ПСЖ посыпался, Головин тащит «Монако» в топ-3. Январь сопровождается изменениями в Лиге 1

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вчера, 22:48

Парижане – не такой безоговорочный лидер.

Один из чемпионатов со стабильным чемпионом – французская Лига 1. «Пари Сен-Жермен» снова идет в лидерах по итогам 17 туров, а другие интриги получается считать с трудом. Интересных событий мало, но они все-таки есть.

Первая ошибка ПСЖ

Подопечные Кристофа Гальтье потерпели поражение в самый неудобный момент из возможных для гегемона национального первенства. Осечка пришлась на игру 17-го тура чемпионата против «Ланса» — второй команды в турнирной таблице.

Еще недавно игравшие в Лиге 2 «кроваво-золотые» проводят свой лучший за 20 с лишним лет сезон. К встрече с парижанами «Ланс» подходил с отставанием в 7 очков от лидера. Из-за того, что при Гальтье ПСЖ отходит от своей главной слабости – пижонства – казалось, что по итогам матча отрыв вырастет до 10 баллов.

Но были и аргументы в пользу аутсайдера. Французский гранд пока вынужден обходиться без двух главных лидеров атаки: Лионеля Месси и Неймара. Первый отходит от празднования победы на чемпионате мира 2022 – он вернулся в расположение «Пари Сен-Жермен» только сегодня и сыграет уже в 18-м туре. Второй успел сыграть против «Страсбура», отдал голевую, но получил красную карточку. Да и в связи с кончиной бразильской легенды Пеле форвард «пентакампеонов» в спешке вылетел на родину. От взрывного трио остался один Мбаппе.

Чужую штрафную Килиан вскрывал в паре с Уго Экитике, правда, впервые с ноября ушел в раздевалку с нулем голов в Лиге 1.

Этого хватило, чтобы «Ланс» добыл уверенную победу со счетом 3:1. Теперь «кроваво-золотые» в четырех очках от парижан – глобально интригу в чемпионате это, конечно, вряд ли возродит. Но факт остается фактом – это первое поражение французского гранда в сезоне во всех турнирах. Как минимум несколько туров игроки ПСЖ точно будут поглядывать в таблицу.

«Марсель» отстает от чемпионской гонки

Хотя по Лиге 1 «провансальцы» идут уверенно. Совмещение с еврокубками команде дается не так просто – игра на два фронта привела к тому, что в октябре у подопечных Игора Тудора случилась серия из пяти матчей без побед. В ЛЧ «Марсель» смог обыграть лишь «Спортинг» и остался без евровесны. Зато после вылета «бело-голубые» набрали 12 очков в четырех встречах.

Осенний спад обернулся сильным отставанием от более стабильных «Ланса» и «Пари Сен-Жермен». Сейчас борьба между представителями топ-3 будет протекать в заочном формате – и парижанам, и «кроваво-золотым» «Марсель» уступил, ближайший очный поединок будет 26 февраля – против ПСЖ .

Между тем в спину уже дышат «Ренн» с «Монако» — оба коллектива сейчас в отличной форме, давать им шанс забраться в топ-3 не стоит.

Головин проснулся и тянет «Монако» наверх

Периодически российский полузащитник выдает серии из матчей, в которых набирает очки и приносит монегаскам победы. Прогресса в результативности получилось добиться в первую очередь за счет смены позиции – на левый фланг 26-летнего россиянина ставил еще Нико Ковач, а теперь таким же образом использует Филипп Клеман.

В текущем сезоне результативная серия растянулась уже на 5 игр чемпионата Франции. Александр забивал «Анже», «Тулузе», затем ассистировал в голах «Марселю» и «Осеру», а недавно забил единственный мяч в матче против «Бреста» из-за пределов штрафной. Дальние удары как сильную черту Головина отмечает и наставник:

Я тоже доволен его выступлением. Он уже пробовал такой удар в этом сезоне, и у него есть все необходимое для того, чтобы забивать подобные мячи. Я надеюсь, что он запишет на свой счет много таких голов, потому что у него есть все нужные качества для этого!

У «Монако» началась удачная волна, с которой он держится в еврокубковой зоне. После ужасного старта монегаски в период с сентября по октябрь потерпели одно поражение в восьми играх – это помогло выбраться с 16-го места на пятое. Сейчас ситуация похожая: на 7 встреч – одно поражение: от «Марселя».

На место «Монако» претендуют «Лорьян» и «Лилль» — и тем, и другим достаточно, чтобы обогнать или сравняться с монегасками по количеству очков. Остроты противостоянию добавляет тот факт, что с «Лорьяном» подопечные Филиппа Клемана сойдутся уже в следующем туре.

Сами «красно-белые» караулят ошибку «Марселя» или «Ренна», чтобы запрыгнуть выше. Повезти может в 19-м туре – тогда «Ренну» придется играть с ПСЖ . Хотя такой возможностью еще надо воспользоваться.

Борьба давних обитателей Лиги 1 за выживание

«Анже» звезд с неба не хватал, но в элитном дивизионе чемпионата Франции держится с кампании 2015/16. «Страсбур» на высшем уровне играет с 2017 года – и в предыдущем чемпионате становился шестым. «Нант» в Лиге 1 почти 10 лет. И все они сейчас вынуждены бороться, чтобы не вылететь во второй дивизион.

«Канарейки» не смогли сохранить свой главный актив и даже ничего за него не получили – Рэндал Коло на правах свободного агента перешел в «Айнтрахт». На данный момент «Нант» держится на 15-м месте, правда, отрыв от зоны вылета – всего 2 очка.

Вспыхнувший годом ранее «Страсбур» теперь просто вернулся на привычные позиции, но даже для команды из Эльзаса предпоследнее место в чемпионате – это слишком. Ярких лидеров у коллектива нет.

«Анже» вынужден мириться с тем, что минувшим летом из команды ушли системообразующие игроки – Мохамед-Али Чо был главным молодым талантом Франции, но теперь выступает за «Реал Сосьедад». Анджело Фулджини оказался в «Майнце», Энцо Эбоссе – в «Удинезе». Итог подобного послабления – последняя строчка национального первенства. И даже в таких условиях клуб хочет успеть продать оставшиеся активы, один из них – марокканец Аззедин Унахи.