европе.

«Манчестер Сити» — настоящая машина в футболе

Понимая причины их неудач – в первую очередь, моральные, важно отметить, что аргументы почти не связаны с мастерством. Оборона слабее, ведь Диаш и Стоунз не всегда в основе, Аканджи и Аке ошибаются чаще, но полузащита и атака – сказка. Гвардиола наступил на горло песне о «ложной девятке», пригласив Холанда. Подстраховался, взяв Альвареса. Теперь тренеру нужно время для адаптации новых игроков. Также бросается в глаза, что ротация явно вредит. Гвардиола боится разозлить резервистов, не только Гюндоган и Марез недовольны. Есть Филлипс, которого наставник обозвал «толстым» для выхода на поле, Ляпорт и Грилиш. Фасад на поле – мощная игра первым номером, может сочетаться со взаимными обидами за его пределами.

У «Манчестер Сити» два полевых состава, двадцать игроков, помимо Эдерсона. И поскольку есть фактор шейхов, готовых в любой момент насыпать денег на новичков, то конфликты неизбежны. Вряд ли «Манчестер Сити» умеет идеально справляться с неудачами. Важность игры против «Челси» тяжело описать словами. Если команда Гвардиолы в своем стиле уничтожит соперника, то усугубят позицию Поттера – уже на десятом месте, хотя имеет матчи в запасе.

Но вот если у лондонцев хватит моральных и физических сил, чтобы остановить команду Холанда, то не спешите отдавать «Манчестер Сити» все трофеи. Гвардиоле придется доказать право на победы против «Челси» в двух матчах подряд, также сыграют в Кубке Англии. Затем против МЮ в дерби через неделю. И в Лиге чемпионов, где «Лейпциг» первый и вряд ли последний соперник в плей-офф. Уже видно, что грандам после ЧМ сложно, словно начали сезон сначала, как «Наполи» вчера. «Манчестер Сити» не играет легко, хотя намного мощнее, чем упрямый «Челси». Но так было и в день финала Лиги чемпионов, который завершился в пользу лондонцев.

ПСЖ посыпался, Головин тащит «Монако» в топ-3. Январь сопровождается изменениями в Лиге 1
03 январяМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии2
Потеря Жезуса и плотный график. Пора испытаний для «Арсенала»
23 декабря 2022Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
«Спартак» не хочет быть чемпионом РПЛ. «Красно-белые» приглашают хавбека худшей обороны ЧМ-2022
21 декабря 2022Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Смена поколений уже перед носом. Сборную Хорватии ждет уход лучших игроков
20 декабря 2022Адиль Абитиков в блоге Командный духКомментарии3
Конфликт с Роналду обеспечен. Моуриньо хочет повторить успех Михелса на Евро
19 декабря 2022Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии8
Человек-паук выручает Аргентину. У Альвареса нет пути домой без мировой короны
18 декабря 2022Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
lk_48337614
lk_48337614
вчера в 21:45
МС не впечатляет. В Челси верю больше.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:34
Тотал больше скорее всего будет
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:33
Ну это игра стоит того чтобы посмотреть
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:30
ЛЧ где? Трофеи)))
Roman73
Roman73
вчера в 18:41
частный чемпион ( что это такое ? ) ,
извращённость Менди ,
серийный убийца ,
жесткий тролль,
самовлюблённые персонажи ...
патологический фон.
А вот по сути ,Челси недавний победитель Кубка Чемпионов и по составу и по потенциалу не слабее Сити . Ожидаемо Челси выправит траекторию и двинет вверх по таблице. Возможно начнёт сегодня . Сегодня горожанам будет несладко.
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:03
    monah-10
    monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Только международных полный ноль....
    Ali_Hazard
    Ali_Hazard
    вчера в 17:41
    О чем речь, нынешний Челси при Боули\Поттере мотает даже Ноттингем, на протяжении целого тайма. Если Сити не собирается сливать матч, а для этого нет никаких поводов, то легчайшая победа горожан, 2:0
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:05
    Гвардиола то, Гвардиола сё. А он берет и стабильно выигрывает трофеи. В прошлой статье писали, что Арсенал в шаге от чемпионства и сразу же потеряли очки. Даже половина сезона не сыграно, зачем делать какие-то выводы? Автор, к тебе вопрос
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Добрый день. Это так ввиду выставления этим пользователем себе лайков через другие аккаунты в большом количестве и с регулярностью. Теоретически так может сделать любой пользователь, вопрос тут в целесообразности и разумности этого. Как к этому относиться и какую важность этому придавать дело каждого. Есть и другие пользователи кто хотя бы иногда так делают, по причинам связанным рейтингам или другим, это не против правил.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     